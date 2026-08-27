El CEO del Atlético de Madrid criticó al entorno de Julián Álvarez y señaló la única manera en la que aceptaría venderlo

El consejero del Atlético de Madrid se refirió a la situación de la Araña

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El conflicto entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid recrudeció este jueves porque la Araña se ausentó del entrenamiento por segundo día consecutivo y el fuego cruzado entre la entidad y Barcelona, el principal interesado para contratarlo, fue uno de los ejes principales del sorteo de la Fase Liga de la UEFA Champions League, que se llevó a cabo en el Forum Grimaldi de Mónaco.

El CEO del Colchonero, Miguel Ángel Gil Marín, asistió al evento y concedió su mirada del asunto en el Principado, aunque se destacó una de sus frases, en la que señaló la única manera en la que evaluarían una negociación para dejar ir a su principal figura con la condición de que no sea al Blaugrana. “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético, para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid buscaremos una alternativa, pero nunca será el Barcelona”, señaló en una declaración citada por el diario español Marca.

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El Arsenal de Inglaterra es el tercero en discordia en este triángulo porque el campeón de la Premier League estaría dispuesto a pagar los 150 millones de euros que exige el conjunto Rojiblanco por el delantero argentino, según reveló el periodista Fabrizio Romano. Sin embargo, el principal obstáculo de esas tratativas es que Álvarez solo acepta irse al Barcelona.

Además, Gil Marín fue consultado en la cadena Movistar Plus sobre el estado de ánimo de la Araña, luego de su faltazo al entrenamiento, y volvió a apuntar contra el entorno del cordobés: “Julián está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo. Lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, gran profesional y gran futbolista. Está completamente confundido y ahora mismo está pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional”.

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El vicepresidente Rafa Yuste se mostró indignado por las expresiones de Gil Marín y habló de Julián Álvarez

Por otro lado, hizo foco en las declaraciones del presidente de Barcelona, Joan Laporta, quien presionó al Atlético para concretar el fichaje: “Nos repugna la falsedad, la falta de ética, de transparencia, de profesionalidad y no podemos más que insistir que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto, tengo el apoyo de toda la gente trabajando conmigo a nivel de accionistas y directores y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”.

Más tarde, el medio televisivo entrevistó al vicepresidente del Blaugrana, Rafa Yuste, quien se mostró muy cauto a la hora de hablar sobre la contratación de Julián Álvarez en la recta final de la ventana de transferencias: “El mercado está a unos días de cerrarse y ya está. Me sabe muy mal esto, pero lo que tengo que hacer como directivo del club es defenderlo, sobre todo defender a los profesionales que están trabajando, como Deco y Bojan, de una forma excepcional y por supuesto, a nuestro presidente y a nuestra afición”.

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Por otro lado, se refirió a los dichos de Miguel Ángel Gil Marín contra el club de la Ciudad Condal: “Me sorprende que conociéndolo haya podido hacer estas declaraciones, que me parecen totalmente, no fuera de tono, es faltar a la educación, faltar al respeto y decir que desde aquí nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de él, no las entiendo en absoluto”.

“No comparto sus declaraciones y me indignan por supuesto. Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es y que realmente respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona. Nada más”, lanzó Yuste.

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Julián Álvarez sumó minutos en el empate del Atlético de Madrid ante Villarreal del último fin de semana

El Atlético de Madrid aseguró que las ausencias de Julián Álvarez a los últimos dos entrenamientos fueron porque está “indispuesto” y continúa con “malestar”, según recogió la agencia internacional EFE. Está en duda su convocatoria para visitar al Sevilla en Andalucía este sábado desde las 16:30 (hora argentina) por la tercera fecha de la Liga de España.