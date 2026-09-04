Ciencia

Cuando comer sano se vuelve un problema: la ortorexia nerviosa y el impacto en la salud

La búsqueda de una dieta impecable puede derivar en restricciones rígidas, culpa y aislamiento, aun cuando el objetivo inicial haya sido mejorar el bienestar general

Un joven sentado a una mesa sostiene un teléfono que proyecta una cuadrícula con imágenes de comida frente a un plato servido.
La ortorexia nerviosa describe una obsesión patológica por comer sano que puede derivar en ansiedad, culpa y aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Seguir una alimentación equilibrada suele asociarse con un mejor cuidado de la salud. Pero ese objetivo puede volverse problemático cuando la elección de los alimentos deja de ser una práctica de bienestar y pasa a convertirse en una regla rígida que ordena la vida cotidiana. En esos casos, la preocupación por comer “bien” puede derivar en ansiedad, culpa y aislamiento.

Ese cuadro se conoce como ortorexia nerviosa, un término utilizado para describir una obsesión patológica por consumir alimentos saludables. A diferencia de otros trastornos de la conducta alimentaria centrados en la cantidad de comida o en el peso corporal, en este caso el foco está puesto en la calidad percibida, en sus ingredientes, en su preparación y en el cumplimiento estricto de reglas autoimpuestas, indicaron expertos de Cleveland Clinic.

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La dificultad es que el límite entre una alimentación cuidada y una conducta obsesiva no siempre resulta evidente al inicio. Este cuadro no figura de manera formal en los principales manuales diagnósticos, pero distintos especialistas y revisiones científicas describen un patrón en el que la búsqueda de salud termina generando malestar, ansiedad, culpa y deterioro físico o social.

La ortorexia, el cuadro en el que comer sano es un problema

De acuerdo con la Cleveland Clinic, entre los principales comportamientos figuran la restricción alimentaria, la elaboración de reglas estrictas sobre qué alimentos aceptar, y la aparición de culpa o ansiedad cuando esas reglas no se cumplen. La psicóloga Kasey Goodpaster, doctora en psicología, explicó que esta conducta comparte rasgos con la anorexia nerviosa.

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Una persona sentada en una mesa blanca, sosteniendo una manzana verde y mostrando la palma para rechazar pollo frito, con un plato de ensalada y frutas al fondo.
Los expertos advierten que la ortorexia puede incluir reglas alimentarias estrictas, restricción de grupos enteros de alimentos y rigidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese patrón puede intensificarse con el tiempo. Según la British Dietetic Association, una persona puede ir eliminando grupos enteros de alimentos, dedicar demasiado tiempo a pensar, investigar o planificar qué comer y desarrollar una rigidez que afecta la educación, el trabajo o la socialización.

Si bien no existe una lista oficial de síntomas validada por la ausencia de criterios diagnósticos formales, sí se repiten varios rasgos: obsesión por la pureza alimentaria, culpa al consumir ciertos productos, intolerancia hacia otras formas de comer y preocupación desproporcionada por ingredientes y métodos de preparación.

En cuanto a las consecuencias físicas, desde Cleveland Clinic indicaron que puede provocar desnutrición y deficiencias de vitaminas y minerales. También enumeraron complicaciones médicas asociadas a restricciones extremas, entre ellas osteopenia, anemia, hiponatremia, bradicardia e incluso neumotórax en cuadros graves vinculados con la pérdida de peso y el deterioro nutricional.

Un estudio de Nutrients añadió que las dietas muy restrictivas asociadas con la ortorexia pueden comprometer la ingesta de proteínas, grasas, vitaminas y minerales esenciales. El trabajo describió además que la adhesión prolongada a estas pautas puede afectar la salud general y coexistir con ansiedad, culpa y una caída del disfrute de las comidas compartidas. El impacto no se limita al cuerpo, sino que puede extenderse al bienestar psicológico y al funcionamiento cotidiano.

El deterioro social también aparece de forma reiterada en las fuentes consultadas. Según una investigación de Children, las personas con conductas ortoréxicas pueden evitar reuniones, rechazar invitaciones o alejarse de familiares y amigos cuando sienten que no podrán controlar la calidad de la comida disponible. Esa dinámica puede llevar a exclusión social y a una sensación de incomprensión, porque la alimentación deja de ser un aspecto de la vida cotidiana para convertirse en un eje dominante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una investigación de Children advirtió que las conductas de ortorexia pueden llevar a evitar reuniones, rechazar invitaciones y alejarse de familiares y amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales también son un factor de riesgo. Según la British Dietetic Association, el auge en plataformas ayudó a visibilizar el fenómeno. La revisión de Children sostuvo que aplicaciones pueden reforzar ideas rígidas sobre alimentación “limpia” y exponer de forma constante a imágenes y mensajes que presentan como normales prácticas extremas. En la misma línea, una revisión sistemática publicada en Appetite concluyó que los síntomas se relacionan de forma consistente con conductas restrictivas propias de los trastornos alimentarios y con motivaciones vinculadas al control del peso en la elección de alimentos.

Más flexibilidad y menos rigidez en las comidas

El tratamiento, según los expertos, no pasa por abandonar el interés por la salud, sino por revisar cuándo ese interés se vuelve compulsivo y empieza a producir daño. Según Cleveland Clinic, la línea que separa una alimentación saludable de la ortorexia está en la capacidad de practicar la moderación y en si el esfuerzo por comer sano genera malestar. La revisión de Nutrients remarca la importancia de diferenciar un interés genuino por la nutrición de una forma clínicamente significativa asociada con ansiedad, deterioro y disfunción.

Un hombre con barba en una mesa hace un gesto de alto hacia un plato con una milanesa, lechuga y rodajas de tomate.
Las dietas restrictivas asociadas con la ortorexia pueden comprometer la ingesta de proteínas, grasas, vitaminas y minerales esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con las recomendaciones, la terapia cognitivo-conductual figura entre los enfoques más destacados. Según informó la clínica estadounidense, una modalidad útil puede ser la exposición con prevención de respuesta, que busca reducir las obsesiones relacionadas con la alimentación. Ese trabajo explicó que la estrategia consiste en reintroducir gradualmente alimentos temidos mientras un profesional ayuda a identificar y redirigir pensamientos intrusivos vinculados con la comida.

La Ohio State University planteó una diferencia práctica entre comer de manera nutritiva y caer en la ortorexia: el problema aparece cuando la alimentación genera angustia, culpa o evitación social. Esa institución también sostuvo que la recuperación puede incluir el trabajo con un dietista, un médico de atención primaria y, en algunos casos, un terapeuta. El objetivo no es imponer una dieta ideal, sino reconstruir una relación más saludable y flexible con la comida.

En esa misma dirección, Kasey Goodpaster sostuvo en Cleveland Clinic que comer es una práctica compleja y que la perfección resulta inalcanzable. Según explicó, un estilo de vida más sostenible surge cuando se reconoce que desviarse de una intención alimentaria no equivale a un fracaso personal. El equilibrio no debe ser una fórmula cerrada, sino un proceso de recuperación de variedad, moderación y menor rigidez.

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