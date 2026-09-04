El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Mattia Colnaghi dio un salto de calidad en las últimas dos fechas con cuatro cuartos puestos en la misma cantidad de carreras (Crédito: Dutch Photo Agency)

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Mattia Colnaghi llega a la penúltima fecha de la Fórmula 3 con una ventaja que ningún otro piloto de la parrilla comparte esta temporada: correr sin salir de su ciudad natal. El argentino de 18 años, integrante de la Academia de Pilotos de Red Bull, disputará este fin de semana la fecha de Monza, como partenaire del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se correrá en el Autódromo Nacional de Monza. El piloto del MP Motorsport llega con cuatro cuartos puestos en las últimas dos fechas y la ilusión de sumar su primer podio en la categoría.

Colnaghi nació en la ciudad lombarda, pero desde este año representa a Argentina, el país de su madre. “Para Monza, en términos técnicos, me voy a preparar como para cualquier carrera, pero es la carrera de casa para mí y estoy acá. Me voy a quedar en casa durante el fin de semana y eso es un lujo”, contó el piloto en una conferencia de prensa virtual a la que accedió Infobae.

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El primer año de Colnaghi en Fórmula 3 no resultó sencillo. Después de haberse consagrado campeón consecutivo de la Fórmula 4 española y de la Eurocup-3, el salto a la categoría intermedia del camino hacia la Fórmula 1 le exigió un proceso de adaptación más largo del esperado, en especial en la clasificación. “Es una categoría muy difícil, sobre todo en la clasificación, donde no me sentía muy bien. No tenés muchas vueltas y siempre había algo más que yo podía hacer y no lo hacía”, reconoció.

Ese panorama comenzó a modificarse en las últimas dos fechas disputadas antes del receso de verano europeo, en Spa-Francorchamps y el Hungaroring, donde sumó puntos en las cuatro carreras con sendos cuartos puestos como mejor resultado. Ante la pregunta de este medio sobre qué cambió para que pudiese lograr sus mejores resultados, respondió que “con el equipo mejoramos la forma de trabajar antes del fin de semana y eso nos ayudó mucho a mejorar la performance, sobre todo en la clasificación, porque al final estamos hablando de décimas, no estamos hablando de mucho, pero es un detalle que te cuesta mucho en Fórmula 3. Seguramente también un poco de experiencia por mi parte en las carreras y también en la clasificación con errores de rookie, como en Red Bull Ring o en Mónaco. Fue un buen aprendizaje”.

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Este fin de semana correrá en Monza, donde nació hacia 18 años (Crédito: Dutch Photo Agency)

La llegada a la Academia de Pilotos de Red Bull tras sus dos títulos consecutivos representó un cambio de escala en la preparación de Colnaghi, que ahora combina las carreras con sesiones de simulador en las instalaciones del equipo en Milton Keynes. “La academia la tomo con una escuela. Hay mucho aprendizaje. Y tengo el lujo de hacer simulador en Milton Keynes”, explicó el piloto que ocupa el 14° puesto en el campeonato.

Ante la pregunta de Infobae sobre la devolución que le dio Red Bull en lo que va de la temporada, aseveró que “ellos están bastante tranquilos, sobre todo por los resultados bastante buenos que hicimos en las últimas dos carreras y en algunas carreras vieron inexperiencia. Y me dijeron: ‘Mirá, no tenés que hacer esto, esto es un error, esto es una cosa que te falta’. Más que criticar mi temporada, me ayudaron a mejorar y a entender lo qué hacía mal cuando yo no lo entendía porque son detalles”.

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Consultado sobre el apoyo económico recibido desde la Argentina tras la llegada de capitales privados al automovilismo local, Colnaghi fue cauto: “Por el lado de sponsors e industria argentina todavía no, seguramente es algo que vamos a ver si se puede conseguir”. Distinto es el panorama con el respaldo del público, que el piloto valoró especialmente durante un año de resultados por debajo de lo esperado. “No me esperaba una temporada tan difícil, con resultados que no fueron de los mejores ni los que quería, y había siempre mucho apoyo positivo desde Argentina. Eso fue muy lindo ver y me ayudó mucho en mi temporada”, señaló.

Dentro de la estructura de Red Bull, Colnaghi ubica su proyección detrás del búlgaro Nikola Tsolov, quien lidera el campeonato de Fórmula 2 y aparece como el candidato más firme para dar el salto a la Fórmula 1 en 2027, con pruebas ya en marcha con Racing Bulls. “Primero está Nikola, que está haciendo una temporada muy buena, tiene muy buena chance de lograr el título en Fórmula 2. Y después, Ernesto y yo, que la vamos a luchar”, definió el piloto argentino sobre su relación con Rivera, el mexicano que este año se ubica cuarto en el campeonato de F3 con el Campos Racing.

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Una postal: a pronto de encarar con su Dallara de Fórmula 3 la mítica curva de Eau Rouge en histórico circuito belga de Spa-Francorchamps (Crédito: Dutch Photo Agency)

Sobre su futuro inmediato, Colnaghi evitó anticipar definiciones para la temporada 2027 y admitió que todavía no mantuvo contacto directo con el equipo de Fórmula 1 de Red Bull. “Aún no tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de Fórmula 1. Vamos a ver si al final de este año, durante el invierno, se puede. Me gustaría mucho”, contó. Sobre el salto de categoría en el corto plazo, fue igual de prudente: “Ahora se empieza a hablar del año que viene; todavía no se puede decir”.

Antes de la fecha de Monza, Colnaghi participó de la prueba de pretemporada en el nuevo circuito urbano de Madrid, escenario donde la Fórmula 3 cerrará el campeonato el 13 de septiembre con un formato ampliado de dos clasificaciones y dos carreras principales. Mattia fue el mejor del equipo MP Motorsport en los tests. En el primer día terminó séptimo en la sesión matutina, con un registro de 1:52.479, y fue 15° por la tarde con 1:51.271. En el segundo finalizó 13° con un tiempo de 1:49.849, mientras que por la tarde terminó 22°. La actividad estuvo marcada por las banderas rojas.

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En los tests en el flamante trazado llamado Madring, donde fue el mejor del equipo MP Motorsport. Mattia busca su primer podio y victoria en la Fórmula 3 (Crédito: Dutch Photo Agency)

“El simulador ayuda mucho porque es un circuito nuevo para los pilotos y los equipos. Tenemos estos dos días de prueba que nos ayudan mucho”, explicó Colnaghi sobre la importancia de esas jornadas para un trazado inédito en el calendario. El piloto, que se define a sí mismo como un entusiasta del simracing fuera de las pistas reales, aseguró tener plena confianza en el margen de mejora que resta antes de la definición del título: “Tengo fe en lo que podemos conseguir en Monza y Madrid”.

En la tercera pregunta hecha por este medio, Colnaghi dejó en claro su confianza sobre la posibilidad de lograr una victoria o al menos un podio. “Creo que sí, ahora tenemos un ritmo de carrera y que está a la altura de los mejores equipos, como Trident. Podemos luchar algo más. Tengo mucha confianza en lo que estamos haciendo con el equipo y lo que podemos conseguir en Monza y Madrid”.

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El fin de semana de Monza arrancará este viernes con las prácticas (3.35 hora de Argentina) y la clasificación (9.00). El sábado se disputará la carrera Sprint (4.30) y cerrará el domingo con la carrera principal (3.15). Mattia Colnaghi buscará plasmar su esperada primera victoria en la Fórmula 3 y se perfila para poder lograrlo.