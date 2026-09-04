El Gobierno de Bolivia envió al Parlamento el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para su análisis y eventual aprobación

El ministro de Economía y Finanzas Publicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, llega a una rueda de prensa este miércoles, en La Paz (Bolivia).EFE/ Luis Gandarillas

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El Gobierno de Bolivia confirmó el jueves que el acuerdo financiero por USD 1.900 millones alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya fue remitido por el presidente Rodrigo Paz al Parlamento para su análisis y eventual aprobación.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que el proyecto de Ley 723, destinado a respaldar el programa de reformas económicas, llegó al Legislativo la semana pasada. En los últimos días, el Ejecutivo envió documentación complementaria para facilitar el inicio del debate parlamentario.

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Morales señaló que todos los legisladores tendrán acceso al acuerdo y a sus condiciones. “Las divisas que vayamos a obtener del FMI van a permitir elevar la posición de las reservas internacionales que tiene el país, garantizar el flujo de divisas hacia el mercado y continuar con la estabilización del tipo de cambio”, afirmó.

El proyecto establece una asignación de 1.369 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a USD 1.900 millones, para atender los desequilibrios fiscales y externos que afectan a Bolivia desde los últimos años.

El crédito tendrá un plazo de devolución de hasta 10 años desde cada desembolso y una tasa de interés del 3,47%, sujeta a variaciones según la cotización de los derechos especiales de giro. La amortización comenzará cuatro años y seis meses después de cada entrega, mientras que los desembolsos podrán ejecutarse durante un período máximo de 36 meses.

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Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio. El Gobierno sostuvo entonces que el programa también permitirá movilizar otros USD 5.000 millones de organismos multilaterales.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C., Estados Unidos. 24 de noviembre de 2024. REUTERS/Benoit Tessier/

Entre los compromisos asumidos figuran la racionalización del gasto público, la preservación del financiamiento monetario cero del déficit fiscal y el fortalecimiento de la gobernanza y de la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia (BCB).

El convenio se anunció en medio de una crisis económica que se profundizó desde 2023, con escasez de dólares, caída de las reservas internacionales netas e inflación elevada. Desde que Paz asumió la Presidencia en noviembre de 2025, el país mantuvo dificultades para acceder a divisas. En los últimos meses, el Ejecutivo inició la devolución de ahorros en moneda extranjera, luego de dos años de restricciones a los retiros y las operaciones en dólares.

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A fines de junio, Bolivia adoptó un régimen de tipo de cambio flexible y dejó atrás el esquema fijo vigente durante 15 años. El BCB señaló esta semana que la medida permitió reforzar las reservas internacionales netas, que al 14 de agosto alcanzaron USD 4.255 millones.

En paralelo, la administración de Paz presentará una denuncia penal contra siete ex directivos del BCB, incluido su ex presidente Edwin Rojas, por un presunto daño económico vinculado a la compra de un millón de billetes conmemorativos por el Bicentenario. La adquisición se autorizó en abril de 2024. El BCB pagó más de 4,5 millones de bolivianos, unos 378.630 dólares al tipo de cambio vigente, por un millón de piezas que el Gobierno de entonces pretendía comercializar para generar ingresos públicos.

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El logotipo del Banco Central de Bolivia (BCB) aparece en el exterior de su sede en La Paz (Aizar Raldes/AFP)

El viceministro de Transparencia, Marcelo García, informó en La Paz que las ex autoridades serán denunciadas ante la Fiscalía por los presuntos delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El funcionario indicó que una auditoría especial determinó que se vendió el 3,8% de los billetes y señaló que el promedio de ventas fue de 270 unidades mensuales durante cinco meses.

El viceministro afirmó que, a ese ritmo, la comercialización del millón de billetes demandaría más de 200 años. La auditoría cuestionó además que la operación se realizara sin estudios previos, análisis técnicos, legales ni de mercado que acreditaran la viabilidad de la venta.

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Los billetes formaban parte de una colección especial que el BCB lanzó por los 200 años de la independencia de Bolivia, celebrados el 6 de agosto de 2025. Las piezas, elaboradas en polímero, tenían un valor de 50 bolivianos, equivalentes a 4,12 dólares.

El diseño incluía imágenes de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Túpac Katari y Bartolina Sisa, además de símbolos patrios y referencias a la historia boliviana.

(Con información de EFE)