Un feroz incendio se desató en un reconocido restaurante de Puerto Madero y 50 personas fueron evacuadas

El fuego se registró en la zona de la azotea durante la tarde de este domingo y dos personas tuvieron que ser atendidas.

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Un feroz incendio se registró durante la tarde de este domingo en un reconocido restaurante en el barrio de Puerto Madero. Las llamas se concentraron en la zona de la terraza y dos personas tuvieron que ser atendidas por los equipos de emergencias que llegaron al lugar.

Según informaron fuentes oficiales, todo se desató en un local gastronómico llamado “Siga la Vaca”, que tiene la modalidad de parrilla libre, en la avenida Alicia Moreau de Justo al 1700, entre Rosario Vera Peñaloza y la avenida Juan de Garay.

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Ya cerca de las 19 se informó que el foco ígneo había sido controlado y que en total habían sido 50 personas las evacuadas del establecimiento.

El foco del siniestro se originó en la campana extractora del establecimiento, donde la acumulación de grasa derivó en un incendio que generó una densa columna de humo visible desde el exterior. Las llamas no se propagaron al salón principal, pero el humo que salía por la chimenea del restaurante fue suficiente para activar un operativo de emergencias de magnitud en la zona.

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El fuego se registró en la zona de la azotea durante la tarde de este domingo y dos personas tuvieron que ser atendidas.

Ante la situación, el personal del propio establecimiento dispuso la autoevacuación del local. Dado que se trataba de un domingo a la tarde —uno de los momentos de mayor concurrencia—, el lugar contaba con una cantidad considerable de comensales en su interior al momento del incidente.

El operativo de emergencias desplegado en el lugar incluyó cinco móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y personal de Bomberos, que trabajaron de manera simultánea para controlar las llamas y asistir a los afectados. Los equipos de extinción permanecían en el lugar al momento del último reporte oficial.

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Hasta ese momento, el saldo de afectados era de dos pacientes, ambos de sexo masculino y mayores de edad. De acuerdo a lo que señalaron, los dos hombres asistidos por el SAME habían intentado sofocar el siniestro antes de la llegada de los equipos de emergencias, lo que explicó su exposición al humo.

Un incendio en el restaurante Siga la Vaca de Puerto Madero activó un operativo de emergencias este domingo por la tarde.

En ese sentido, ninguno de los dos requirió traslado a un centro de salud: fueron atendidos directamente en la escena, donde recibieron oxigenoterapia como medida de precaución. Los registros indicaron niveles bajos de carboxihemoglobina (COHb), lo que descartó una intoxicación grave por inhalación de monóxido de carbono.

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El restaurante “Siga la Vaca” es uno de los establecimientos de parrilla libre más reconocidos de la ciudad, con varias sucursales en Buenos Aires. El local de Puerto Madero, ubicado frente al dique, es uno de los de mayor afluencia, especialmente durante los fines de semana.

Un incendio en Villa Crespo movilizó a ocho dotaciones de Bomberos

El de Puerto Madero no fue un caso aislado en la ciudad en las últimas semanas. El pasado 18 de mayo, ocho dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME debieron intervenir en la parrilla “Villa Crespo”, ubicada en la avenida Corrientes 5546, entre Gurruchaga y Serrano, en el barrio porteño del mismo nombre. Al igual que en el episodio de Puerto Madero, el fuego se originó en el interior del local y afectó el conducto evacuador y parte del mobiliario, con una gran cantidad de humo visible desde el exterior, según informó el Ministerio de Seguridad porteño.

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Los Bomberos atacaron el foco con una línea de 38 milímetros y realizaron tareas de enfriamiento para evitar la propagación hacia los edificios linderos. Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte de tránsito en el tramo de la avenida Corrientes comprendido entre Gurruchaga y Serrano, con afectaciones también en Scalabrini Ortiz y Juan B. Justo. El SAME asistió a tres personas de sexo masculino con control clínico, sin que ninguna requiriera traslado, de acuerdo con la información oficial.