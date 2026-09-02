“Mi declaración cambió todo”: habló el hijo de Miguel Ángel Pierri, el nene que acusó a Mangeri por el crimen de Ángeles Rawson

“Mi declaración cambió todo”, dijo Juan Ignacio Pierri (Video/ElTrece)

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A trece años de una de las intervenciones más recordadas de la televisión argentina, Juan Ignacio Pierri, hijo del abogado Miguel Ángel Pierri, contó por primera vez en profundidad qué ocurrió el día en que acusó en vivo a Jorge Mangeri por el crimen de Ángeles Rawson.

El episodio ocurrió en agosto de 2013, durante una entrevista que el letrado concedía en el programa Contámelo todo, conducido por Leo Rosenwasser en Canal Metro. Pierri integraba entonces la defensa del encargado del edificio de la calle Ravignani, que ya estaba detenido por el femicidio de la adolescente de 16 años.

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“Mangeri, ¿es inocente sí o no?”, le preguntó el conductor. “Mangeri es un señor inocente que está pasando por el peor momento de su vida”, respondió el abogado. Antes de que pudiera continuar, su hijo lo interrumpió con una frase que se volvió viral: “Pero boludo, mató a Ángeles”.

El momento en que Juan Ignacio dijo al aire: “Pero boludo, mató a Ángeles”

Ahora, a los 19 años, Juan Ignacio reconstruyó aquel momento en una entrevista con Puro Show, por eltrece. “Yo no tenía que estar ahí, la verdad. Mis viejos me llevaron con la condición de que me portara bien. Y terminé diciendo lo que había escuchado”, le relató a la periodista Fernanda Iglesias.

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Al ser consultado sobre el origen de la información, descartó que hubiera escuchado conversaciones privadas de su padre o que contara con algún dato proveniente del expediente.

“Lo había escuchado, me acuerdo, en los canales de casa. Recuerdo haberlo escuchado a (Eduardo) Feinmann. En ese momento no sabía quién era Feinmann, pero recuerdo la imagen de verlo a él”, explicó.

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También negó que la escena hubiera sido preparada: “No está armado ni nada. Yo nunca escuché a Miguel hablar en casa, siempre fue bastante profesional en eso. Los chicos escuchan y ahí se reflejaba la inocencia de un nene”.

Después de la entrevista, su madre le preguntó por qué había pronunciado aquella frase. “Yo le dije: ‘Lo escuché por la tele’”, recordó.

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Actualmente Jorge Mangeri está alojado en el Penal de Rawson, en la provincia de Chubut (NA)

Juan Ignacio sostuvo que su intervención tuvo consecuencias sobre la estrategia de los abogados que representaban a Mangeri. En aquel momento, su padre trabajaba en el caso junto a Marcelo Biondi, actual esposo de su madre.

“Estaba todo encaminado para que Mangeri no fuera a la cárcel. Después de eso, a Marcelo y a Miguel les cambió la estrategia totalmente, porque ya había quedado todo muy expuesto”, afirmó.

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Según recordó, la escena generó una fuerte reacción entre los televidentes. “La gente empezó a decir: ‘Los nenes dicen la verdad, tráiganlo al nene a hablar’. Y eso hizo que cambiara todo el panorama”, señaló.

Luego, le adjudicó a su frase un papel determinante: “Mi declaración cambió todo, la verdad. Yo a veces no tomaba conciencia de lo que había sucedido, pero gracias a esa declaración el caso terminó dándose vuelta”.

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“Mangeri no venía mal. Estaba siendo muy bien defendido por dos grandes profesionales y esa declaración terminó de cambiar su historia”, agregó.

Ángeles Rawson fue asesinada el lunes 10 de junio de 2013

“Mi declaración cambió todo”

La intervención del niño tuvo un indudable impacto mediático. Sin embargo, para entonces Mangeri ya estaba detenido, procesado con prisión preventiva y era el único acusado por el crimen.

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El portero fue condenado a prisión perpetua en julio de 2015 por el abuso sexual y el femicidio de Ángeles Rawson. La sentencia se apoyó en las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas los rastros genéticos de Mangeri encontrados debajo de las uñas de la víctima. La condena fue confirmada posteriormente por las distintas instancias judiciales.

“Mis viejos me protegieron porque ya era mucha exposición para esa edad”, explicó Juan Ignacio sobre lo ocurrido después de la entrevista. Y concluyó: “Mis declaraciones cambiaron muchísimo la causa y terminó dándose lo que se tenía que dar: que Mangeri estuviera en la cárcel”.

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Años después, el propio Miguel Ángel Pierri modificó públicamente su postura sobre el condenado. En 2019, durante una presentación teatral junto a los periodistas Mauro Szeta y Paulo Kablan, reconoció que su hijo había estado en lo cierto: “Mi hijo Juani tenía razón. Mangeri fue el asesino, no lo volvería a defender”.

En 2019, durante una presentación teatral junto a los periodistas Mauro Szeta y Paulo Kablan, reconoció que su hijo había estado en lo cierto (Foto Fabián Mattiazzi/GENTE)

“Tenemos una relación cordial”

Durante la entrevista, Juan Ignacio también habló de su vínculo actual con Miguel Ángel Pierri. Lo definió como “cordial”, aunque aclaró que no mantienen una relación cercana.

“Estoy en contacto con él. Tengo una relación cordial. Él se equivocó muchísimo en muchos aspectos de la vida y yo tuve una convivencia dura con él. Lo veo, pero muy cada tanto. No tengo una relación de padre e hijo”, expresó.

El joven aseguró que su padre intentó recomponer el vínculo, pero consideró que no lo hizo plenamente. “Nunca sentí que hubiera apostado por todo. Tuvo actitudes muy feas conmigo”, sostuvo.

Además, contó que durante su infancia presenció situaciones difíciles en el ámbito familiar. Ante la pregunta directa de si se refería a episodios de violencia, respondió: “Hubo violencia, sí. He visto acciones muy fuertes de Miguel frente a mi vieja. Ella sufrió muchísimo y aguantó por mí”.

En contraposición, señaló a Marcelo Biondi como su principal figura paterna: “Lo quiero mucho. Para mí, él fue mi referente masculino”.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de convertirse en un abogado mediático, aseguró que no está entre sus objetivos. “Siempre me metí donde no debía. No me da miedo nadie y tengo claro quién quiero ser”, cerró.