Uñac tuvo su primer parada en el Conurbano: visitó Malvinas Argentinas y se llevó el apoyo de Nardini que quiere ser gobernador

Sergio Uñac y Leonardo Nardini, avanzan en la construcción de una sociedad política y de un proyecto electoral

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Sergio Uñac sumó una parada clave en su recorrido proselitista. El senador sanjuanino desembarcó en el conurbano bonaerense, más precisamente en Malvinas Argentinas, donde gobierna Leonardo Nardini, que apoya su iniciativa presidencial y tiene la vocación de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El senador nacional mantiene su marcha por distintas provincias argentinas y sostiene su vocación de ser un actor preponderante el año que viene, cuando llegue el momento de enfrentar la resolución de las candidaturas. Tiene en claro que las definiciones se dan en el último momento y que, a esta altura del calendario, no hay sentencias firmes.

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Durante la tarde de ayer Uñac recorrió la construcción de un teatro municipal que está realizando Nardini en la localidad bonaerense y halagó su gestión. “El municipalismo es mucho más que servicios esenciales: es trabajo, industria, bienestar y cultura. Cuando hay gestión, administración y orden, estas cosas pueden ser una realidad, y los vecinos viven mucho mejor”, sostuvo el sanjuanino. En la recorrida estuvo presente el diputado provincial Néstor Vivona, un hombre de máxima confianza de Nardini.

El mensaje del ex gobernador fue un guiño consistente para uno de los intendentes bonaerenses con mayor imagen positiva y con una alta aprobación en su distrito. En las elecciones del año pasado el jefe comunal encabezó la lista de concejales y sacó el 68% de los votos. Los resultados mandan siempre en al política. Y en la lógica peronista mucho más.

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El ex gobernador de San Juan visitó las obras del Teatro Municipal de Malvinas Argentinas

Nardini tiene claras intenciones de ser candidato a gobernador bonaerense el año que viene. En una posición equidistante del kicillofismo y el cristinismo duro en la interna, pero más cercano al sector de CFK respecto a alineamiento político, ve en Uñac a un jugador con una propuesta distinta respecto a la gestión, el orden financiero y la forma de construir el poder en la política.

Su paso por la gobernación, como minisitro de Obras Públicas, le generó rispideces con algunos funcionarios del gabinete de Kicillof. En La Plata siempre lo miraron de reojo porque ingresó al esquema ministerial como parte de un recambio impulsado por Cristina Kirchner en el 2021, luego de la derrota en las elecciones legislativas.

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Para el kicillofismo el desembarco de Nardini y de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete fue considerado una intervención en la conducción del gobierno. Claro está, que el malvinense corrió una suerte distinta a la del ex intendente de Lomas de Zamora, que terminó recluido, pero con poder de influencia, en los márgenes de la vida pública.

Para Nardini hay vida más allá de la candidatura de Kicillof que, a esta altura, es el precandidato con mayor intención de voto en las encuestas. El intendente está dispuesto a competir en unas PASO por la gobernación bonaerense y a acompañar el proyecto de Uñac si logra llegar a la meta el año que viene. Hay buena sintonía entre ambos desde hace tiempo y ahora esa sintonía está en la frecuencia electoral.

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El sanjuanino quiere ser candidato a presidente el año que viene. Propuso realizar una gran interna peronista

“Sergio tiene el valor agregado de haber hecho toda la escalerita, la escuela que se necesita para esto: haber sido intendente, gobernador, y entender la importancia que tienen los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho del país”, sostuvo Nardini, en un guiño al proyecto presidencial de Uñac.

Si ambos logran abrirse camino en sus respectivas disputas electorales, es muy posible que terminen convergiendo en una misma lista. Uno como candidato a presidente y otro como candidato a gobernador de Buenos Aires. “Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos y seguir apostando al desarrollo de Malvinas Argentinas”, dijo Nardini. En esas oraciones quedó a la vista su voluntad electoral.

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El ex gobernador de San Juan está en la misma línea que el intendente de Malvinas Argentinas. Acepta que Kicillof es el que está mejor posicionado, pero construye un camino alternativo porque entiende que en una eventual candidatura puede plasmar la realidad, la voz y los problemas del interior del país.

Uñac y Nardini tienen vocación de trabajar en conjunto por un mismo proyecto político

Los dos dirigentes cuentan con la aprobación de Cristina Kirchner para caminar. Con ambos tiene una relación buena y fluida. Todo lo que no posee con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ambos tienen ganas de ser, pero será el contexto político el que imponga las limitaciones. Si las PASO no se sostienen en el tiempo, la rosca girará a mil kilómetros por hora para encontrar un consenso amplio. Y en ese terreno todos tienen buenas cartas para jugar.

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En el partido nacional que juega el sanjuanino solo está Kicillof. Más allá de que, por momentos, suene con fuerza el nombre de Sergio Massa, o que aparezca la opción de un candidato del interior como el santiagueño Gerardo Zamora, el único que está recorriendo el camino electoral con decisión es el mandatario bonaerense.

Diferente es la situación en la provincia de Buenos Aires. En la cancha hay muchos más jugadores. En la lista aparecen Jorge Ferraresi, Mariel Fernández, Federico Achával, Gabriel Katopodis, Julio Alak, Fernando Espinoza y Gustavo “Tano” Menéndez. Nardini quiere sumarse a ellos. Va a trabajar para estar en la instancia donde es la gente la que define. Pero primero hay que pasar el túnel donde define la política.

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Algunas de las pintadas que aparecieron esta semana al costado de la autopista Panamericana

En la última semana la vocación de Uñac se empezó a plasmar en las paredes bonaerenses. Aparecieron pintadas con la frase “Uñac presidente” al costado de la autopista Panamericana, del Acceso Oeste y de la Avenida General Paz. Color y marketing tradicional en las calles más transitadas del país. Hace un tiempo aparecieron algunos carteles en la Ruta 8 con la imagen del mapa de la provincia de Buenos Aires y el eslogan “Leo Gobernador”. Las paredes y los carteles hablan por si solos.

Uñac ya recorrió algunas provincias como Misiones, San Luis y Mendoza. Ayer llegó el turno de poner un pie en el Conurbano, donde se juega una gran parte de la elección nacional. Tiene que creer y tiene que buscar consenso. El camino todavía es largo. No tiene estructura, pero tiene vocación. Y, sobre todo, sabe que las candidaturas se definen minutos antes del pitazo final. El sanjuanino sigue caminando a paso firme. Y Nardini empezará a hacer lo mismo en el territorio bonaerense.

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