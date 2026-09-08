Ciencia

Alimentación y salud ocular: qué dice la evidencia sobre los suplementos y las vitaminas

La calidad de la dieta influye en distintos procesos de la visión y puede acompañar el cuidado de los ojos, aunque las investigaciones distinguen entre hábitos generales y apoyos puntuales para cuadros específicos

Un ojo en el centro rodeado por hojas de col kale, zanahorias, un lomo de salmón, frutos secos y bayas sobre un fondo de tono crema.
La alimentación influye en la salud ocular porque aporta nutrientes que intervienen en la retina, la córnea y la respuesta al estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La alimentación ocupa un lugar central en la salud ocular porque aporta nutrientes vinculados con funciones clave del ojo, como la actividad de la retina, la protección de la córnea y la respuesta frente al estrés oxidativo, un proceso asociado al envejecimiento celular. Instituciones como universidades, centros médicos y organismos de investigación muestran que el estado nutricional influye en la conservación de la función visual y en la evolución de algunas afecciones oculares.

Ese vínculo, sin embargo, no se traduce en una solución única ni en beneficios automáticos a partir de un solo nutriente. La dieta equilibrada aparece como la base del cuidado y la suplementación queda limitada a situaciones concretas, según la Universidad del Estado de Ohio. A partir de ese consenso, la discusión actual se centra en qué respaldo tiene cada estrategia y en qué casos puede resultar útil.

PUBLICIDAD

El papel de los suplementos en la salud ocular

Según la Universidad del Estado de Ohio y la Mayo Clinic, no existe un único suplemento que mejore por sí solo la visión ni una indicación general para que toda la población tome vitaminas para los ojos. De acuerdo con la institución educativa, una dieta saludable suele incluir los nutrientes necesarios para sostener la función ocular, y la suplementación cobra sentido sobre todo cuando hay carencias específicas.

Primer plano de un ojo humano con iris azul, verde y marrón, pupilas negras y pestañas largas. Hay una luz reflejada en el ojo.
La evidencia indica que una dieta equilibrada sostiene la función visual y que la suplementación para los ojos se limita a carencias o cuadros específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los nutrientes mencionados de forma reiterada en las fuentes aparecen la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D, el zinc, la luteína, la zeaxantina y los ácidos grasos omega-3. Según indicó Nishika Reddy, oftalmóloga de GoodRx, estos compuestos participan de distintos procesos vinculados con la retina, la córnea, la protección frente al estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria. La vitamina A, por ejemplo, está asociada con los pigmentos de la retina y con la visión en condiciones de poca luz, mientras que la luteína y la zeaxantina forman parte de los carotenoides presentes en el tejido ocular.

PUBLICIDAD

Sin embargo, existe una excepción en la que muchos expertos hicieron hincapié: la formulación AREDS2, estudiada para la degeneración macular asociada a la edad. Según informó la Universidad del Estado de Ohio, este multivitamínico de venta libre incluye luteína, zeaxantina, vitaminas C y E, además de zinc y cobre, y puede reducir en promedio un 25% el riesgo de que empeore la degeneración macular cuando la retina ya presenta un deterioro intermedio.

La Mayo Clinic agregó que esa estrategia no mostró beneficio en personas sin la enfermedad o en etapas iniciales, mientras que el National Institute of Health precisó que la suplementación con antioxidantes y zinc puede ralentizar la progresión en personas con degeneración macular intermedia o con enfermedad avanzada en un solo ojo.

Una mano con guante azul aplica una gota con un gotero en el ojo abierto de una persona.
La vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D, el zinc, la luteína, la zeaxantina y los omega-3 participan en procesos clave de la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Universidad de Michigan, los suplementos con betacaroteno pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores, una observación retomada también por GoodRx. El NIH añadió que los suplementos AREDS2 contienen cantidades altas de ciertos nutrientes, lo que puede afectar la digestión o alterar el metabolismo de medicamentos.

Por eso, varias de las fuentes remarcan que cualquier suplementación debe evaluarse con un profesional de la salud visual o con el médico tratante, especialmente si existen otras enfermedades o se usan fármacos de manera habitual.

Qué alimentos concentran los nutrientes vinculados con la salud ocular

Las instituciones coinciden en que la vía principal para obtener nutrientes relacionados con la salud ocular es la alimentación. Tanto la Universidad Estatal de Ohio como Johns Hopkins Medicine sostienen que una dieta equilibrada suele aportar lo necesario para mantener la función visual y acompañar el cuidado de los ojos a lo largo del tiempo.

Pescado asado, ensalada griega con queso feta y aceitunas, pimientos, calabacín y berenjena asados, hummus, aceitunas, pan, aceite de oliva y ajos.
Las verduras de hoja verde, las frutas ricas en vitamina C, los pescados grasos, los huevos, los lácteos, los frutos secos y las semillas concentran nutrientes vinculados con la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Verduras de hoja verde, como espinaca, col rizada, acelga y brócoli, son fuentes ricas de luteína, zeaxantina y, en algunos casos, vitamina A.
  • Frutas y verduras ricas en vitamina C, entre ellas naranjas, kiwi, frutillas, pimientos, coliflor y repollo.
  • Pescados grasos o azules, como salmón, atún, caballa, sardinas, arenque y fletán, mencionados como fuentes de ácidos grasos omega-3.
  • Yemas de huevo y lácteos, incluidos por los expertos entre los alimentos que aportan nutrientes vinculados con la función ocular.
  • Zanahorias, batata, calabaza, melón cantalupo, damascos y otras frutas y verduras de color intenso, citadas por su aporte de betacaroteno, que el organismo puede convertir en vitamina A.
  • Frutos secos y semillas, como almendras, semillas de girasol, semillas de lino, semillas de chía y nueces, asociados con vitamina E, grasas saludables y otros compuestos de interés.
  • Bayas, cítricos, té y otros alimentos con flavonoides o antioxidantes, mencionados por Johns Hopkins Medicine como parte de una alimentación variada que puede contribuir al cuidado ocular.

La Mayo Clinic y Johns Hopkins Medicine añadieron que patrones alimentarios amplios, como la dieta mediterránea, permiten reunir muchos de estos nutrientes sin recurrir a productos aislados. Frutas, verduras, cereales integrales, pescado y grasas saludables aparecen así como una base alimentaria que, además de su vínculo con la visión, se asocia con beneficios generales para la salud.

Las entidades también ubican el cuidado ocular dentro de un marco más amplio. La Universidad de Ohio incluyó entre las claves para preservar la salud visual una dieta sana y equilibrada, ejercicio regular, protección frente a los rayos UV con gafas de sol y sombreros, no fumar y consumir pescado dos veces por semana. En paralelo, la casa de estudios recordó la importancia de los controles oculares periódicos, al señalar que los problemas de visión pueden aparecer a cualquier edad y que la detección temprana facilita su tratamiento.

Temas Relacionados

AlimentaciónSalud ocularSuplementosVitaminasNutriciónSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Tomar mucho café hace mal? Cuál es el límite saludable, según la ciencia

Los estudios más recientes dejaron atrás parte de la vieja desconfianza hacia esta bebida, aunque mantienen advertencias sobre el exceso. Qué recomiendan los especialistas

¿Tomar mucho café hace mal? Cuál es el límite saludable, según la ciencia

“Es un milagro de la ciencia”: la evolución de la fibrosis quística pediátrica a partir de una triple terapia innovadora

Dos estudios realizados en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en el Garrahan en Argentina mostraron mejoras en la función respiratoria y buena tolerancia. Un cambio de paradigma que marca el nuevo tiempo de la fibrosis quística, según explicó a Infobae el líder de las investigaciones, el doctor Alejandro Teper

“Es un milagro de la ciencia”: la evolución de la fibrosis quística pediátrica a partir de una triple terapia innovadora

Argentina confirmó los primeros casos de la variante BA.3.2 del virus del COVID: qué dijeron las autoridades sobre su riesgo

El Boletín Epidemiológico Nacional notificó el hallazgo. Los datos del informe oficial y cómo fue la detección de ANLIS Malbrán

Argentina confirmó los primeros casos de la variante BA.3.2 del virus del COVID: qué dijeron las autoridades sobre su riesgo

Cambios en las mamas tras el embarazo y la lactancia: cuándo consultar al médico y qué cirugías pueden realizarse

Frente a signos de alarma como nódulos o secreciones, resulta fundamental recurrir a un especialista. Posteriormente, existen alternativas operatorias para reubicar o remodelar

Cambios en las mamas tras el embarazo y la lactancia: cuándo consultar al médico y qué cirugías pueden realizarse

Por qué la respiración y los latidos del corazón influyen en lo que recordamos y en cómo sentimos el miedo, según un estudio

Una investigación de la Universidad de California en Santa Bárbara planteó que ritmos internos del organismo coordinan la actividad neuronal para modular la memoria, la percepción de amenazas y el bienestar emocional

Por qué la respiración y los latidos del corazón influyen en lo que recordamos y en cómo sentimos el miedo, según un estudio

DEPORTES

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

Nació en España, pero eligió representar a Argentina en el Mundial femenino Sub 20: “Es un sueño hecho realidad”

Javier Frana: “En Copa Davis no hay ranking y no hay rivales fáciles”

La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

El secreto que descubrió un ex piloto de F1 en el sobrepaso de Colapinto a Piastri en el GP de Italia: “Fue inteligente”

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump