Un compuesto de los arándanos impulsaría la quema de grasa en células musculares

Investigadores de la Universidad de Shinshu observaron en cultivos musculares que este polifenol de arándanos y uvas redujo lípidos acumulados al favorecer su uso como energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Científicos japoneses identificaron en el pterostilbeno, un compuesto natural presente en arándanos y uvas, la capacidad de reducir la acumulación de grasa dentro de las células musculares al proteger una proteína que regula el metabolismo de los lípidos. El estudio fue publicado el 1 de septiembre de 2026 en la revista Food Bioscience por investigadores de la Universidad de Shinshu, en Japón.

La grasa que se acumula dentro del músculo no es inofensiva. A diferencia de la grasa bajo la piel, los depósitos de lípidos dentro de las fibras musculares interfieren con el uso normal de glucosa y ácidos grasos, lo que con el tiempo favorece la resistencia a la insulina.

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Las dietas altas en grasas, el sedentarismo y el envejecimiento son los principales factores que impulsan este proceso, para el cual hoy no existe ningún tratamiento aprobado, según recogió la revista especializada ScienceDaily.

El pterostilbeno fue el compuesto más eficaz entre los evaluados en laboratorio

Una infografía sintetiza la investigación de la Universidad de Shinshu sobre cómo el pterostilbeno ayuda a procesar la grasa en células musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador asociado Takakazu Mitani y su equipo analizaron una serie de compuestos de origen vegetal sobre células musculares cultivadas en laboratorio. El criterio de selección era claro: encontrar una sustancia que redujera la acumulación anormal de grasa sin afectar el desarrollo normal de las células musculares.

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Este polifenol fue el que produjo los resultados más claros. Las células tratadas mostraron una reducción marcada en los depósitos de grasa intracelular, y su crecimiento y diferenciación continuaron con normalidad. Los experimentos también descartaron que actuara bloqueando el ingreso de grasas a las células: las pruebas mostraron, en cambio, que la grasa almacenada estaba siendo descompuesta y procesada para obtener energía, junto con una mayor activación de los genes encargados de ese proceso.

El compuesto protege una proteína clave que ordena a las células quemar grasa

En experimentos preclínicos, el pterostilbeno disminuyó la acumulación de lípidos dentro de células musculares sin frenar su desarrollo, y activó genes del metabolismo graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte más relevante del estudio fue descubrir cómo actúa el compuesto dentro de la célula. Los investigadores comprobaron que el compuesto eleva la actividad de una proteína llamada PPARδ, que funciona como un regulador del metabolismo de las grasas: cuando está activa, le indica a la célula que queme lípidos en lugar de acumularlos.

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Lo llamativo no fue que activara esa proteína, sino la forma en que lo hace. Muchas sustancias experimentales se unen directamente al PPARδ para estimularlo. El pterostilbeno, en cambio, impide que esa proteína sea eliminada por el propio mecanismo de limpieza de la célula. Al frenar esa degradación, más cantidad de PPARδ permanece disponible, lo que eleva su actividad y potencia el procesamiento de los lípidos acumulados.

“Actualmente carecemos de tratamientos aprobados que apunten específicamente a la grasa acumulada en el músculo”, afirmó Mitani en declaraciones recogidas por ScienceDaily. “Este vacío crítico llevó a nuestro equipo a evaluar compuestos de origen alimentario en busca de intervenciones dietéticas naturales”, agregó el investigador.

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Los resultados son prometedores pero aún requieren validación en animales y personas

La investigación publicada en Food Bioscience evaluó compuestos vegetales en células cultivadas y halló que este polifenol produjo la mayor reducción de grasa anormal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propios autores advirtieron que los hallazgos deben considerarse preliminares. Los experimentos se realizaron exclusivamente sobre cultivos celulares y no demuestran que la sustancia sea capaz de prevenir o tratar enfermedades metabólicas en organismos vivos.

Para avanzar hacia aplicaciones concretas —suplementos, alimentos funcionales o fármacos— se necesitarán estudios en animales y en personas que evalúen la eficacia, la seguridad y los posibles efectos secundarios del compuesto. Mitani subrayó que el trabajo también establece un marco experimental útil para identificar otras moléculas naturales con una acción similar, más allá de las propiedades específicas de este compuesto.

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Los investigadores remarcaron que ese enfoque tiene el potencial de ser de utilidad y podría adquirir relevancia a la hora de diseñar o desarrollar estrategias orientadas a la prevención frente a la obesidad, la diabetes tipo 2 y también frente al deterioro metabólico que suele estar asociado al proceso de envejecimiento.