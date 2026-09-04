Mundo

Flavio Bolsonaro se acercó a Lula da Silva en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Brasil

La información divulgada mostró que el senador recortó la distancia a cinco puntos, al reunir el 33% de las preferencias, en un relevamiento realizado en 125 ciudades con más de 2.000 entrevistados

Una imagen dividida muestra a Lula da Silva a la izquierda, vestido de traje azul y corbata, gesticulando; a la derecha, Flávio Bolsonaro con traje gris y camisa clara
El presidente brasileño Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro aparecen en una imagen compuesta que destaca a dos importantes figuras políticas de Brasil
Guardar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene el primer lugar en la intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre, con el 38%, aunque el senador Flávio Bolsonaro redujo a cinco puntos la diferencia que lo separa del mandatario.

El legislador, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, reúne el 33% de las preferencias del electorado. En agosto, Lula registraba el 39% y el senador ultraderechista el 33%, lo que situaba la brecha en seis puntos porcentuales, según la encuesta de Datafolha.

PUBLICIDAD

La distancia también se redujo en una eventual segunda vuelta. Lula pasó del 47% en agosto al 46% en septiembre, mientras que Bolsonaro subió del 43% al 44%. La diferencia de dos puntos equivale al margen de error de la encuesta, por lo que ambos aparecen en empate técnico. La segunda vuelta sería necesaria si ningún candidato supera la mitad de los votos en la primera ronda, prevista para el 4 de octubre.

El escritor Augusto Cury, candidato del partido centrista Avante, se ubicó tercero con el 8% de intención de voto, frente al 2% que registraba en agosto. Otra encuesta, divulgada esta semana por la firma Quest, le atribuyó el 10% y lo situó como el aspirante con mayores posibilidades de quebrar la polarización entre Lula y Bolsonaro.

PUBLICIDAD

Los demás candidatos quedaron por debajo de ese nivel. El ex gobernador de Goiás Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, obtuvo el 4%; el activista de ultraderecha Renan Santos, del partido Misión, el 3%; y el ex gobernador de Minas Gerais Remeu Zema, de Novo, el 2%.

El candidato presidencial brasileño Ronaldo Caiado visita la Iglesia Nossa Senhora da Penha durante un evento de campaña en Río de Janeiro, Brasil, el 26 de agosto de 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)
El candidato presidencial brasileño Ronaldo Caiado visita la Iglesia Nossa Senhora da Penha durante un evento de campaña en Río de Janeiro, Brasil, el 26 de agosto de 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Datafolha entrevistó a 2.002 electores de 125 ciudades entre el martes y el jueves, en su primera medición posterior al inicio formal de la campaña y de la propaganda electoral en radio y televisión. El sondeo también indicó que el 47% de los consultados rechaza votar por Flávio Bolsonaro, mientras que el índice de rechazo de Lula alcanza el 45%.

La evaluación negativa del Gobierno de Lula se ubicó en el 42%. El 31% de los encuestados calificó positivamente a la administración y el 25% la consideró regular.

En medio de la carrera por la Presidencia, el Tribunal Superior Electoral de Brasil absolvió el martes a Flávio Bolsonaro de una denuncia por el uso de un video creado con inteligencia artificial que recreaba la imagen y la voz de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro.

Una coalición de izquierda que respalda la reelección de Lula da Silva acusó al senador de vulnerar las reglas que prohíben el uso de réplicas de personas reales generadas por inteligencia artificial durante las campañas electorales.

Un video generado por inteligencia artificial que muestra al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se proyecta de fondo mientras el senador brasileño Flavio Bolsonaro y sus partidarios asisten a la convención nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026 (REUTERS/Bia Borges)
Un video generado por inteligencia artificial que muestra al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se proyecta de fondo mientras el senador brasileño Flavio Bolsonaro y sus partidarios asisten a la convención nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026 (REUTERS/Bia Borges)

La corte resolvió, por cinco votos contra dos, que no hubo irregularidad porque el acto donde se proyectó el video tuvo lugar en julio, antes del inicio formal de la campaña. La jueza Kassio Nunes Marques fundamentó el voto mayoritario con ese argumento.

La grabación se difundió durante la convención que formalizó la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre. En el video, una réplica digital del ex presidente afirmó: “Esta es una simulación de mi imagen y voz creada mediante inteligencia artificial. Como todos aquí saben, estoy encarcelado y silenciado por una decisión injusta”. “Les pido que reciban con los brazos abiertos a la persona que elegí para reemplazarme: sangre de mi sangre, mi hijo Flavio”, agregó el avatar.

Los abogados de Jair Bolsonaro sostuvieron que el ex mandatario no autorizó el uso del video generado con inteligencia artificial.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Lula da SilvaBrasilElecciones en BrasilÚltimas noticias AméricaJair BolsonaroFlávio Bolsonaro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En el bosque congoleño y a tan solo 43 metros, identifican 8 especies de animales fuera de su territorio conocido

Un equipo de la Universidad Atlantic de Florida instaló dispositivos infrarrojos desde la superficie hasta las copas de los árboles en el Parque Nacional Lomami, y descubrió una comunidad de mamíferos organizada en capas que ningún relevamiento terrestre había podido captar antes

En el bosque congoleño y a tan solo 43 metros, identifican 8 especies de animales fuera de su territorio conocido

Más de 400 metros de profundidad, 2 trampas y un hallazgo que sorprende a la ciencia: así atraparon un pez desconocido en Nueva Zelanda

La forma del cuerpo, el tamaño de la cabeza y otros detalles físicos llevaron a plantear dos hipótesis posibles: una adaptación extrema al entorno o el registro de un organismo nunca antes catalogado

Más de 400 metros de profundidad, 2 trampas y un hallazgo que sorprende a la ciencia: así atraparon un pez desconocido en Nueva Zelanda

El virus del Nilo Occidental avanza en Grecia: ya son 24 los muertos y casi 300 los infectados

Del total de pacientes ingresados hasta el 2 de septiembre, 32 permanecen en unidades de cuidados intensivos y 31 en salas convencionales. Otras 182 personas ya recibieron el alta, según cifras oficiales

El virus del Nilo Occidental avanza en Grecia: ya son 24 los muertos y casi 300 los infectados

Israel tomó el control operativo de la cresta de Ali Taher, bastión subterráneo de Hezbollah en el sur de Líbano

El Ejército israelí asegura haber desalojado a los combatientes de una red de túneles construida durante dos décadas con financiación iraní, en una guerra que sigue activa pese al acuerdo marco alcanzado en junio

Israel tomó el control operativo de la cresta de Ali Taher, bastión subterráneo de Hezbollah en el sur de Líbano

El Kremlin reconoció que las grandes empresas financian parte del esfuerzo de la guerra en Ucrania

El presidente Vladímir Putin dijo en Vladivostok que el sector corporativo transfirió recursos al Ministerio de Finanzas para cubrir erogaciones públicas, mientras el rojo fiscal llegó a 6,45 billones de rublos en siete meses

El Kremlin reconoció que las grandes empresas financian parte del esfuerzo de la guerra en Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

Operativo Enjambre: caen 71 falsos policías en Guerrero tras no poder acreditar que eran agentes

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en bar de Mazatlán, intercepta a la presidenta Claudia Sheinbaum

Atraparon al líder de una banda que se dedicaba a cometer robos a mano armada en Córdoba

Precio del aceite de oliva en España este viernes 4 de septiembre

Un juzgado de Madrid condena a El Corte Inglés a pagar 110.500 euros a una empleada que recibió la incapacidad permanente total tras un resbalón camino al trabajo

DEPORTES

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Brilló en River y en San Lorenzo, jugó en la Selección, y hoy tiene un bar y participa en un streaming de rock: “Estoy aprendiendo”

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

ENTRETENIMIENTO

Premios Juventud 2026: estos son todos los ganadores de la noche

Premios Juventud 2026: estos son todos los ganadores de la noche

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

La caída de Antonella Barba tras American Idol: ahora enfrenta una acusación por presunto hurto en una tienda departamental

Maisie Williams, sobre la pijamada organizada por Sandra Bullock por Practical Magic 2: “Nos metimos en su jacuzzi y nos comimos toda la comida”

Premios Juventud 2026: Karol G se lleva el galardón a “Álbum del Año”