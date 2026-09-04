Sociedad

Día de la Secretaria: por qué se celebra el 4 de septiembre y frases para enviar por Whatsapp

La fecha homenajea en Argentina a quienes sostienen la organización y la asistencia en oficinas e instituciones, mientras otros países eligieron jornadas diferentes para reconocer esa labor administrativa

Mujer con anteojos escribe en un teclado frente a una computadora, con una agenda, un teléfono y carpetas sobre el escritorio.
Argentina celebra el Día de la Secretaria el 4 de septiembre para reconocer el trabajo de organización, asistencia y gestión administrativa en oficinas e instituciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 4 de septiembre, Argentina celebra el Día de la Secretaria, una fecha que reconoce el trabajo de quienes cumplen funciones de organización, asistencia y gestión administrativa en empresas, oficinas e instituciones.

La conmemoración tiene un origen atravesado por distintas versiones históricas, según explicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; algunas relacionadas con la aparición de la máquina de escribir y otras con el desarrollo de la actividad administrativa. Con el paso del tiempo, el rol se transformó, incorporó nuevas herramientas y amplió sus responsabilidades dentro de los espacios de trabajo.

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Cuáles son las historias que dieron origen al Día de la Secretaria

Las versiones más difundidas sitúan los antecedentes de la efeméride en momentos diferentes. Una se relaciona con la aparición de la escritura mecánica durante el siglo XIX; la otra se enfoca en la organización de las trabajadoras administrativas en Estados Unidos, ya entrado el siglo XX.

Ambos relatos explican por qué surgieron homenajes destinados a esta ocupación. Con el tiempo, las celebraciones se extendieron a otros países, aunque cada nación fijó una fecha distinta para reconocer la labor de secretarias y secretarios.

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La máquina de escribir, la dactilografía y Lilian Scholes

La primera historia se remonta a la segunda etapa de la Revolución Industrial. Según esta versión, el inventor estadounidense Christopher Sholes diseñó la primera máquina de escribir en 1873, un aparato que modificó las tareas de escritura en espacios comerciales, industriales y administrativos.

A partir de ese invento nació la dactilografía, la disciplina dedicada a la escritura mecánica. Aprender a utilizar un teclado exigía enseñanza, práctica y entrenamiento, debido a que se trataba de una herramienta nueva para la época.

El relato señala que Lilian Scholes, hija del inventor, fue quien probó por primera vez la creación de su padre. De ese modo, habría pasado a ser considerada la primera mujer dactilógrafa.

Primer plano de las manos de un estudiante escribiendo en una máquina de escribir antigua con teclas circulares y papel enrollado en el carro.
El origen del Día de la Secretaria reúne versiones ligadas a la máquina de escribir y a la organización de las trabajadoras administrativas en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el avance de la producción masiva, estos artefactos llegaron a numerosas empresas e industrias. Su incorporación permitió agilizar parte de las tareas diarias y generó una demanda de personas capacitadas en mecanografía.

La utilización de estos aparatos quedó mayormente en manos de mujeres que cursaban esa formación para perfeccionar el dominio de la escritura mecánica. La presencia femenina en ese rubro explica, en parte, que la celebración haya quedado instalada bajo la denominación de Día de la Secretaria.

Un siglo después de la invención atribuida a Sholes, fabricantes de máquinas de escribir impulsaron festejos y concursos para distinguir a la mejor dactilógrafa. Esas actividades se repitieron cada año hasta que el homenaje quedó asociado a una fecha dedicada a la profesión.

Los derechos laborales y la Asociación Nacional de las Secretarias

La segunda explicación se ubica en Estados Unidos durante el siglo XX. En 1942, se reconocieron los derechos de las trabajadoras que realizaban estas tareas y se creó la Asociación Nacional de las Secretarias.

Una década más tarde, María Barret, presidenta de la asociación y activista de la causa, organizó un encuentro que reunió a secretarias. Allí se estableció una jornada de reconocimiento bajo el nombre de “Semana Nacional de las Secretarias”.

Día Secretaria - Efeméride - Lima - Perú - historias - 25 abril
En 1942 se reconocieron en Estados Unidos los derechos de las trabajadoras del sector y se creó la Asociación Nacional de las Secretarias (Freepik)

La iniciativa contó con el apoyo de C. King Woodbridge, presidente de Dictaphone Corporation, una compañía que fabricaba máquinas de dictado. También intervino el publicista Harry F. Klemfuss, quien advirtió la posibilidad de impulsar una fecha dedicada al trabajo administrativo.

Desde esta perspectiva, la efeméride nació del reclamo por mejores condiciones y del reconocimiento de los derechos de las trabajadoras. Luego, la propuesta fue adoptada en otros lugares y pasó a formar parte de los calendarios laborales de distintos países.

La celebración del 4 de septiembre en Argentina y otros países

Cada país eligió un día propio para homenajear a quienes realizan esta labor. En Argentina y Uruguay, la fecha establecida es el 4 de septiembre.

En Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Bolivia y Perú, la celebración se realiza el 26 de abril. Venezuela y Brasil la conmemoran el 30 de septiembre.

El material también menciona que, durante la década de 1960, mujeres de América Latina reclamaron puestos de trabajo, igualdad de oportunidades y salarios más justos. A comienzos de la década siguiente, esas demandas derivaron en la realización del primer Congreso Interamericano de Secretarias en Buenos Aires.

María Barret impulsó la Semana Nacional de las Secretarias con apoyo de C. King Woodbridge y Harry F. Klemfuss (Freepik)
María Barret impulsó la Semana Nacional de las Secretarias con apoyo de C. King Woodbridge y Harry F. Klemfuss (Freepik)

En México, una de las versiones sitúa el festejo en el tercer miércoles de julio desde 1958, por impulso de María Luisa Rodríguez, presidenta de las Secretarias Ejecutivas del país.

Rodríguez trabajaba en el Centro Industrial de Productividad, donde organizó el primer congreso de secretarias ejecutivas de México. Más tarde, esa iniciativa se convertiría en la Fundación de Secretarias Ejecutivas de México.

Frases para enviar por WhatsApp en el Día de la Secretaria

  • ¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por tu dedicación, compromiso y por estar siempre atenta a cada detalle. Que tengas un día hermoso.
  • ¡Muy feliz día! Que hoy recibas todo el reconocimiento que merecés por tu trabajo, esfuerzo y buena predisposición de siempre.
  • ¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por hacer que cada jornada sea más organizada y por estar siempre dispuesta a ayudar.
  • Hoy es una buena oportunidad para agradecer tu paciencia, responsabilidad y dedicación de todos los días. ¡Muy feliz día!
  • ¡Feliz Día de la Secretaria! Que disfrutes mucho esta jornada y que te reconozcan por todo el trabajo que realizás día a día.
  • Gracias por tu compromiso, tu organización y por resolver tantas cosas cotidianas. ¡Que tengas un excelente Día de la Secretaria!
  • ¡Muy feliz día! Que nunca falten motivos para celebrar y personas que valoren todo el esfuerzo que ponés en tu trabajo.
  • En tu día, un reconocimiento especial por la dedicación, la responsabilidad y la buena energía que aportás cada jornada. ¡Felicidades!
  • ¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por acompañar, organizar y estar pendiente de cada detalle para que todo funcione mejor.
  • Que tengas un hermoso Día de la Secretaria, lleno de buenos momentos y del reconocimiento que merecés por tu trabajo de todos los días.

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