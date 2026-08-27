Teto Medina arrancó su novena etapa de quimioterapia con un mensaje de esperanza: "Esto va a terminar bien"

Teto Medina habla de su nueva etapa de quimioterapia

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Marcelo “Teto” Medina volvió a comunicarse con sus seguidores este jueves para dar una nueva actualización sobre su estado de salud. El conductor completó el primer día de su novena etapa de quimioterapia en su lucha contra el cáncer de colon con metástasis hepática y lo hizo con un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre su estado de ánimo. “De buen humor y sabiendo que esto va a terminar bien”, dijo al despedirse en el video que compartió en sus redes sociales.

Las imágenes, grabadas a la salida del centro médico, mostraron a Medina con los elementos propios del tratamiento y con el mismo temple que sostuvo a lo largo de todos los meses que lleva esta batalla. “Saliendo de mi novena etapa de quimio, mi primer día. La verdad, buena onda, bien, todo bien, con mucha fuerza por arrancar el día”, expresó el conductor ante la cámara. “Con todas las cositas que te ponen, pero de buen humor”, agregó antes de despedirse.

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El tono del mensaje replica el que Teto adoptó desde el inicio del proceso: apertura total con su audiencia y confianza plena en su equipo médico. Esa postura, que fue una constante en cada actualización pública, tiene para él un valor que va más allá de lo personal. A lo largo del tratamiento, el conductor construyó un espacio de reflexión para quienes atraviesan diagnósticos similares, y sus palabras se convirtieron en referencia para pacientes y familiares. “Estoy con muchas ganas de que esto sea un recuerdo, pero también con la experiencia de haberlo transitado”, había señalado meses atrás.

Marcelo "Teto" Medina a la salida de la clínica tras completar el primer día de su novena etapa de quimioterapia.

El camino que llevó a esta novena sesión fue extenso y estuvo marcado por instancias médicas de distinta complejidad. Marcelo Medina hizo público su diagnóstico a principios de 2026: un cáncer de colon que al momento de la detección ya presentaba metástasis en el hígado. Desde entonces, el proceso incluyó una cirugía inicial exitosa y seis ciclos de quimioterapia cuyos resultados superaron las expectativas de su propio equipo de oncología. La intervención hepática, que en un primer momento aparecía como posible, quedó finalmente descartada. “Con mucha alegría recibí la noticia de que no hay necesidad de operar. La quimioterapia funcionó muy bien en mi cuerpo, lo que me pone contento porque hice caso”, había expresado el conductor.

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Tras esa etapa, el tratamiento incorporó un ciclo de inmunoterapia de 21 días, seguido de un período con pastillas y controles médicos periódicos. Medina también anunció esa instancia en un video grabado a la salida de la clínica: “Hicimos la inmunoterapia, que te inyectan, y ahora vienen las pastillas durante catorce días. Así que todo sigue bien, haciéndole caso a los médicos y haciendo las cosas como corresponde”, contó entonces. La disciplina con la que siguió cada indicación fue, según él mismo reconoció, parte del resultado: “Hice lo que había que hacer y realmente la quimioterapia funcionó bien”, afirmó el conductor.

Luego vino la séptima ronda de quimioterapia, anunciada en julio pasado tras una consulta con su oncóloga. “Acabo de ir a la oncóloga y vamos por una séptima temporada de quimio. Me agregaron una temporada más y después sí vamos a ir con los estudios”, relató Medina en esa oportunidad. En el mismo mensaje pidió calma a su comunidad de seguidores: “Muchas veces pasa que cuando te van sumando quimios hay mucha gente que se empieza a poner impaciente, ansiosa. Es fundamental esta etapa, saber pasarla, estar tranquilos, aceptar lo que dicen los médicos”, señaló.

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Teto Medina continúa su lucha contra el cáncer de colon con metástasis hepática y se mostró con fuerzas al arrancar una nueva etapa de tratamiento.

A lo largo de todo el proceso, Medina también construyó un discurso dirigido a otros pacientes oncológicos y a quienes los acompañan. Con un lenguaje directo y sin eufemismos, desmontó el estigma que suele rodear al diagnóstico de cáncer. “Decirles a todos los que están pasando por esto que empiecen a conectarse con la gente que se está curando. Conectémonos con ellos, salgamos con esa mirada tan triste de cuando te dicen la palabra cáncer”, recomendó. Y fue más lejos al referirse al rol del entorno: “Si acompañás a alguien que está padeciendo esto, escuchalo, pero con buena onda. Cuando uno está pasando por esto, lo que quiere del otro lado es un poco de buena onda”, afirmó.

El conductor también habló del efecto transformador que tuvo la enfermedad en su propia vida. “Cuando uno va viviendo esas cosas, se va dando cuenta que son situaciones que nos pasan para generar transformaciones en nosotros mismos. Muchas veces hemos transitado dolores, angustias, y todo esto también tiene un lado positivo. Genera una gran transformación”, reflexionó. Esa perspectiva se traduce en el tono de cada una de sus actualizaciones públicas, donde el énfasis siempre estuvo puesto en la posibilidad de recuperarse: “No lo asocien con la muerte, porque se puede”, fue uno de sus mensajes más contundentes.

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Con la novena etapa de quimioterapia en curso, los próximos pasos del tratamiento dependerán de los estudios que realice su equipo médico al concluir esta nueva ronda.