Teleshow

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

Mía Torres, concursante del reality, pidió explicaciones del jurado tras quedar afuera del programa en una instancia de canto en trios. El momento

Mía Daiana Torres quedó eliminada de Popstars y cuestionó en vivo la decisión del jurado (Video: Popstars, Telefe)
Guardar

Mía Daiana Torres encaró en vivo al jurado de Popstars (Telefe) después de conocer su eliminación y pedirles explicaciones sobre los motivos de la decisión. El episodio se produjo durante el programa del jueves, en el marco de los talleres intensivos que redujeron el número de participantes de 60 a 30, en una jornada que combinó festejos, lágrimas y reclamos de varias concursantes que quedaron afuera.

La consigna del día consistió en dividir a las 60 aspirantes en tríos, a los que se les asignó un tema musical para preparar junto a una coreografía en apenas una hora. Cada grupo se presentó frente a Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, encargados de definir quiénes avanzaban de ronda y quiénes debían abandonar el certamen.

PUBLICIDAD

popstars
Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García definieron qué participantes avanzaban y cuáles debían abandonar el certamen

El primer trío en conocer su resultado fue el de Carla Clavijo, María Milena Sánchez Lettieri y Sofía Hernández, que había interpretado “La Original”, de Emilia Mernes. Nicki Nicole les comunicó que las tres continuaban en competencia, algo que festejaron con euforia, ya que aseguraron sentirse con pocas expectativas de seguir en el programa. La cantante también confirmó la continuidad de los tríos integrados por Julieta Martin, Maribel Rodríguez y Sofía Arroyo, y por Avril Allegre, Frida Fernández Martínez y Dolores Rentería.

Luego fue el turno de Charlie García, quien anunció que Lourdes Pereyra y Melina González avanzaban de ronda, mientras que Agustina Fernández quedaba eliminada del mismo grupo. En la presentación de “Dancing Queen”, de ABBA, el jurado definió que solo Gala “Kpuccina” Vartolo continuaba en carrera, mientras que Karina Salas y Florencia Ronconi quedaban afuera. Ronconi, en particular, se retiró del estudio visiblemente enojada por la decisión.

PUBLICIDAD

El clima cambió cuando Ángela Torres comunicó, con alegría y algo de suspenso, que los tres tríos a su cargo continuaban en su totalidad: los integrados por María Adolfina Pérez, Tamara Gutiérrez Rosales y Lourdes Melaragno; por Mía Piñeiro, Kala Bidner y Juana Aquilano Aberastury; y por Renata Ayerbe, Florencia Riande y Juana Distefano. Ninguna de esas nueve participantes quedó eliminada, en una de las escenas de mayor euforia colectiva de la noche.

Charlie García resolvió que Lourdes Pereyra y Melina González continuaran, mientras Agustina Fernández quedó afuera de Popstars
Charlie García resolvió que Lourdes Pereyra y Melina González continuaran, mientras Agustina Fernández quedó afuera de Popstars

El cierre del programa quedó marcado por la definición de los dos últimos tríos, integrados por Noelia Sánchez, Gianella Zárate y Oriana Ledesma, y por Florencia Gutiérrez, Clara Marain y Mía Daiana Torres. Nicki Nicole comunicó que continuaban Noelia, Oriana, Florencia y Clara, mientras que Gianella y Mía quedaban eliminadas.

Fue en ese momento cuando se produjo el episodio que marcó la diferencia respecto de instancias anteriores del ciclo. “Mia, no continuás en Popstars. Te queríamos agradecer por absolutamente todo”, dio la mala noticia Nicki Nicole. “Flor sigue, Mia no. Es muy difícil decir estas cosas”, aclaró, momento en el que Nico Vázquez se acercó para abrazar a la joven. Sin embargo, la participante decidió dirigirse de manera directa al jurado para pedir explicaciones sobre su eliminación. “¿Qué es lo que vieron que me faltó? Quiero consultar... supongo que la pilotee con la letra...”, planteó frente a los tres jurados, en una escena que generó sorpresa en el estudio. “Estás en todo tu derecho a preguntar”, señaló la jurado, en medio de un tenso momento.

La participante insistió con su reclamo y remarcó que, desde su perspectiva, había realizado una buena presentación. “Yo siento que lo hice bien. Obviamente eso depende de ustedes y de lo que ven los coach, entonces quería consultar qué es lo que me vieron que me faltó”, expresó, en un pedido directo de una devolución concreta sobre su paso por el certamen.

Charlie García explicó que la eliminación de Mía Daiana Torres respondió a una evaluación integral de su recorrido en Popstars
Charlie García explicó que la eliminación de Mía Daiana Torres respondió a una evaluación integral de su recorrido en Popstars

La pregunta tomó por sorpresa al jurado, aunque los tres coincidieron en valorar la actitud de Torres por buscar conocer los motivos detrás de la decisión. Fue Charlie García quien tomó la palabra para aclarar que la eliminación no había estado vinculada a un error puntual durante el desafío de los tríos, sino a una evaluación integral de su recorrido en el programa. “Para lo que estamos buscando, quizás el conjunto de cosas no es lo que terminamos de escoger hoy”, indicó el jurado mexicano.

La escena protagonizada por Mía Torres se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, en un formato donde este tipo de confrontaciones directas entre las participantes y el jurado no habían ocurrido antes. Con el cierre de esta ronda, Popstars redujo a la mitad su número de aspirantes y definió a las 30 concursantes que continuarán compitiendo en las próximas etapas del certamen.

Temas Relacionados

PopstarsNicki NicoleÁngela TorresCharlie García

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las enigmáticas imágenes que publicó Wanda Nara en sus historias y el guiño a Mauro Icardi

La conductora mostró una escena con velas, rosas y una camiseta en primer plano, una combinación que disparó todo tipo de lecturas

Las enigmáticas imágenes que publicó Wanda Nara en sus historias y el guiño a Mauro Icardi

Luisana Lopilato coincidió con Lali Espósito y fulminó a Mariano Martínez: “Pasó tanto tiempo”

La actriz pasó por el ciclo de OLGA para presentar “Pepita, la pistolera” y sorprendió al ubicar a su excompañero de “Alma pirata” como la experiencia laboral menos grata de su lista

Luisana Lopilato coincidió con Lali Espósito y fulminó a Mariano Martínez: “Pasó tanto tiempo”

Claudia Villafañe recordó cómo la engañaba Diego Maradona en su adolescencia: “Vivíamos pasillo de por medio”

La empresaria, que empezó su relación amorosa con El Diez a los 15 años, reveló en La cocina rebelde la estrategia que usaba el exfutbolista cuando quería irse solo por la noche

Claudia Villafañe recordó cómo la engañaba Diego Maradona en su adolescencia: “Vivíamos pasillo de por medio”

La decepción de Mariela Prieto tras salir de Gran Hermano y no reencontrarse con el Turco García: “Soy una mujer intachable”

La exjugadora quedó eliminada del reality y en una entrevista con Santiago del Moro se defendió luego del enojo del exfutbolista por su vínculo con Emanuel Di Gioa

La decepción de Mariela Prieto tras salir de Gran Hermano y no reencontrarse con el Turco García: “Soy una mujer intachable”

Tamara Paganini habló del escándalo por el pago de una cuenta de tragos: “En mi época, cuando te invitaban, te invitaban”

La exparticipante de Gran Hermano hizo su descargo tras la versión sobre una salida nocturna luego de la obra “Sex” y la supuesta negativa a abonar consumiciones

Tamara Paganini habló del escándalo por el pago de una cuenta de tragos: “En mi época, cuando te invitaban, te invitaban”

AMÉRICA

Aprehenden a funcionarios portuarios en Panamá por tráfico internacional de drogas

Aprehenden a funcionarios portuarios en Panamá por tráfico internacional de drogas

Qué leer esta semana: una madre que se fue al cielo, un padre que no quiso ser y el hombre que sigue preso por robar un pan

Decomisaron 4.327 productos de tabaco y vapeo tras inspecciones sanitarias en Costa Rica

Caen falsos curanderos: Dos nicaragüenses y una salvadoreña estafaron con USD 55,125 a enfermo y terminan en la cárcel

Multas en la ONU, matrimonios entre primos y asesinatos políticos: los insólitos casos que buscan responder si los líderes hacen la diferencia

MALDITOS NERDS

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Konami lleva magia y bestias a los años 20 con Rhapsody in Scarlet

Final Fantasy VII Revelation llegará a PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch 2 y PC

Sony e Insomniac muestran el tráiler de lanzamiento de Marvel’s Wolverine

Metro 2039 muestra combate, sigilo y exploración antes de su estreno en 2027

DEPORTES

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

Se confirmaron los árbitros de los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana: quiénes dirigirán a Boca, Platense y Estudiantes

Nick Kyrgios fue habilitado para jugar tras su doping por cocaína: cómo logró revertir su situación

Los secretos de David Beckham para mantener su físico y una vida saludable: la decisión tras el retiro que considera imprescindible

San Lorenzo definió quién será el reemplazante de Pipo Gorosito como entrenador