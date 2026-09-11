Un estudio asocia un inicio temprano de terapia hormonal ante la menopausia con menos eventos cardiovasculares

Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine asoció el inicio temprano de la terapia hormonal con menos eventos cardiovasculares en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las mujeres y la transición menopáusica representa una etapa de especial atención. Según la American Heart Association, durante este período se producen cambios en las hormonas, el colesterol, la distribución de la grasa corporal y el funcionamiento de los vasos sanguíneos que pueden incrementar el riesgo cardiovascular.

Ese escenario dejó abierta una pregunta sobre la terapia hormonal utilizada para tratar sofocos y sudores nocturnos: si empezarla en una etapa temprana podía incidir en la aparición posterior de problemas cardíacos. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine buscó responderla.

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A partir de datos de más de 2.700 mujeres seguidas durante dos décadas, investigadores de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia y la Universidad de Pittsburgh observaron que quienes iniciaron el tratamiento durante la perimenopausia o en los primeros años posteriores a la menopausia tuvieron un riesgo 22% menor de eventos cardiovasculares que quienes no lo usaron.

El hallazgo describe una asociación y no implica que las hormonas deban indicarse para prevenir enfermedades cardiovasculares.

La investigación siguió a más de 2.700 mujeres durante 20 años y analizó infarto, ACV, insuficiencia cardíaca y revascularización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis siguió durante 20 años a mujeres con sofocos y sudores nocturnos

Los síntomas vasomotores, episodios de calor intenso y transpiración, afectan hasta al 80% de las mujeres. Pueden durar entre siete y diez años y suelen volverse más frecuentes e intensos desde la perimenopausia hasta el comienzo de la posmenopausia, de acuerdo con el comunicado institucional.

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“Los sofocos y los sudores nocturnos tienen un impacto importante en la calidad de vida de una mujer y en su capacidad de trabajar de manera productiva”, afirmó Samar R. El Khoudary, profesora y directora del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, investigadora de SWAN y una de las responsables principales del estudio.

La terapia hormonal se usa para tratar sofocos y sudores nocturnos, síntomas vasomotores que afectan hasta al 80% de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aliviarlos, la terapia hormonal repone estrógeno y progesterona, cuya producción disminuye tras la menopausia. Es el tratamiento más efectivo para esos síntomas, aunque su uso quedó bajo revisión después de ensayos clínicos difundidos a comienzos de la década de 2000, que alertaron sobre posibles riesgos de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama.

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Con ese antecedente, el equipo examinó datos clínicos reunidos entre 1997 y 2017 por el Estudio de la Salud de las Mujeres en Todo el País, conocido como SWAN. Es una investigación observacional de largo plazo sobre los cambios de salud durante la transición menopáusica en Estados Unidos.

Según se detalla en el estudio, las investigadoras compararon a las mujeres que comenzaron terapia hormonal para tratar los síntomas vasomotores con aquellas que no la iniciaron. Evaluaron la aparición de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto y procedimientos de revascularización, que buscan restablecer el flujo de sangre hacia el corazón.

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Las mujeres que iniciaron la terapia hormonal en la perimenopausia o en la posmenopausia temprana tuvieron un riesgo 22% menor de eventos cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El menor riesgo se concentró en quienes iniciaron el tratamiento cerca de la menopausia

El análisis indicó que las mujeres que empezaron terapia hormonal durante la perimenopausia o la posmenopausia temprana tuvieron un riesgo estimado 22% inferior de padecer un evento cardiovascular frente a quienes no la iniciaron.

El contraste fue mayor entre quienes lo hicieron dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia: la probabilidad estimada fue 27% menor. Pasado ese plazo, el estudio no halló una disminución clara.

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“La transición menopáusica representa una ventana crítica para comprender cómo la terapia hormonal puede relacionarse con el riesgo de enfermedad cardiovascular”, señaló El Khoudary. La investigadora añadió que “el momento de inicio puede influir en los resultados cardiovasculares”.

El estudio indicó que el riesgo cardiovascular fue 27% menor cuando la terapia hormonal comenzó dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora señaló que aún no está claro por qué el efecto cardiovascular asociado con la terapia varía según la etapa en que se inicia. La hipótesis planteada en el comunicado es que esa diferencia podría estar ligada a cambios en la salud de los vasos sanguíneos a medida que avanza la edad.

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La investigación no fue un ensayo clínico aleatorizado, el tipo de estudio que asigna tratamientos al azar para comparar sus efectos y que constituye el método de referencia para evaluar intervenciones médicas.

En su lugar, se basó en datos informados por las participantes y en un seguimiento prolongado. Por eso, el trabajo identifica una asociación, pero no prueba que la terapia hormonal haya sido la causa directa de la reducción del riesgo.

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La asociación con menor riesgo fue más marcada entre las mujeres afrodescendientes

El resultado también varió según la etnia de las participantes. Entre las mujeres afrodescendientes, iniciar terapia hormonal durante la perimenopausia o la posmenopausia temprana se asoció con un riesgo estimado 49% menor de eventos cardiovasculares. No se observó una reducción definida entre las mujeres blancas ni en otros grupos.

“Las diferencias en los resultados cardiovasculares por raza y etnia son destacables, en particular porque las mujeres negras tienen más probabilidades de experimentar síntomas vasomotores graves”, indicó El Khoudary.

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La asociación entre terapia hormonal y menor riesgo cardiovascular fue más marcada entre las mujeres afrodescendientes, con una reducción estimada del 49% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores advirtieron que factores como el acceso a la atención médica y la situación socioeconómica también pudieron influir en los resultados.

“Nuestros hallazgos invitan a la reflexión. Sin embargo, deben interpretarse con cautela”, afirmó Rebecca C. Thurston, decana asociada de Investigación sobre Salud de las Mujeres en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, según el comunicado. La investigadora planteó la necesidad de un ensayo clínico específico.