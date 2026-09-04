Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

Comienza el camino de las selecciones nacionales en busca del título en el Mundial Sub 20 femenino (FIFA)

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Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la 12ª edición de la Copa Mundial Sub 20 Femenina de la FIFA, que tendrá lugar en Polonia y se disputará desde el sábado 5 hasta el 27 de septiembre con un total de 24 selecciones repartidas en seis grupos de cuatro equipos cada una.

La Confederación Asiática de Fútbol, la Confederación Africana de Fútbol, la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Concacaf recibieron cuatro plazas cada una para el campeonato. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol contará con seis representantes, incluido el seleccionado local. La Confederación de Fútbol de Oceanía completó la distribución de cupos con dos participantes.

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El viernes 15 de mayo se realizó el sorteo en la ciudad de Lodz, Polonia para definir la primera fase del torneo; y el mismo día se dio a conocer el calendario. El partido inaugural se disputará en Katowice el 5 de septiembre y enfrentará a la selección anfitriona, Polonia, contra Argentina para dar comienzo oficial al campeonato.

Las ciudades de Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec son las sedes oficiales de los partidos. Esas localidades albergarán tanto la fase de grupos como los cruces decisivos. El reglamento establece que los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final, instancia a partir de la que se jugará bajo el sistema de eliminación directa. El certamen también contempla un partido adicional para definir el tercer puesto.

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El calendario del torneo internacional inicia el 5 hasta el 27 de septiembre (FIFA)

La lista de campeonas del certamen comenzó en 2002 con la consagración de Estados Unidos, que luego repitió en 2008 y 2012. Alemania, por su parte, alcanzó el título en 2004, 2010 y 2014. La vigente campeona del certamen es RPD de Corea, que ganó en Colombia 2024 tras vencer en la final a Japón por 1-0, y previamente triunfó en las finales de 2006 y 2016. Luego en el medallero se encuentran Japón campeón en 2018 y España en 2022.

El equipo argentino, dirigido por Christian Meloni, forma parte del Grupo A junto al anfitrión Polonia, México y Benín. Cabe recordar que Argentina logró su clasificación tras finalizar en la tercera posición del Sudamericano Sub 20, una instancia que compartió con Brasil, Ecuador y Colombia, los otros países representantes de CONMEBOL. El equipo nacional accedió a la cita mundialista tras derrotar al combinado cafetero en el hexagonal final, consolidando su presencia entre las mejores del continente.

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El estreno de la selección argentina será el sábado 5 de septiembre a las 10 (hora argentina) en el estadio Arena Katowice, en la ciudad de Katowice. Ese encuentro, que enfrentará al seleccionado argentino con las anfitrionas, será el partido inaugural de la duodécima edición del certamen juvenil. Por el mismo grupo, México se enfrentará a Benín el mismo día a las 15:00.

En cuanto al conjunto mexicano, llegará al torneo luego de terminar como subcampeón del Campeonato Femenino Sub 20 de la Concacaf 2025. Durante ese mismo año alcanzó el tercer puesto en el Mundial Sub 17. México fue cuatro veces cuartofinalista en esta categoría y logró superar la primera rueda en cinco de las últimas siete ediciones.

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La selección argentina femenina Sub 20 comparte el Grupo A con Polonia, México y Benín (Foto: AFA)

La zona tendrá dos selecciones debutantes, ya que tanto las locales como el combinado africano disputarán su primera experiencia en la competencia. Argentina llega con el antecedente de haber logrado su primera victoria en un Mundial Sub 20 Femenino durante la edición de Colombia 2024. El equipo derrotó 1-0 a Costa Rica y luego igualó 3-3 ante Países Bajos. La campaña terminó en los octavos de final, con una derrota frente a Alemania. Aun así, aquella actuación representó la primera vez que una selección argentina femenina alcanzó la segunda fase de una Copa del Mundo en cualquier categoría.

“La Federación Polaca de Fútbol ha realizado una labor encomiable. Las selecciones juveniles femeninas han progresado enormemente. Consiguieron un empate contra Alemania en la Eurocopa Sub-19 de la UEFA a principios de este año. Creo que están siguiendo un camino similar al nuestro, ya que han pasado de ser un equipo de menor categoría a nivel continental a ocupar un lugar destacado”, expresó Christian Meloni, entrenador del seleccionado argentino, de acuerdo con FIFA.

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El Grupo B está encabezado por Brasil, único equipo presente en todas las ediciones, que enfrentará a Inglaterra, Canadá y Tanzania. En el debut, La Canarinha se medirá con Tanzania, mientras que Canadá iniciará su camino ante Inglaterra, ambos en Stadion Miejski. En el Grupo C, Francia parte como favorita junto a República de Corea, Ghana y Ecuador, mientras que en el Grupo D se destaca la presencia de Japón (campeona en 2018 y subcampeona en 2022 y 2024) y Estados Unidos, tres veces campeona del certamen. Nueva Zelanda e Italia completan la zona.

RPD de Corea es la vigente campeona del Mundial Sub 20 femenino (FIFA)

El Grupo E pondrá a prueba a Colombia, que enfrentará a Corea del Norte, defensora del título, Portugal y Costa Rica, primer rival de las Cafeteras en la fase de grupos el 7 de septiembre. Finalmente, España encabeza el Grupo F junto a Nigeria, China y Nueva Caledonia. La selección española, campeona en 2022 tras vencer a Japón, buscará repetir el éxito en un grupo que también incluye a Nigeria, dos veces finalista, y a China, que pretende recuperar protagonismo internacional.

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Entre los detalles del certamen, una de las novedades de esta edición es la presentación de Islana, la mascota oficial, inspirada en las criaturas mitológicas eslavas conocidas como rusalki. Esta figura representa el vínculo entre la tradición local y el espíritu positivo que la FIFA busca transmitir en sus torneos juveniles. Además, FIFA anunció la canción oficial del torneo, se titula YEYEYO y fue realizada por la artista polaca Blanka junto con el productor Francis. La canción propone un homenaje a la colaboración entre mujeres y a la resistencia femenina dentro y fuera de los campos de juego. Ambos elementos culturales acompañarán los partidos durante las tres semanas de competencia.

El fixture de Argentina:

Fecha 1: Sábado 5/9, 10.00: Polonia vs. Argentina

Fecha 2: Martes 8/9, 10.00: Argentina vs. Benín

Fecha 3: Viernes 11 de septiembre, 13.00: Argentina vs. México

Los grupos del Mundial Sub 20 femenino:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia