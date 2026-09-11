Ciencia

Un estudio asocia un inicio temprano de terapia hormonal ante la menopausia con menos eventos cardiovasculares

El análisis, que se realizó con datos obtenidos entre 1997 y 2017, incluyó a 2.737 mujeres con síntomas característicos de esta etapa e identificó que los resultados variaron según el momento de inicio del tratamiento

Torso femenino con el corazón y los vasos sanguíneos al descubierto, rodeado por esquemas de fórmulas químicas complejas.
Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine asoció el inicio temprano de la terapia hormonal con menos eventos cardiovasculares en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las mujeres y la transición menopáusica representa una etapa de especial atención. Según la American Heart Association, durante este período se producen cambios en las hormonas, el colesterol, la distribución de la grasa corporal y el funcionamiento de los vasos sanguíneos que pueden incrementar el riesgo cardiovascular.

Ese escenario dejó abierta una pregunta sobre la terapia hormonal utilizada para tratar sofocos y sudores nocturnos: si empezarla en una etapa temprana podía incidir en la aparición posterior de problemas cardíacos. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine buscó responderla.

PUBLICIDAD

A partir de datos de más de 2.700 mujeres seguidas durante dos décadas, investigadores de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia y la Universidad de Pittsburgh observaron que quienes iniciaron el tratamiento durante la perimenopausia o en los primeros años posteriores a la menopausia tuvieron un riesgo 22% menor de eventos cardiovasculares que quienes no lo usaron.

El hallazgo describe una asociación y no implica que las hormonas deban indicarse para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Infografía con esquemas de hormonas, órganos humanos y gráficos explicativos sobre la terapia hormonal y la salud cardiovascular.
La investigación siguió a más de 2.700 mujeres durante 20 años y analizó infarto, ACV, insuficiencia cardíaca y revascularización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis siguió durante 20 años a mujeres con sofocos y sudores nocturnos

Los síntomas vasomotores, episodios de calor intenso y transpiración, afectan hasta al 80% de las mujeres. Pueden durar entre siete y diez años y suelen volverse más frecuentes e intensos desde la perimenopausia hasta el comienzo de la posmenopausia, de acuerdo con el comunicado institucional.

PUBLICIDAD

Los sofocos y los sudores nocturnos tienen un impacto importante en la calidad de vida de una mujer y en su capacidad de trabajar de manera productiva”, afirmó Samar R. El Khoudary, profesora y directora del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, investigadora de SWAN y una de las responsables principales del estudio.

Menopausia, sofoco, abanico, mujer madura, alivio del calor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La terapia hormonal se usa para tratar sofocos y sudores nocturnos, síntomas vasomotores que afectan hasta al 80% de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aliviarlos, la terapia hormonal repone estrógeno y progesterona, cuya producción disminuye tras la menopausia. Es el tratamiento más efectivo para esos síntomas, aunque su uso quedó bajo revisión después de ensayos clínicos difundidos a comienzos de la década de 2000, que alertaron sobre posibles riesgos de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama.

Con ese antecedente, el equipo examinó datos clínicos reunidos entre 1997 y 2017 por el Estudio de la Salud de las Mujeres en Todo el País, conocido como SWAN. Es una investigación observacional de largo plazo sobre los cambios de salud durante la transición menopáusica en Estados Unidos.

Según se detalla en el estudio, las investigadoras compararon a las mujeres que comenzaron terapia hormonal para tratar los síntomas vasomotores con aquellas que no la iniciaron. Evaluaron la aparición de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto y procedimientos de revascularización, que buscan restablecer el flujo de sangre hacia el corazón.

Vista de perfil de una mujer con un corazón y un hígado visibles en su torso, conectados por redes luminosas rosadas, sobre un fondo digital con gráficos.
Las mujeres que iniciaron la terapia hormonal en la perimenopausia o en la posmenopausia temprana tuvieron un riesgo 22% menor de eventos cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El menor riesgo se concentró en quienes iniciaron el tratamiento cerca de la menopausia

El análisis indicó que las mujeres que empezaron terapia hormonal durante la perimenopausia o la posmenopausia temprana tuvieron un riesgo estimado 22% inferior de padecer un evento cardiovascular frente a quienes no la iniciaron.

El contraste fue mayor entre quienes lo hicieron dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia: la probabilidad estimada fue 27% menor. Pasado ese plazo, el estudio no halló una disminución clara.

“La transición menopáusica representa una ventana crítica para comprender cómo la terapia hormonal puede relacionarse con el riesgo de enfermedad cardiovascular”, señaló El Khoudary. La investigadora añadió que “el momento de inicio puede influir en los resultados cardiovasculares”.

Menopausia, sofoco, ventilador, abanico, mujer madura, alivio del calor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio indicó que el riesgo cardiovascular fue 27% menor cuando la terapia hormonal comenzó dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora señaló que aún no está claro por qué el efecto cardiovascular asociado con la terapia varía según la etapa en que se inicia. La hipótesis planteada en el comunicado es que esa diferencia podría estar ligada a cambios en la salud de los vasos sanguíneos a medida que avanza la edad.

La investigación no fue un ensayo clínico aleatorizado, el tipo de estudio que asigna tratamientos al azar para comparar sus efectos y que constituye el método de referencia para evaluar intervenciones médicas.

En su lugar, se basó en datos informados por las participantes y en un seguimiento prolongado. Por eso, el trabajo identifica una asociación, pero no prueba que la terapia hormonal haya sido la causa directa de la reducción del riesgo.

La asociación con menor riesgo fue más marcada entre las mujeres afrodescendientes

El resultado también varió según la etnia de las participantes. Entre las mujeres afrodescendientes, iniciar terapia hormonal durante la perimenopausia o la posmenopausia temprana se asoció con un riesgo estimado 49% menor de eventos cardiovasculares. No se observó una reducción definida entre las mujeres blancas ni en otros grupos.

“Las diferencias en los resultados cardiovasculares por raza y etnia son destacables, en particular porque las mujeres negras tienen más probabilidades de experimentar síntomas vasomotores graves”, indicó El Khoudary.

Modelo digital azul y transparente de un torso humano con la caja torácica, los pulmones y el corazón iluminado en el centro.
La asociación entre terapia hormonal y menor riesgo cardiovascular fue más marcada entre las mujeres afrodescendientes, con una reducción estimada del 49% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores advirtieron que factores como el acceso a la atención médica y la situación socioeconómica también pudieron influir en los resultados.

Nuestros hallazgos invitan a la reflexión. Sin embargo, deben interpretarse con cautela”, afirmó Rebecca C. Thurston, decana asociada de Investigación sobre Salud de las Mujeres en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, según el comunicado. La investigadora planteó la necesidad de un ensayo clínico específico.

Temas Relacionados

MenopausiaHormonasEnfermedades cardiovascularesSalud cardiovascularNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo es el dispositivo inventado por un científico argentino que permite detectar la enfermedad renal

El doctor en Química Omar Azzaroni detalló en Infobae en Vivo que el desarrollo fue pensado para quienes viven lejos de hospitales y clínicas, ya que permite hacer controles desde casa y enviar la información médica sin traslados largos

Cómo es el dispositivo inventado por un científico argentino que permite detectar la enfermedad renal

El Gobierno designó al médico Richard Malan como nuevo presidente del INCUCAI

Estará a cargo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, donde se desempeñaba como vicepresidente desde 2023

El Gobierno designó al médico Richard Malan como nuevo presidente del INCUCAI

Científicos investigan si la corteza terrestre se está abriendo debajo de los Apeninos en Italia

Una bisagra profunda explica por qué la cadena montañosa se estira y se comprime a la vez, según un nuevo estudio publicado en Nature. El patrón responde a la separación progresiva de la corteza inferior

Científicos investigan si la corteza terrestre se está abriendo debajo de los Apeninos en Italia

Cómo un anticuerpo podría frenar el mecanismo que provoca la diabetes tipo 1

Investigadores de Johns Hopkins probaron en modelos preclínicos una estrategia para bloquear de forma selectiva el ataque inmunitario contra las células del páncreas que producen insulina

Cómo un anticuerpo podría frenar el mecanismo que provoca la diabetes tipo 1

Qué cambia en el cerebro durante la menopausia: un nuevo estudio encontró un patrón distinto al de la pubertad y el embarazo

La investigación, publicada en Nature Communications, comparó por primera vez tres transiciones hormonales en la vida de las mujeres. Cuáles fueron los hallazgos

Qué cambia en el cerebro durante la menopausia: un nuevo estudio encontró un patrón distinto al de la pubertad y el embarazo

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la segunda práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1: la sesión está detenida por bandear roja

Franco Colapinto afronta la segunda práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1: la sesión está detenida por bandear roja

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

La reacción de Kylian Mbappé a sus memes de “El Dictador” y una profunda reflexión: “Hay falta de conciencia política y humana”

El argentino Varrone chocó contra el muro y detuvo la sesión: hubo cuatro banderas rojas en media hora de qualy en la Fórmula 2

La cima de la Zona A del Torneo Clausura se pondrá en juego con dos compromisos: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

Difunden un nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Agradece las muestras de cariño”

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

La inesperada propuesta laboral de Carmen Barbieri a Evelyn Botto: “No estoy para eso”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran cerca de 120 kilos de snacks por contener un ingrediente de cerdo importado desde Colombia: estos son los dos productos afectados

Retiran cerca de 120 kilos de snacks por contener un ingrediente de cerdo importado desde Colombia: estos son los dos productos afectados

Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev: al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas

George W. Bush, expresidente y artista plástico: 16 obras suyas reviven el 11-S, a 25 años de los atentados que conmovieron al mundo

“No podemos esperar a que un joven esté en una situación límite”: programa universitario de salud mental supera las 28 mil atenciones en su primer año

“No tienes el respaldo de nadie”: emprendedora cubana denunció un robo y cuestionó la falta de protección a negocios privados en la isla