Generación Silver

El geriatra Bruno Vellas afirma que “una persona de 70 años presenta una capacidad comparable a la que tenía alguien de 60 hace apenas dos décadas”

El profesor de Medicina y fundador del IHU HealthAge de Toulouse explica cómo cambió el envejecimiento saludable y por qué la meta es sostener funciones físicas y mentales mucho antes de la vejez

Una mujer adulta mayor camina por un pasillo con marcas de cinta en el suelo y conos naranjas. Una profesional de la salud observa con una tableta y un cronómetro.
El geriatra francés afirmó que una persona de 70 años tiene hoy una capacidad intrínseca similar a la de alguien de 60 hace dos décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Bruno Vellas sostiene que la discusión sobre la longevidad saludable ya no pasa por sumar años, sino por retrasar el deterioro funcional desde mucho antes de la vejez. El geriatra francés afirmó a La Vanguardia que hoy “una persona de 70 años presenta una capacidad intrínseca comparable a la que tenía alguien de 60 hace apenas dos décadas”, y planteó que el objetivo médico debe ser preservar funciones físicas y mentales antes de que aparezca la dependencia.

La propuesta del especialista no se limita a una reformulación conceptual. Vellas defendió empezar a evaluar la función de las personas desde los 50 años y explicó que, en Francia, el programa ICOPE, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, ya sigue a unas 150.000 personas mayores para detectar de forma precoz la pérdida de capacidad funcional.

PUBLICIDAD

Bruno Vellas, geriatra y director de centros de investigación sobre Alzheimer y envejecimiento en Toulouse, dijo que la clave es medir antes la capacidad funcional y la edad biológica. La tensión de fondo, según planteó, es que los sistemas sanitarios todavía continúan más enfocados en tratar enfermedades que en evitar la pérdida de autonomía.

Hombre mayor con cabello canoso, saco gris y camisa azul, posicionado en primer plano frente a unos arcos de ladrillo
Bruno Vellas plantea que la longevidad saludable puede convertirse en una especialidad médica con base académica y científica, y Francia publicará recomendaciones en 2026. (Fuente X @brunovellas)

Profesor de Medicina, fundador del IHU HealthAge de Toulouse y referente europeo en investigación sobre envejecimiento, Vellas situó esa estrategia en un punto de cruce entre salud pública, prevención clínica y riesgo neurodegenerativo. Su planteo es que la fragilidad no debe abordarse cuando ya se ha consolidado, sino en la etapa previa, cuando todavía puede prevenirse.

PUBLICIDAD

El médico también vinculó esa transformación con el avance de la medición de la edad biológica. A su juicio, cuando esa variable pueda evaluarse con precisión, será posible entender mejor por qué aparecen enfermedades asociadas al envejecimiento y diseñar tratamientos para prevenirlas o tratarlas.

Cinco profesionales de la salud, incluyendo hombres y mujeres, atienden a una persona mayor en una clínica, tomándole la presión y entregando folletos.
Vellas propone evaluar la función y la fragilidad desde los 50 años para prevenir la dependencia antes de que se consolide. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar de tratar enfermedades a preservar capacidades

Vellas describió un cambio de fondo en la manera de entender el envejecimiento. Según explicó, la medicina ha empezado a desplazarse desde un modelo centrado en tratar patologías hacia otro orientado a conservar capacidades esenciales como la visión, la audición, la movilidad, la memoria, el bienestar psicológico y la vitalidad.

Ese enfoque coincide con la definición de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud. Para el especialista, el punto central es mantener la posibilidad de seguir haciendo aquello que cada persona valora en su vida, con una mirada integrada sobre funciones físicas y mentales.

En esa línea, sostuvo que la longevidad saludable puede terminar convirtiéndose en una nueva especialidad médica. “Creo que la longevidad saludable acabará convirtiéndose en una nueva especialidad médica, del mismo modo que ha ocurrido con la obesidad”, dijo Vellas, aunque advirtió que ese desarrollo debe asentarse en un marco “académico y científico” y no quedar solo en el terreno comercial.

Añadió que la expansión de este campo requiere bases formales de evidencia. Por eso señaló que, a principios de 2026, la Academia Nacional de Medicina de Francia publicará un informe de recomendaciones para fijar los fundamentos científicos de esta disciplina.

La fragilidad aparece antes de la dependencia

El geriatra colocó a la fragilidad en el centro del problema sanitario del envejecimiento. La definió como el paso previo a la dependencia y remarcó que sigue siendo una condición prevenible si se la identifica a tiempo.

“Porque la fragilidad es el paso previo a la dependencia y, lo más importante, todavía podemos prevenirla”, afirmó. Según detalló, durante años el sistema identificó a las personas cuando ya superaban los 80 años y acumulaban múltiples problemas de salud, una fase en la que intervenir resulta mucho más difícil.

Frente a ese esquema, defendió el programa ICOPE, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que propone monitorizar la evolución funcional con herramientas digitales como ICOPE Monitor. “Actuar precozmente es mucho más eficaz que esperar a que aparezcan la fragilidad o la dependencia”, sostuvo.

Grupo de adultos mayores haciendo ejercicios de brazos en un gimnasio luminoso. Llevan ropa deportiva y relojes inteligentes. Un entrenador los supervisa con una tablet.
La edad biológica aparece en la investigación sobre Alzheimer como una variable clave para explicar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas por encima de la edad cronológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad biológica aparece como la nueva frontera para prevenir Alzheimer y otras enfermedades

Vellas vinculó el envejecimiento saludable con la investigación en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Su tesis es que la edad biológica, más que la edad cronológica, permite explicar por qué algunas patologías emergen antes y con mayor agresividad.

“Cuando seamos capaces de medir correctamente la edad biológica, comprenderemos mucho mejor por qué aparecen las enfermedades relacionadas con el envejecimiento”, afirmó. Indicó que ya existen biomarcadores plasmáticos, aunque aclaró que todavía hacen falta muchos más antes de incorporarlos de forma rutinaria a la práctica clínica.

El especialista señaló que las tecnologías ómicas, la bioinformática y la inteligencia artificial impulsarán avances en ese campo en los próximos años. Para él, esa combinación permitirá pasar de una observación general del deterioro a una comprensión más precisa de sus mecanismos biológicos.

En el plano cognitivo, fue todavía más directo: “La edad biológica es, con diferencia, el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer”. Sumó a esa explicación procesos como la inflamación asociada al envejecimiento, la alteración de la función mitocondrial y la acumulación de células senescentes como posibles dianas terapéuticas.

Mujer mayor de ropa azul y hombre joven de camiseta blanca caminan descalzos en la arena de la playa. Él sostiene su brazo mientras ella levanta una pierna.
La medicina del envejecimiento, según Vellas, debe pasar de tratar enfermedades a preservar capacidades como la memoria, la movilidad, la visión y la audición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Biomarcadores, envejecimiento y límites del sistema sanitario

Durante su participación en el BCNPit de Barcelona, un encuentro sobre salud cerebral y enfermedad de Alzheimer, Vellas se refirió al impacto clínico de los nuevos biomarcadores. Afirmó que ya hay marcadores plasmáticos para enfermedades neurodegenerativas, aunque el desafío ahora es entender cómo influye el envejecimiento en su aparición y qué papel cumplen factores como el estilo de vida.

En ese punto mencionó el programa INSPIRE, que desarrollan en el IHU HealthAge, y expresó su expectativa de colaborar con grupos de investigación de Barcelona. La idea, según indicó, es unir el estudio de biomarcadores con el análisis de los procesos de envejecimiento que los rodean.

Ese horizonte científico convive, en su diagnóstico, con una estructura asistencial que todavía no acompaña el cambio. Consultado sobre si España y Francia están preparadas para preservar la capacidad funcional o siguen centradas en tratar enfermedades, respondió: “Sinceramente, todavía no, y este cambio debe abordarse cuando antes”.

También rechazó que la longevidad saludable deba entenderse solo como un beneficio individual. Dijo que, si se logra prevenir la dependencia, millones de personas mayores podrán seguir participando en la sociedad, incluso prolongando su vida laboral si así lo desean, con efectos sobre la calidad de vida, el crecimiento económico y la sostenibilidad de sociedades cada vez más envejecidas.

Temas Relacionados

Envejecimiento saludableEnvejecimientoAlzheimerOrganización Mundial de la Saludgeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el gen MTHFR que un especialista en biología humana vincula con la energía y la longevidad

Gary Brecka, conductor del podcast Ultimate Human, analizó el papel de esta variante genética y su relación con nutrientes asociados al metabolismo y la salud a largo plazo

Qué es el gen MTHFR que un especialista en biología humana vincula con la energía y la longevidad

A los 65, mejor preparado que a los 25: lo que nadie espera de la implementación de IA en las empresas

Siete de cada diez decisiones no pasan por la herramienta, sino por cómo se organiza la gente. Allí se juegan incentivos, procesos y poder. El desafío suele estar lejos de la arquitectura técnica

A los 65, mejor preparado que a los 25: lo que nadie espera de la implementación de IA en las empresas

Qué es la sentadilla asiática y por qué la llaman la postura de la longevidad

Muchos especialistas recomiendan este ejercicio, pero existe una variante que estaría al tope de la lista de beneficios en materia de fuerza y agilidad en adultos mayores, teniendo en cuenta los límites que determina cada condición física

Qué es la sentadilla asiática y por qué la llaman la postura de la longevidad

Qué pruebas simples usan cada vez más médicos para evaluar cómo envejece el cuerpo en adultos mayores

Ejercicios breves en consulta ofrecen pistas sobre movilidad, estabilidad y vigor físico, aunque los especialistas piden mirar más allá de una sola señal

Qué pruebas simples usan cada vez más médicos para evaluar cómo envejece el cuerpo en adultos mayores

A los 91 años, Dale Sanders recuperó el récord del Sendero de los Apalaches tras 71 caídas

El aventurero estadounidense apodado "Barba gris" completó una travesía de 3.530 kilómetros que recorre 14 estados. Fue hospitalizado durante el recorrido y volvió a convertirse en el excursionista más longevo en terminar la ruta

A los 91 años, Dale Sanders recuperó el récord del Sendero de los Apalaches tras 71 caídas

DEPORTES

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

Se confirmaron los árbitros de los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana: quiénes dirigirán a Boca, Platense y Estudiantes

Nick Kyrgios fue habilitado para jugar tras su doping por cocaína: cómo logró revertir su situación

Los secretos de David Beckham para mantener su físico y una vida saludable: la decisión tras el retiro que considera imprescindible

San Lorenzo definió quién será el reemplazante de Pipo Gorosito como entrenador

TELESHOW

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara: “Él la remó hasta más no poder”

La oculista que atiende a Zulma Lobato explicó las razones médicas que impiden mejorar su vista: “No hay posibilidad”

Las enigmáticas imágenes que publicó Wanda Nara en sus historias y el guiño a Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala inicia el análisis del presupuesto de 2027 con críticas por el déficit y el endeudamiento

El Congreso de Guatemala inicia el análisis del presupuesto de 2027 con críticas por el déficit y el endeudamiento

A ocho años de una traducción que vendió un millón de ejemplares, Emily Wilson vuelve a empezar: cómo será su nueva versión de ‘La Odisea’

Guatemala cuestiona la reforma electoral de Nicaragua y Ortega responde poniendo en duda la “legitimidad” del país

El Tribunal Supremo Electoral analiza 195 expedientes por posible campaña anticipada y advierte a los partidos políticos en Guatemala

“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”: el video de Dereck McNeil que vuelve a sacudir el caso en Honduras