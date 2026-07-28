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Las colillas de cigarrillo contaminan el agua y matan peces: investigan la acción de compuestos tóxicos

Expertos del CONICET y la Universidad Nacional de San Luis comprobaron el impacto de estos residuos, que liberan una mezcla de sustancias en el agua cuya composición exacta la ciencia aún no identificó por completo

Imagen de tres peces Guppy, uno flotando y dos en el fondo, con cuerpos translúcidos y marcas de color, sobre un lecho de rocas
Un estudio de San Luis confirmó que las colillas de cigarrillo contaminan el agua y causan muerte, parálisis y enfermedad en peces (Wikipedia / Per Harald Olsen)
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Una colilla de cigarrillo de tabaco tirada cerca de una alcantarilla, una plaza o un río se convierte en una “bomba química” en miniatura. Miles de millones de esos residuos terminan cada año en el agua de todo el mundo, y lo que liberan es mucho más peligroso de lo que parece.

Científicos de la provincia de San Luis en Argentina lo confirmaron con un estudio con peces de laboratorio que fue publicado en la revista Open Access Library Journal.

El agua contaminada con colillas los mata, los paraliza y los enferma, incluso cuando la nicotina presente está muy por debajo de la dosis letal conocida para esa sustancia. Hay otros culpables en esa mezcla tóxica, y hoy nadie los monitorea.

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El trabajo fue realizado por María Carolina Talio, del Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), y Fernando Giannini, del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (IMIBIO) del Conicet.

También forman parte de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis.

Lo que una colilla mojada le hace al agua

La investigación del Conicet y la Universidad Nacional de San Luis evaluó la toxicidad aguda de la nicotina pura y del agua contaminada con colillas./Archivo REUTERS/Shannon Stapleton
La investigación del Conicet y la Universidad Nacional de San Luis evaluó la toxicidad aguda de la nicotina pura y del agua contaminada con colillas./Archivo REUTERS/Shannon Stapleton

Los filtros de los cigarrillos están hechos de fibras de acetato de celulosa, básicamente un plástico que puede tardar años en descomponerse en el ambiente.

Cada vez que una colilla se moja, suelta al agua nicotina, hidrocarburos aromáticos policíclicos (que son las moléculas cancerígenas del humo del tabaco), aminas aromáticas, compuestos fenólicos, metales pesados y microfibras de plástico.

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Antes del trabajo realizado por los investigadores de San Luis ya sabía que todo eso era tóxico en términos generales, pero nadie había medido con precisión cuánta nicotina hay en el agua de una colilla ni si esa cantidad alcanza para matar peces por sí sola. Esa pregunta sin respuesta fue el punto de partida de esta investigación.

Vista cenital de una alcantarilla con un charco de agua, una colilla de cigarrillo flotando, manchas de aceite, siluetas de peces y microplásticos.
El experimento preparó lixiviado de colillas con cuatro filtros sumergidos durante 48 horas y expuso a peces juveniles por 96 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores se pusieron a evaluar la toxicidad aguda, es decir, el daño que ocurre en un período corto, tanto de soluciones puras de nicotina como de agua contaminada con colillas reales, con peces lebistes, guppy o millón (Poecilia reticulata) como modelo biológico.

Es una especie de agua dulce de Sudamérica que habita en ríos, lagos y charcas. También algunas personas poseen acuarios con ese pez. Es muy sensible a los contaminantes y por eso se usa mucho en este tipo de experimentos.

Un pez Guppi con cola naranja, negra y amarilla nadando en agua con burbujas. Se observa el reflejo del pez en la superficie
Los científicos usaron peces lebistes o guppy como modelo biológico por su sensibilidad a los contaminantes del agua (Judhi Prasetyo)

Los investigadores también midieron la nicotina en esas aguas con un sensor de fluorescencia molecular que brilla de manera diferente según la cantidad de nicotina. Lo hicieron para comparar esa concentración con la mortalidad real observada en los peces.

El tercer objetivo fue analizar si la nicotina sola podía explicar todo el daño, o si otros compuestos de las colillas también contribuían. La investigación buscaba establecer qué tan peligrosas son las colillas como contaminantes del agua.

Cuatro días en agua de colilla

Una científica de pelo rizado y gafas de seguridad, con bata blanca y guantes azules, transfiere un líquido azul con un gotero en un laboratorio.
La dilución de agua con colillas al 20% mató al 100% de los peces en 24 horas y la del 10% produjo 60% de mortalidad a las 96 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cigarrillos de tabaco rubio fueron fumados hasta el filtro en condiciones estandarizadas de laboratorio. Luego se descartó el tabaco residual y el papel quemado, y cuatro filtros se sumergieron en 500 mililitros de agua bidestilada durante 48 horas para obtener el lixiviado, que es el líquido que resulta de remojar las colillas.

Con ese líquido, los investigadores prepararon diluciones al 20%, 10%, 5% y 2,5%, y ahí empezó la parte más dura del experimento.

Expusieron a peces juveniles de no más de 1 centímetro y 10 días de vida a esas concentraciones durante 96 horas, con controles cada 24 horas para registrar muertes y cambios de comportamiento.

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El sensor de fluorescencia detectó nicotina en concentraciones de 0,013 a 0,15 miligramos por litro, por debajo de la dosis letal conocida de nicotina pura./Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

Los números no dejaron lugar a dudas. La dilución al 20% mató al 100% de los peces en las primeras 24 horas; la del 10% produjo un 60% de mortalidad a las 96 horas.

Lo que vino después fue el hallazgo central de la investigación. El sensor de fluorescencia detectó que la nicotina en el agua de las colillas oscilaba entre 0,013 y 0,15 miligramos por litro, muy lejos de los 2 miligramos por litro que se necesitan para matar a la mitad de los peces con nicotina pura.

Esa diferencia lo cambió todo. Los científicos escribieron que “la nicotina sola no puede explicar la mortalidad observada y que compuestos tóxicos adicionales contribuyen a los efectos ecotoxicológicos”.

Los peces expuestos al 10% de lixiviado perdieron la movilidad, pero al trasladarlos a agua limpia la recuperaron en unas 12 horas, lo que sugirió que parte del daño era reversible.

Los investigadores concluyeron que la toxicidad de las colillas en el agua responde a la acción combinada de múltiples compuestos y reclamaron más estudios/Archivo Infobae
Los investigadores concluyeron que la toxicidad de las colillas en el agua responde a la acción combinada de múltiples compuestos y reclamaron más estudios/Archivo Infobae

Los investigadores concluyeron que “la toxicidad asociada a los lixiviados de colillas no puede atribuirse exclusivamente a la nicotina, sino más bien a la acción combinada de múltiples compuestos tóxicos liberados por los residuos del cigarrillo”.

Aún los científicos no identificaron cuál de esos otros compuestos es el principal responsable del daño. Por eso señalaron que los próximos pasos deberían incluir ensayos con otros animales, exposiciones de larga duración y el análisis individual de cada sustancia tóxica que liberan las colillas.

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