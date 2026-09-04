Scott Bessent celebró el respaldo de la UE a la presión financiera impulsada por la Administración Trump contra el régimen de Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, celebró el jueves por la noche el respaldo de la Unión Europea (UE) a la presión financiera impulsada por la Administración de Donald Trump contra Irán y destacó la coordinación del bloque europeo con Washington y otros socios internacionales.

“La Unión Europea se ha unido oficialmente a la Operación Paria Económica y agradecemos su firme y temprana postura”, declaró Bessent en una publicación en redes sociales, en referencia a la ofensiva financiera de Estados Unidos contra Teherán.

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El secretario del Tesoro estadounidense sostuvo que Estados Unidos y sus aliados buscan impedir que Irán utilice el sistema financiero internacional para financiar sus programas nucleares y de armamento, así como a grupos terroristas afines.

“Estados Unidos se mantiene firme junto a sus aliados para garantizar que el régimen asesino iraní no pueda aprovechar el sistema financiero mundial para financiar sus ambiciones nucleares, sus programas de armamento y sus grupos terroristas afines”, afirmó.

Bessent agregó que la presión internacional continuará hasta eliminar las fuentes de financiación de Teherán. “El mundo está enviando un mensaje claro al régimen iraní: no nos detendremos hasta que se haya cortado toda fuente de financiación que le quede”, remarcó.

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El funcionario estadounidense acompañó su mensaje con un enlace a una declaración de la Comisión Europea emitida el lunes, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

El comunicado de Bessent publicado en X

En ese documento, la UE señaló que continuará trabajando “estrechamente” con Estados Unidos, otros países del G7 y socios internacionales para “mantener la presión sobre” Irán, con el objetivo de favorecer una desescalada.

La postura europea recibió críticas del portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, quien cuestionó durante esta semana el respaldo del bloque a la presión sobre Teherán. El funcionario afirmó que la UE “se desvía de todos los valores que dice defender” con ese pronunciamiento y sostuvo que está “cediendo a la coerción estadounidense”.

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Horas antes del anuncio del Secretario del Tesoro, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz se recuperó hasta acercarse a los niveles registrados antes del inicio de la guerra con Irán, pese a los ataques contra embarcaciones comerciales.

Según Vance, las operaciones estadounidenses permitieron restablecer el flujo energético por una de las principales rutas marítimas del mundo y redujeron de forma significativa la capacidad del régimen iraní para impedir el paso de los petroleros.

“Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto”, declaró el funcionario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

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Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 2 septiembre 2026. REUTERS/Stringer

El vicepresidente vinculó la recuperación del tráfico energético con las operaciones estadounidenses destinadas a proteger la navegación. Según explicó, Washington actuó para impedir ataques de las fuerzas iraníes contra buques comerciales y garantizar el traslado de petróleo hacia los mercados internacionales.

“Lo que hicimos hace apenas un par de días es que hicimos más difícil para los iraníes disparar contra el transporte marítimo comercial, nuevamente, para garantizar el flujo de petróleo y gas hacia los mercados energéticos mundiales”, señaló Vance.

El vicepresidente sostuvo que el objetivo de Estados Unidos es impedir que Teherán utilice el estrecho como mecanismo de presión sobre la economía mundial. “Los iraníes querrían que salieran cero millones de barriles del estrecho de Ormuz. Anoche salieron 15 millones de barriles”, afirmó.

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Vance también descartó conversaciones con Irán mientras continúen los ataques contra embarcaciones comerciales. “Nuestro mensaje a los iraníes es simple. Ha sido el mismo desde el principio: tienen que dejar de disparar contra el transporte marítimo comercial”, dijo.

Y agregó: “No estamos hablando con ellos, y no vamos a hablar con ellos a menos que dejen de disparar contra el transporte marítimo comercial”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz se recuperó hasta acercarse a los niveles registrados antes del inicio de la guerra con Irán (REUTERS)

La magnitud del tráfico recuperado también fue destacada el miércoles por el secretario de Energía, Chris Wright, quien afirmó que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron Ormuz el lunes, el mayor volumen registrado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

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Antes del conflicto, por el estrecho circulaban aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos. Ese volumen representa una parte sustancial del suministro energético mundial y convierte a Ormuz en un punto estratégico para los mercados internacionales.

(Con información de Europa Press)