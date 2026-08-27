Economía

El Banco Central concretó la mayor compra de dólares del mes y acumula cerca de USD 14.000 millones en el año

La autoridad monetaria adquirió USD 93 millones este jueves y las reservas internacionales volvieron a acercarse a los USD 51.000 millones

El BCRA hilvanó 21 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA hilvanó 21 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó la mayor compra de dólares del mes al adquirir USD 93 millones este jueves y encadenó 21 jornadas consecutivas con saldo comprador. De esta manera, la autoridad monetaria acumula casi USD 14.000 millones en el transcurso de 2026.

A partir del inicio de la cuarta etapa del programa monetario en enero, la entidad conducida por Santiago Bausili incorporó USD 13.967 millones a sus reservas. No obstante en agosto, el ritmo de adquisiciones disminuyó, sumando USD 640 millones en lo que va del mes.

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La meta de acumulación de reservas para 2026 se estableció entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, un objetivo que el Banco Central alcanzó a comienzos de junio. Durante el primer trimestre, la prioridad fue cubrir las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía, lo que limitó la capacidad de la autoridad monetaria para sumar divisas en ese periodo.

Para mantener la intervención en el mercado cambiario y preservar la estabilidad, el Central aumentó la emisión de pesos sin emplear mecanismos de esterilización. Paralelamente, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, buscando proteger el valor del peso y controlar la inflación.

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En tanto, las reservas internacionales brutas alcanzaron los USD 50.860 millones tras una suba diaria de 77 millones de dólares. De esta manera, se acercó al récord registrado en la era Milei, alcanzado el martes pasado con 50.912 millones de dólares. El avance en la cotización del oro contribuyó al incremento diario en las reservas, ya que el metal es parte de los activos del Banco Central.

Aunque la meta anual de compras ya se cumplió, el equipo económico considera posible llegar a los 17.000 millones de dólares. Este nivel resulta relevante para respaldar el programa financiero que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación a los vencimientos de deuda de 2026 y 2027, y para contar con respaldo ante eventuales movimientos en el mercado de cambios antes de los comicios.

Sumados a los acuerdos de swap con Estados Unidos y China, el fortalecimiento de las reservas se posiciona como un elemento estratégico para atenuar posibles presiones sobre el dólar, especialmente ante escenarios de volatilidad similares a los observados antes de las elecciones legislativas de 2025.

El dólar bajó tras cinco jornadas al alza

Luego de que en la jornada anterior se definiera el tipo de cambio para el pago del vencimiento de la Letra dollar linked D31G6, el dólar mayorista registró este jueves una menor presión alcista y cerró en $1.512, dos pesos por debajo del cierre previo.

El “fixing” del dólar corresponde al procedimiento y fecha específica en la que se establece el tipo de cambio oficial de referencia para liquidar contratos financieros vinculados a la moneda estadounidense. El miércoles 26, mediante la Comunicación A3500, el Banco Central determinó un valor de $1.514,1634 para la valuación del pago de las Lelink.

De este modo, el dólar mayorista interrumpió una secuencia de cuatro subas consecutivas. En agosto muestra un incremento acumulado de 27 pesos, equivalente a un 1,8 por ciento. El volumen operado se mantuvo elevado, con 612 millones de dólares negociados en el segmento de contado.

El Banco Central estableció el techo de la banda cambiaria en $1.875,36, lo que deja al tipo de cambio oficial a 363,36 pesos o un 24% por debajo de ese tope.

Emilio Botto, jefe de estrategia e inversiones en Mills Capital, planteó que “el tipo de cambio oficial superó la barrera de los $1.500, un movimiento que refleja tanto la presión acumulada por la inflación como la necesidad de ajustar el atraso cambiario. Aunque el salto no fue abrupto, marca un punto de inflexión: el peso se deprecia en términos nominales y el mercado empieza a recalibrar expectativas hacia fin de año”.

“La dinámica sugiere una corrección ordenada más que un shock, con futuros y bonos dólar-linked mostrando señales de calma relativa, pero con el riesgo latente de que un repunte inflacionario o una menor oferta de divisas obliguen a acelerar la trayectoria del dólar”, agregó Botto.

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