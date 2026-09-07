Crimen y Justicia

Un hombre apuñaló a dos personas en una estación de servicio de Recoleta

El agresor, de 36 años, discutía y se golpeaba con un playero cuando las víctimas intentaron separarlos. Una de ellas sufrió una herida en el cuello y la otra, en una pierna. El acusado quedó detenido

Estacion de servicio Paraguay y Rodríguez Peña
La estación de servicio está ubicada en la calle Paraguay casi esquina Montevideo
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Un hombre de 36 años apuñaló a dos personas este domingo por la noche en una estación de servicio ubicada en la esquina de Paraguay y Montevideo. Las víctimas, padre e hijo, habían llegado al lugar para cargar combustible y fueron atacadas cuando intentaron intervenir en una pelea.

El episodio ocurrió alrededor de las 20.13. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 61 años llegó a la estación de servicio acompañado por su hijo, de 28, y detuvo el vehículo en el sector de surtidores de GNC.

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Mientras aguardaban para ser atendidos, observaron que uno de los playeros discutía con un hombre en situación de calle. La situación escaló hasta que ambos comenzaron a intercambiar golpes de puño.

En ese momento, padre e hijo decidieron intervenir para separarlos. Sin embargo, el hombre sacó un arma blanca y los atacó.

El joven de 28 años sufrió una herida cortopunzante en la zona del cuello, mientras que su padre recibió otra en el muslo izquierdo.

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Tras el ataque, el agresor intentó descartar el arma en un cesto de residuos ubicado en la isla de surtidores. Los policías que llegaron al lugar luego de un llamado al 911 encontraron allí un cuchillo “tipo tramontina”.

El sospechoso fue detenido y se solicitó la presencia del SAME con prioridad para asistir a los heridos. De acuerdo con la información preliminar, ninguno de los dos correría riesgo de vida.

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