Flavio Bolsonaro se acercó a Lula da Silva en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Brasil

El presidente brasileño Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro aparecen en una imagen compuesta que destaca a dos importantes figuras políticas de Brasil

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene el primer lugar en la intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre, con el 38%, aunque el senador Flávio Bolsonaro redujo a cinco puntos la diferencia que lo separa del mandatario.

El legislador, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, reúne el 33% de las preferencias del electorado. En agosto, Lula registraba el 39% y el senador ultraderechista el 33%, lo que situaba la brecha en seis puntos porcentuales, según la encuesta de Datafolha.

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La distancia también se redujo en una eventual segunda vuelta. Lula pasó del 47% en agosto al 46% en septiembre, mientras que Bolsonaro subió del 43% al 44%. La diferencia de dos puntos equivale al margen de error de la encuesta, por lo que ambos aparecen en empate técnico. La segunda vuelta sería necesaria si ningún candidato supera la mitad de los votos en la primera ronda, prevista para el 4 de octubre.

El escritor Augusto Cury, candidato del partido centrista Avante, se ubicó tercero con el 8% de intención de voto, frente al 2% que registraba en agosto. Otra encuesta, divulgada esta semana por la firma Quest, le atribuyó el 10% y lo situó como el aspirante con mayores posibilidades de quebrar la polarización entre Lula y Bolsonaro.

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Los demás candidatos quedaron por debajo de ese nivel. El ex gobernador de Goiás Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, obtuvo el 4%; el activista de ultraderecha Renan Santos, del partido Misión, el 3%; y el ex gobernador de Minas Gerais Remeu Zema, de Novo, el 2%.

El candidato presidencial brasileño Ronaldo Caiado visita la Iglesia Nossa Senhora da Penha durante un evento de campaña en Río de Janeiro, Brasil, el 26 de agosto de 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Datafolha entrevistó a 2.002 electores de 125 ciudades entre el martes y el jueves, en su primera medición posterior al inicio formal de la campaña y de la propaganda electoral en radio y televisión. El sondeo también indicó que el 47% de los consultados rechaza votar por Flávio Bolsonaro, mientras que el índice de rechazo de Lula alcanza el 45%.

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La evaluación negativa del Gobierno de Lula se ubicó en el 42%. El 31% de los encuestados calificó positivamente a la administración y el 25% la consideró regular.

En medio de la carrera por la Presidencia, el Tribunal Superior Electoral de Brasil absolvió el martes a Flávio Bolsonaro de una denuncia por el uso de un video creado con inteligencia artificial que recreaba la imagen y la voz de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro.

Una coalición de izquierda que respalda la reelección de Lula da Silva acusó al senador de vulnerar las reglas que prohíben el uso de réplicas de personas reales generadas por inteligencia artificial durante las campañas electorales.

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Un video generado por inteligencia artificial que muestra al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se proyecta de fondo mientras el senador brasileño Flavio Bolsonaro y sus partidarios asisten a la convención nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026 (REUTERS/Bia Borges)

La corte resolvió, por cinco votos contra dos, que no hubo irregularidad porque el acto donde se proyectó el video tuvo lugar en julio, antes del inicio formal de la campaña. La jueza Kassio Nunes Marques fundamentó el voto mayoritario con ese argumento.

La grabación se difundió durante la convención que formalizó la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre. En el video, una réplica digital del ex presidente afirmó: “Esta es una simulación de mi imagen y voz creada mediante inteligencia artificial. Como todos aquí saben, estoy encarcelado y silenciado por una decisión injusta”. “Les pido que reciban con los brazos abiertos a la persona que elegí para reemplazarme: sangre de mi sangre, mi hijo Flavio”, agregó el avatar.

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Los abogados de Jair Bolsonaro sostuvieron que el ex mandatario no autorizó el uso del video generado con inteligencia artificial.

(Con información de EFE)