Ciencia

Cuál es el verdadero efecto de la remolacha sobre la presión arterial, según un nuevo estudio

La investigación, publicada en Free Radical Biology and Medicine, analizó a 75 participantes durante dos semanas de consumo diario y comparó los resultados frente a una bebida placebo sin nitratos. La palabra de tres expertos sobre los hallazgos

Una mano vierte líquido morado en un vaso transparente junto a una rodaja de remolacha y media lima.
El jugo de remolacha con nitratos se asocia con una reducción de la presión arterial en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un nuevo estudio indicó que el consumo diario de jugo de remolacha con nitratos puede asociarse con una baja de la presión arterial en adultos mayores. Un proceso que también involucra cambios en las bacterias de la boca y la formación de óxido nítrico en el organismo.

Lo que observo la investigación en personas mayores que tomaron jugo de remolacha

El trabajo, publicado en la revista Free Radical Biology and Medicine, analizó a 75 participantes divididos entre menores de 30 años y personas de entre 60 y 70 años.

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Durante dos períodos de dos semanas, los voluntarios consumieron a diario una bebida con alto contenido de nitratos provenientes de remolacha. En otra fase, una versión placebo sin esos compuestos.

Infografía con ilustraciones del sistema digestivo, vasos sanguíneos, bacterias orales, un vaso de jugo de remolacha y un tensiómetro.
Las bacterias de la boca participan en la transformación de nitratos en compuestos beneficiosos para la circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio citado por Women’s Health, el grupo de mayor edad partía de registros de presión más altos y mostró una reducción después de ingerir el jugo con nitratos. Ese cambio no apareció tras el consumo de la bebida placebo. Además, los investigadores detectaron modificaciones en el microbioma oral, entre ellas:

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  • Una caída de bacterias del género Prevotella
  • Un aumento de otras consideradas beneficiosas, como Neisseria

La investigación se suma a trabajos previos sobre el vínculo entre remolacha y salud cardiovascular. Una revisión científica publicada en 2022, también mencionada por el medio, señaló mejoras en la presión arterial con ingestas diarias de 70, 140 y 250 mililitros de jugo de remolacha. Otro análisis publicado en 2024 encontró un efecto sobre la presión sistólica hasta 90 días después del consumo diario.

Una remolacha con hojas y raíces sobre una tabla de cortar de madera, junto a un vaso lleno de jugo rojo en una cocina.
El consumo de remolacha modifica la composición del microbioma oral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversión de nitratos en óxido nítrico depende de bacterias de la boca

La explicación biológica detrás de esos resultados coincide con lo que describen organismos internacionales sobre el papel del óxido nítrico en el sistema cardiovascular.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y daño renal. Recomienda combinar tratamiento médico con cambios en:

  • La alimentación
  • El peso corporal
  • La actividad física
  • El consumo de sal
Un médico mide la presión arterial de una paciente en un consultorio. Hay una tableta, documentos, un tensiómetro, un estetoscopio y un cuadro anatómico.
La presencia de Neisseria aumenta después de ingerir una bebida rica en nitratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, la nutricionista Sonya Angelone, citada por Women’s Health, explicó la secuencia de este proceso:

  • Los nitratos presentes en la remolacha se transforman primero en nitritos por acción de bacterias beneficiosas de la boca
  • Luego esos compuestos llegan al estómago
  • Allí se convierten en óxido nítrico
  • Después pasan a la sangre y favorecen la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos

El cardiólogo Cheng-Han Chen, director médico del programa de cardiología de MemorialCare Saddleback Medical Center, sostuvo que ese mecanismo mejora la presión arterial porque facilita la vasodilatación.

A su vez, la nutricionista Christy Brissette señaló que, sin un equilibrio adecuado de bacterias orales, la conversión de nitratos no ocurre de la misma manera y ese efecto puede perderse.

Una licuadora transparente con remolachas trituradas en su interior, sobre una mesada de madera clara. Al fondo, más remolachas y una ventana.
El óxido nítrico favorece la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos de salud recomiendan dietas con verduras para prevenir

La relación entre hortalizas ricas en nitratos y salud del corazón encaja con orientaciones alimentarias ampliamente aceptadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostienen recomendaciones que apuntan a:

  • Aumentar el consumo de frutas y verduras
  • Priorizar alimentos frescos
  • Reducir la ingesta de sodio
  • Prevenir enfermedades no transmisibles y cardiovasculares
Brazo adulto con manguito de presión arterial sobre mesa de madera. Una mano sostiene un estetoscopio. Monitor digital indica 138/92 mmHg. Brazalete médico, ilustración de corazón.
La hipertensión eleva el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y daño renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remolacha también aporta otros nutrientes relevantes. De acuerdo con la información recogida por el medio citado entre especialistas. Contiene fibra, antioxidantes, folato y potasio. Angelone indicó que esos componentes pueden contribuir a:

  • La digestión
  • La salud cardiovascular
  • La reducción de procesos inflamatorios
  • El rendimiento físico, a través de la función mitocondrial

Aunque los resultados abren una línea de interés para la nutrición clínica, los especialistas citados remarcaron que el jugo o la remolacha no reemplazan los tratamientos indicados para la hipertensión.

Chen afirmó que la reducción observada es modesta, aunque medible. Brissette agregó que las personas con presión alta deberían consultar a un profesional de la salud antes de introducir cambios con el objetivo de bajar sus valores.

Una mano sostiene un cuchillo que corta una remolacha en rodajas sobre una tabla de madera, con gotas de líquido rojo y las hojas de la remolacha visibles.
Las verduras ricas en nitratos forman parte de una alimentación orientada a cuidar la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo

La dimensión del problema ayuda a explicar el interés por intervenciones alimentarias de bajo costo. La OMS estima que 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años viven con hipertensión en el mundo. Y, una gran proporción no sabe que la padece o no la tiene controlada.

En ese contexto, alimentos con nitratos naturales aparecen como parte de estrategias dietarias complementarias, entre ellos: remolacha, espinaca, apio y col rizada.

El estudio no plantea una cura ni una solución aislada. Pero sí aporta nuevos datos sobre la relación entre la alimentación, el microbioma oral y la función vascular en una enfermedad extendida a escala global.

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