Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara: “Él la remó hasta más no poder”

La madre de la conductora dio su mirada en LAM sobre el delantero, describió cómo se vinculó con él y sostuvo que todavía habría sentimientos pendientes del jugador (Video: LAM/ América TV)

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Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara y dejó varias definiciones sobre el vínculo del futbolista con su hija durante una conversación televisiva en la que también se hablaba de su futuro profesional y de su presente junto a la China Suárez.

En ese intercambio, la madre de la conductora que acaba de sumarse como panelista de LAM (América TV), sostuvo que, a su entender, el delantero todavía no cerró del todo su historia con Wanda. Ante la pregunta sobre si cree que el jugador sigue enamorado de su ex, respondió de manera directa: “Para mí sí”. Luego reforzó esa idea cuando Carolina Molinari aseveró que “si Wanda le dice a él de volver, él vuelve corriendo”, haciendo que la flamante “angelita” asienta.

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Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda y recordó sus intentos para reconciliarse

La madre de Wanda Nara habló de la relación que mantuvo con Mauro Icardi y planteó que conoce de cerca su forma de actuar. Cuando le preguntaron cómo lo definiría, dijo que tuvo contacto con “dos facetas”, aunque aclaró que ella conoció la “más o menos linda”.

A continuación, ante la consulta de si lo considera manipulador, respondió sin rodeos: “Y sí, sí”. También recordó que, en ocasiones en que el futbolista la contactó, lo hizo en un tono “convencedor”, en referencia a intentos de acercamiento en medio del conflicto con su hija.

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Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue su mirada sobre el final de la relación entre el futbolista y su hija. Según planteó, el vínculo no estaba completamente terminado desde lo afectivo. Cuando le preguntaron si creía que la pareja estaba agotada, respondió: “No”.

“Ella intentó perdonarlo, pero no pudo”, señaló Nora Colosimo

En esa misma línea, sostuvo que su hija intentó recomponer la relación después de la crisis que se desató tras el episodio con la China Suárez, aunque finalmente no pudo avanzar en ese camino. “Ella intentó perdonarlo, pero no pudo”, señaló.

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Durante la charla, la mamá de Wanda también dijo que el delantero hizo esfuerzos para reconstruir la pareja. “Yo creo que él la remó hasta más no poder. Nunca vi algo igual”, afirmó al ser consultada sobre los intentos de reconciliación.

Esa lectura se completó con otra observación sobre el ida y vuelta que mantuvieron durante un largo período. Según explicó, ambos habrían buscado retomar el vínculo, aunque el intento no prosperó. Para la madre de la empresaria, el principal obstáculo fue que, pese a haber querido perdonarlo, su hija no logró dejar atrás lo ocurrido.

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Nora Colosimo dijo que Icardi “sigue enamorado” de Wanda Nara

Las frases de Nora Colosimo aparecieron en medio de una conversación más amplia sobre el presente del exjugador del Galatasaray, en la que se mencionaron posibles destinos para su carrera, entre ellos Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes, Brasil, Rusia y Estados Unidos. En ese contexto, también se debatió la influencia que podría tener la China Suárez en una eventual mudanza.

En su debut en el ciclo de Ángel de Brito, dejó una de las declaraciones más fuertes de su debut como “angelita”, cuando habló de la China Suárez y del impacto que el conflicto tuvo en su familia. “Es una mala palabra para mí, así que evitémosla”, lanzó apenas surgió el tema en el programa de Ángel de Brito.

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Cuando le preguntaron si todavía le dolía, fue tajante: “Sí, porque tocó lo que más amo en la tierra, mi hija y mis nietas”, dijo. La madre de la empresaria también dejó otra frase contundente sobre la actriz. “No le deseo a nadie de las que estemos acá, ni a las del público, una de esas mujeres en sus vidas. No se las deseo”, sentenció. En medio del intercambio, además, deslizó: “Yo sé cosas que ustedes no saben”, aunque evitó dar detalles.