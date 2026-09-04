Economía

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 3

El calendario escalonado del organismo previsional contempla una actualización del 1,89% y un refuerzo extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos

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ANSES paga en septiembre las prestaciones según la terminación del DNI. Estas son las fechas para quienes finalizan en 3.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre 2026 a lo largo de todo el mes mediante un cronograma escalonado que organiza la acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El sistema permite ordenar el flujo de millones de cobros y garantiza que cada prestación siga su propia secuencia.

Los haberes del mes se actualizaron conforme al Decreto 274/2024, que fija un mecanismo de actualización mensual atado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El porcentaje de incremento aplicado en septiembre es del 2,1%, calculado sobre el dato de julio registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Quienes perciben haberes mínimos también reciben un bono extraordinario de $70.000 adicional al haber actualizado.

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El detalle de fechas varía según la prestación, ya que cada beneficio sigue su propio esquema dentro del cronograma mensual. A continuación, se especifican los días de acreditación para cada tipo de pago correspondiente a los titulares con DNI terminado en 3.

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Los titulares de ANSES con DNI terminado en 3 cobrarán sus haberes en fechas distintas según cada prestación (ANCCOM)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo tendrán el pago acreditado el 11 de septiembre. El monto total para este período es de $498.591,22: $428.591,22 en concepto de haber con el aumento mensual aplicado y los restantes $70.000 del bono extraordinario. La transferencia se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por el titular.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios del SIPA con haberes por encima del mínimo vigente deberán aguardar hasta el 23 de septiembre para ver el dinero disponible en su cuenta. Esa fecha es compartida también con los titulares de DNI terminado en 2. La jubilación máxima fijada para septiembre asciende a $2.884.013,08, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán el 11 de septiembre. El valor de la AUH es de $154.016 por hijo, en tanto la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $77.017 en el primer tramo de ingresos. Para los casos de hijo con discapacidad, el monto de la AUH asciende a $501.488.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Jubilaciones, AUH, pensiones y asignaciones tienen un cronograma diferenciado para los DNI terminados en 3

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) percibirán el pago el 15 de septiembre. El monto vigente para el período es de $154.016, con un valor diferencial de $200.221 para las titulares que residan en zona 1.

Asignación Prenatal

Para la Asignación Prenatal, los titulares con DNI terminado en 3 cobrarán el 11 de septiembre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 2. El monto base, correspondiente a familias con ingresos de hasta $1.170.269, es de $77.017, con valores decrecientes según los tramos de ingresos superiores.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no sigue el esquema de terminación de DNI: se abona desde el 11 de septiembre para la totalidad de las beneficiarias, sin distinción por dígito final del documento. Su valor equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

Genéricas de ANSES 1920
Ciudadanos argentinos realizan trámites y cobran beneficios en una concurrida oficina de ANSES, donde empleados asisten a los solicitantes detrás de los mostradores. (ANSES)

Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción)

Las asignaciones de pago único —que comprenden los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción— están disponibles para todos los titulares sin distinción de terminación de DNI en el período comprendido entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre. Los montos dependen del tipo de prestación y de la composición del grupo familiar, de acuerdo con los valores actualizados por ANSES para el período vigente.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— con DNI terminado en 3 cobrarán el 9 de septiembre. El haber para este mes es de $370.013,85: $300.013,85 en concepto de haber con el ajuste mensual y $70.000 del bono extraordinario. Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de septiembre y el 11 de octubre.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona bajo dos modalidades. El Plan 1 se acredita el 23 de septiembre para los beneficiarios con DNI terminado en 3, junto con quienes tienen el dígito 2. El Plan 2, en cambio, no distingue por terminación de documento y está disponible entre el 1 de octubre y el 9 de octubre para todos los titulares.

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