Ciencia

CoQ10: qué dice la ciencia sobre el suplemento que promete mejorar el rendimiento deportivo

Una revisión científica analizó 24 investigaciones sobre esta coenzima y lo que encontró cambia la forma de entender su uso en el deporte. Qué tener en cuenta

Hombre de espaldas sentado en un banco de gimnasio se seca el cuello con una toalla blanca junto a una botella de agua y una bolsa.
Una revisión en British Journal of Nutrition analizó 24 estudios en adultos sanos y halló que el suplemento eleva sus niveles en sangre y reduce algunos marcadores de daño muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Consumir suplementos de CoQ10 (coenzima Q10) ayuda más a recuperarse del ejercicio que a rendir mejor durante el esfuerzo, según los estudios más recientes. Esta sustancia, que el propio cuerpo produce de forma natural, participa en la generación de energía y protege los músculos del desgaste provocado por el ejercicio intenso.

Sin embargo, su producción disminuye con la edad y se agota más rápido en quienes entrenan de manera activa, por lo que muchos recurren al suplemento en cápsulas para compensar esa caída. Aun así, los especialistas advierten que sus beneficios deportivos son modestos y dependen de varios factores.

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Una revisión científica publicada por British Journal of Nutrition analizó 24 investigaciones sobre el tema y llegó a una conclusión clara: tomar este suplemento eleva sus niveles en la sangre, pero no garantiza una mejora real en el rendimiento físico. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Malaya en Malasia, evaluó adultos sanos que tomaron la sustancia frente a quienes tomaron pastillas sin efecto. Los resultados fueron pequeños y variaron según el tipo de ejercicio y el perfil de cada persona.

Qué puede hacer el CoQ10 por los deportistas

Infografía con ilustraciones de deportistas, microscopio, tubos de ensayo, frascos de suplemento y texto explicativo sobre la coenzima Q10.
Una infografía de Infobae detalla los efectos de la coenzima Q10 en la reducción del daño muscular y la fatiga tras entrenamientos intensos, según 28 estudios clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio más respaldado está en la recuperación muscular. Según el portal Verywell Health, el suplemento reduce las señales de daño muscular que aparecen en la sangre después de un entrenamiento intenso o prolongado. Una revisión de 28 estudios clínicos confirmó que este efecto es real en ejercicios de alta exigencia, aunque algunos trabajos más recientes muestran resultados variables.

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Los datos también muestran que quienes lo toman sienten menos cansancio durante y después del ejercicio. La publicación científica señala que esta reducción en la fatiga fue uno de los efectos más consistentes entre los estudios analizados. Menos cansancio puede traducirse en la posibilidad de entrenar con más frecuencia o con mayor intensidad, lo que a largo plazo puede incidir en el rendimiento.

En ejercicios de fuerza —como el levantamiento de pesas— algunos estudios muestran resultados positivos. El portal de salud encontró que hombres entrenados que tomaron CoQ10 durante dos semanas levantaron más peso, completaron más repeticiones y se cansaron menos que quienes no lo tomaron. Otro ensayo con adultos mayores también registró mejoras en la fuerza de la parte inferior del cuerpo tras ocho semanas de consumo.

Poco efecto en deportes de resistencia

Un hombre ejercitándose en un gimnasio, con el pie izquierdo sobre un banco azul y una banda de resistencia azul atada al tobillo, el pie derecho en el suelo.
Algunos ensayos reportaron que hombres entrenados que la tomaron dos semanas levantaron más peso y completaron más repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes practican deportes de resistencia, como correr o andar en bicicleta, la evidencia es más débil. No existe respaldo sólido de que el suplemento mejore el desempeño en ese tipo de actividades. Los posibles beneficios en resistencia resultaron inestables al analizar los datos con mayor rigor.

Un estudio publicado en BMC Sports Science Medicine & Rehabilitation evaluó a 16 futbolistas profesionales y encontró que tomar el suplemento durante un período corto redujo el estrés que el ejercicio genera sobre el corazón y mejoró levemente el tiempo que los jugadores aguantaron antes de agotarse.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que se necesitan más estudios para confirmar estos efectos a largo plazo y establecer su relevancia clínica real.

Lo que la ciencia aún no logra responder

Una cápsula biomédica transparente con moléculas brillantes de agonista GLP-1 flota frente a una silueta humana translúcida con el páncreas e intestino iluminados.
Las investigaciones usaron entre 30 y 300 miligramos diarios sin identificar una cantidad ideal ni un tiempo de consumo con respuesta clara, lo que dificulta recomendaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones usaron dosis de entre 30 y 300 miligramos diarios, sin que ningún estudio identificara cuál es la cantidad óptima. Tampoco existe un patrón claro de respuesta según el tiempo de consumo, lo que dificulta dar recomendaciones precisas tanto para deportistas amateur como de alto rendimiento.

Verywell Health indica que tomarlo durante períodos prolongados ofrece mejores resultados que hacerlo de forma puntual, aunque los beneficios esperables siguen siendo limitados. El suplemento puede interactuar con ciertos medicamentos y, en algunos casos, provocar molestias digestivas o dificultades para dormir.

No obstante, los especialistas coinciden en que faltan estudios más rigurosos que definan la dosis adecuada, el tiempo de consumo y los efectos según el tipo de deporte o el perfil físico de cada persona. Por ahora, quienes consideran tomarlo deberían tener expectativas realistas: puede ayudar a recuperarse mejor, pero no es la diferencia entre ganar o perder.

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