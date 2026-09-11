Un estudio regional vincula un millón de empleos en Centroamérica al comercio intrarregional

Un operario de la maquila textil en El Salvador trabaja con destreza en una máquina de coser, contribuyendo a la producción de prendas de vestir en una fábrica concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un millón de puestos de trabajo en Centroamérica dependen del comercio con el resto de América Latina, pero siete de cada diez son de baja calificación y escasa complejidad tecnológica.

Esa es la conclusión central de un análisis publicado este viernes en la Revista CEPAL número 149, que cuantificó por primera vez el vínculo entre las exportaciones intrarregionales de seis países centroamericanos y la generación de empleo en la subregión.

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La cifra exacta que estimó el estudio fue de 1,004,204 puestos de trabajo asociados a las exportaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá hacia América Latina y el Caribe durante 2023 y 2024.

Guatemala concentra más del 40% del empleo intrarregional de la subregión

La distribución entre los seis países es desigual. Guatemala encabezó el listado con 407,924 puestos, seguida por El Salvador con 184,442 y Honduras con 139,208.

Costa Rica aportó 133,655 empleos bajo esa misma medición, Nicaragua 115,161 y Panamá 23,814. La brecha entre el primer y el último lugar superó los 380,000 puestos.

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La composición sectorial del empleo total reforzó ese diagnóstico. El 89.1% de los puestos estuvo asociado a la producción de bienes y solo el 10,9% a servicios.

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Las manufacturas explicaron el 83.5% del total: las livianas, alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confecciones y calzado, representaron el 57.7% del empleo vinculado al comercio intrarregional, mientras que las pesadas aportaron otro 25.8%. Los productos primarios explicaron apenas el 5.6%.

El perfil de calificación es más bajo en Centroamérica que en el promedio latinoamericano

A escala latinoamericana, el 53.5% del empleo vinculado a exportaciones intrarregionales fue de baja calificación, el 32.4% de calificación media y el 14.3% de alta calificación. En Centroamérica, los porcentajes de baja calificación superaron de manera sistemática esa referencia regional.

Guatemala presentó el dato más elevado: el 83% del empleo ligado a sus exportaciones intrarregionales correspondió a ocupaciones de baja calificación. Honduras y Nicaragua registraron 74% cada una. Costa Rica alcanzó el 72%, a pesar de ser el país con mayor participación relativa de manufacturas de mayor contenido tecnológico y servicios modernos dentro de la subregión.

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Panamá mostró una estructura algo más equilibrada, asociada al peso de los servicios en su economía, aunque su volumen total de empleo vinculado al comercio intrarregional fue el más reducido de los seis.

Nicaragua, El Salvador y Panamá lideran la participación femenina

Del total de empleos latinoamericanos asociados a exportaciones intrarregionales, el 36.1% correspondió a mujeres, según la estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Tres países centroamericanos superaron ese promedio.

Nicaragua registró la mayor participación femenina de la subregión, con las mujeres en el 47% del empleo vinculado a exportaciones intrarregionales.. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

Nicaragua registró la mayor participación femenina de la subregión, con las mujeres en el 47% del empleo vinculado a exportaciones intrarregionales. Panamá y El Salvador se ubicaron cerca del 43% cada uno.

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La CEPAL relacionó esa mayor presencia femenina con economías orientadas hacia manufacturas y servicios, en contraste con las actividades extractivas y agropecuarias, donde predominó el empleo masculino.

El comercio intrarregional representa el 30% de las exportaciones totales de Centroamérica

La CEPAL documentó en publicaciones recientes que las exportaciones intrarregionales equivalieron a aproximadamente el 30% de las exportaciones totales de la subregión, lo que convirtió al mercado latinoamericano en el principal destino después de Estados Unidos.

El análisis de la Revista CEPAL 149 reforzó esa lectura desde el ángulo del empleo: el millón de puestos que sostuvo el comercio intrarregional fue una plataforma real, pero construida sobre una base de baja complejidad productiva.

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Las manufacturas ligeras y la maquila dominaron la estructura, lo que limitó la capacidad de esos empleos para generar encadenamientos hacia actividades de mayor productividad y mejor remuneración.

La desaceleración de la demanda estadounidense presiona el modelo

El contexto macroeconómico reciente agregó presión adicional. El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025, también publicado por la CEPAL, proyectó una expansión del PIB de apenas 1% para Centroamérica y México en 2025, como resultado del debilitamiento de la demanda externa estadounidense.

Ese escenario incidió directamente sobre el empleo vinculado al comercio, dado que Estados Unidos siguió siendo el principal mercado de destino de las exportaciones centroamericanas fuera de la región.

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Al mismo tiempo, una posible desaceleración de las remesas, que en El Salvador, Honduras y Nicaragua superaron el 20% del PIB, podría reducir el consumo interno que sostuvo parte de la demanda de manufacturas locales.

La mayoría de las remesas se destina a alimentación, salud, educación y otros gastos básicos. (FOTO: La Prensa)

La CEPAL insistió en que la solución estructural pasó por políticas activas que elevaran la complejidad de las exportaciones, mejoraran la calificación de la fuerza laboral y diversificaran los mercados de destino.

Según el análisis del organismo, el millón de empleos que dependió del comercio intrarregional centroamericano fue un punto de partida.