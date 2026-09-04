La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

La recordada conductora del Zapping Zone y el es Casi Ángeles (Video: Había que decirlo/ Prende)

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Caro Ibarra y Gastón Dalmau contaron que los dos estuvieron cerca de convertirse en Power Rangers después de participar en el mismo casting para una producción que se preparaba en Australia. La anécdota surgió durante una charla en Había que decirlo, el ciclo de streaming de Prende, donde ambos recordaron el proceso y la sorpresa de descubrir que habían pasado por esa misma audición.

La primera en relatarlo fue la recordada conductora del Zapping Zone de Disney Channel, quien explicó que hizo la prueba en inglés con la posibilidad concreta de mudarse al exterior. Según contó, llegó a firmar “un precontrato” porque el proyecto contemplaba su instalación en Australia si quedaba elegida. La actriz precisó que la búsqueda apuntaba a una candidata latinoamericana y que ella quedó entre “tres” finalistas.

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Durante la entrevista, Ibarra recordó que la audición incluía escenas físicas. “Te hacían como pelear y todo”, dijo al describir el casting. También relató su frustración cuando supo que finalmente la seleccionada había sido una actriz australiana. “Yo dije: ‘¿Por qué me hicieron ilusionar?’”, comentó.

Caro Ibarra y Gastón Dalmau recordaron que ambos hicieron un casting para Power Rangers (Había que decirlo, Prende)

La revelación abrió otro momento inesperado cuando el ex Teen Angels, conductor del programa, interrumpió para contar que él también había participado en esa misma convocatoria. “Bueno, pará, ese casting lo hice yo”, lanzó, lo que generó sorpresa entre los presentes y entre los propios actores, que hasta ese momento no sabían que compartían esa experiencia.

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El intercambio dejó al descubierto que ambos, conocidos por haber coincidido en Casi Ángeles, estuvieron vinculados a una posibilidad laboral poco habitual dentro de sus carreras. Mientras Ibarra detalló que la propuesta avanzó hasta una instancia contractual previa, Dalmau resumió su paso por la prueba con humor y remarcó lo insólito de la situación. “Muy bizarro igual”, señaló.

La charla derivó en bromas sobre ese pasado en común y reforzó el eje que marcó el momento más comentado: los dos estuvieron cerca de integrar el universo Power Rangers, aunque el proyecto no terminó de concretarse para ninguno.

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Durante el streaming, los dos descubrieron que habían estado a un paso de ser parte de la serie infantil

La referencia no pasó inadvertida porque Power Rangers ocupa desde hace décadas un lugar reconocido dentro del entretenimiento infantil y juvenil. La franquicia gira en torno a un grupo de héroes identificados por colores, trajes y habilidades especiales, que combaten amenazas con escenas de acción, trabajo en equipo y una estructura narrativa que se repitió en distintas generaciones televisivas.

Parte de su permanencia se explica por una fórmula que combinó peleas coreografiadas, villanos definidos con claridad, transformaciones, robots gigantes y personajes fácilmente reconocibles. A eso se sumó una circulación internacional que convirtió a la saga en un producto de fuerte presencia en la cultura pop y en la memoria de quienes crecieron en los años 90 y 2000.

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Mighty Morphin Power Rangers, la primera temporada de la serie estadounidense, adaptación de la saga japonesa

La franquicia tuvo su primer gran salto global en 1993 con Mighty Morphin Power Rangers, la adaptación estadounidense que popularizó el formato fuera de Japón. A partir de entonces, la marca desarrolló múltiples temporadas, elencos renovados y distintas variantes argumentales, mientras mantenía una base reconocible: un grupo de jóvenes convocados para enfrentar una amenaza extraordinaria.

Con el paso del tiempo, Power Rangers pasó de ser una serie de televisión a una propiedad expandida en juguetes, películas, videojuegos y productos derivados. Esa continuidad ayudó a sostener su vigencia y a consolidar su estatus de clásico infantil, incluso entre públicos que no siguieron todas sus etapas, pero sí identifican su estética, sus personajes y su lugar dentro de la televisión de varias generaciones.

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Los Power Rangers se volvieron un producto de fuerte presencia en la cultura pop y en la memoria de quienes crecieron en los años 90 y 2000

Ibarra, recordada por su trabajo en Zapping Zone de Disney Channel Latinoamérica, y Dalmau volvieron a mostrarse juntos en una conversación atravesada por recuerdos y complicidad. En ese marco, la historia del casting en Australia aportó una escena singular: dos figuras asociadas a la televisión juvenil argentina descubrieron en vivo que compartieron el mismo “casi” internacional.