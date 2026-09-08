Ciencia

Cinta con inclinación o escaladora: cuál exige más al corazón, las piernas y las rodillas

Especialistas y estudios analizaron las diferencias entre ambas opciones para orientar la elección según los objetivos, el nivel de exigencia y la tolerancia al esfuerzo

Un hombre corre en una cinta inclinada y una mujer entrena en una máquina escaladora en un gimnasio ilustrado.
La comparación entre la cinta con inclinación y el stair stepper ganó lugar con el auge de los entrenamientos breves e intensos en gimnasios y rutinas de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los gimnasios y en las rutinas de bienestar se instaló una pregunta concreta: qué conviene más cuando solo hay tiempo para una máquina, la cinta con inclinación o el stair stepper.

La duda ganó lugar junto con el auge de los entrenamientos breves e intensos, cada vez más buscados por quienes intentan sostener actividad física en jornadas largas y fragmentadas.

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La comparación se volvió habitual porque ambas opciones concentran trabajo cardiovascular y esfuerzo del tren inferior en pocos minutos.

Según un artículo de Women’s Health que cita a profesionales del ejercicio y estudios científicos, la elección no depende solo de cuántas calorías se gastan, sino también de la activación muscular, la tolerancia articular, la intensidad posible y la capacidad de sostener ese estímulo con regularidad.

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Una mujer corre en una cinta inclinada en un gimnasio. Se ven grandes ventanas con árboles verdes afuera y otras máquinas de ejercicio.
La elección entre la cinta con inclinación y el stair stepper no depende solo de las calorías, sino también de la activación muscular, la tolerancia articular, la intensidad y la regularidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección cambia según si se prioriza fuerza de piernas o una pendiente más graduable

La diferencia entre ambas máquinas empieza en la mecánica del movimiento. En la caminata con inclinación, el cuerpo debe avanzar hacia arriba contra la gravedad, lo que vuelve más exigente una acción habitual como caminar.

Alexander Rothstein, fisiólogo del ejercicio del New York Institute of Technology, explicó que la pendiente modifica el centro de gravedad y obliga a una leve inclinación hacia adelante, con mayor trabajo de pantorrillas, glúteos e isquiotibiales.

En el stair stepper, de acuerdo con Catherine Jarrett, fisióloga del ejercicio y nutricionista registrada de Washington State University, también intervienen músculos similares, pero con otra demanda. La máquina exige elevar más las rodillas y empujar el cuerpo hacia arriba en cada repetición.

escaladora
El stair stepper exige elevar más las rodillas y empujar el cuerpo hacia arriba, con una mayor carga sobre cuádriceps y glúteos para trabajar la fuerza del tren inferior (Freepik)

Albert Matheny, entrenador de fuerza y cofundador de SoHo Strength Lab, señaló que la participación muscular suele ser mayor cuando el objetivo es trabajar la fuerza del tren inferior, sobre todo por la carga sobre cuádriceps y glúteos.

La demanda cardiovascular puede ser alta en las dos, pero no se expresa igual

La discusión sobre qué máquina “quema más” suele simplificar en exceso una comparación más amplia. Jarrett indicó que el gasto energético depende de variables como la intensidad, la velocidad, la inclinación, el peso corporal y el nivel de entrenamiento previo.

Eso significa que una misma máquina no produce el mismo resultado en todas las personas ni bajo cualquier configuración.

Corazón rojo con línea blanca de ritmo cardíaco, bordes de línea roja dentada y ondulada, sobre fondo claro con cruces y estetoscopios.
El gasto calórico en la cinta con inclinación y en la escaladora varía según la intensidad, la velocidad, la pendiente, el peso corporal y el nivel de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun con esa advertencia, Jarrett sostuvo que una persona de 68 kilos puede gastar entre 200 y 300 calorías en 30 minutos tanto en la escaladora como en la cinta con pendiente, con diferencias ligadas al ritmo y a la condición física individual.

El artículo también retoma un cálculo del American Council on Exercise según el cual una persona de ese peso quema alrededor de 272 calorías en media hora subiendo escaleras y cerca de 170 calorías caminando a paso muy rápido, aunque ese segundo valor no contempla inclinación.

Rothstein indicó que, cuando se comparan en condiciones similares, la escaladora suele empujar más rápido hacia una exigencia cardiovascular alta porque obliga a elevar la pierna en toda su amplitud una y otra vez.

Mujer de espaldas con ropa deportiva negra utilizando una máquina escaladora junto a un ventanal en un gimnasio.
Según Catherine Jarrett, una persona de 68 kilos puede gastar entre 200 y 300 calorías en 30 minutos tanto en el stair stepper como en la cinta con pendiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, esa demanda puede llevar antes a una zona de trabajo vinculada con el VO2 máx, una medida que expresa la capacidad del organismo para usar oxígeno durante el ejercicio.

Esa ventaja, sin embargo, no es automática ni uniforme. Si la caminata en cinta se realiza con una pendiente mayor o a una velocidad más alta, la intensidad puede equipararse o incluso superar a la del stair stepper.

El punto más firme de la comparación no es coronar una máquina, sino precisar que la carga real depende de cómo se configura el esfuerzo y de cuánto tiempo puede sostenerse sin perder técnica ni regularidad.

Un hombre con ropa deportiva negra corre sobre una cinta de entrenamiento inclinada frente a una ventana en un gimnasio.
Alexander Rothstein señaló que la escaladora suele llevar antes a una exigencia cardiovascular alta y a una zona de trabajo vinculada con el VO2 máx (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caminata en pendiente suma respaldo cuando entra en juego la rodilla

El criterio más claro para diferenciar ambas opciones aparece en el impacto articular. El estudio publicado en Gait & Posture, evaluó a 15 varones sanos caminando en cinta con inclinaciones de 0%, 5%, 10%, 15% y 20%.

De acuerdo con sus resultados, el momento de abducción interna de la rodilla disminuyó en casi todas las pendientes frente a la caminata en plano. Ese indicador biomecánico se usa para estimar la carga que recibe la parte interna de la rodilla durante el apoyo.

La investigación publicada en Sports Medicine and Health Science, analizó a 12 hombres mayores sanos y observó que las pendientes de 10% o más redujeron de forma significativa ese mismo parámetro.

Primer plano de una rodilla masculina con pantalones cortos oscuros, mostrando un círculo verde brillante sobre la articulación en un campo verde borroso.
La evidencia sobre la rodilla refuerza el interés por la cinta con inclinación, porque las pendientes de 10% o más redujeron un indicador de carga articular en estudios citados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa evidencia no permite cerrar toda la discusión porque no existen estudios comparativos directos y completos con el stair stepper, pero sí refuerza el interés por la cinta con inclinación en un contexto de búsqueda de ejercicios intensos y de bajo impacto.

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