El costo oculto de la gasolina en Cuba: entre importaciones privadas y reventa informal

Las mipymes de Holguín han cambiado la distribución de gasolina y el precio al consumidor supera los 3,000 pesos cubanos por litro. (Foto AP/Ramón Espinosa)

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Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Holguín han transformado la forma en que la gasolina llega al consumidor, aunque el resultado es un combustible cada vez más costoso para los habitantes de la provincia.

El precio final que paga el cliente por un litro de gasolina puede superar los 3,000 pesos cubanos (USD 4.51), según el cambio que utilizan los revendedores en la calle. Este monto refleja el efecto acumulativo de la cadena de intermediarios, quienes compran el combustible importado a las mipymes para revenderlo de forma informal.

Actualmente, parte de la gasolina que circula en Holguín proviene de Estados Unidos, importada por mipymes autorizadas. Sin embargo, la mayor parte termina fuera del circuito formal, pasando a manos de quienes la mezclan y revenden, lo que afecta tanto al precio como a la calidad, según reportó Cubanet.

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La situación se agrava porque en las mipymes suele haber escasez del producto, lo que empuja a los consumidores a buscarlo en el mercado informal. Allí, los precios varían dependiendo del punto de venta, y el pago se realiza en efectivo con moneda nacional, una opción que no ofrecen las gasolineras estatales.

La gasolina importada por mipymes en Holguín pasa a una cadena de intermediarios que impulsa la reventa informal y eleva los precios. (REUTERS/Norlys Perez)

El mecanismo de reventa se sostiene porque las mipymes prefieren vender grandes volúmenes a intermediarios. Así logran despachar rápidamente el combustible y evitan las molestias de la venta al por menor. Los revendedores, por su parte, distribuyen la gasolina incluso en municipios donde la oferta es nula, incrementando aún más el precio.

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Quienes dependen del combustible, como los mototaxistas, denuncian que la gasolina que se vende en la calle rinde menos y puede dañar los motores. “La gasolina que venden las mipymes se gasta demasiado rápido; el motor funciona ligero, pero el tanque se vacía rápido”, relató Ernesto Padrón a Cubanet.

Importaciones desde Estados Unidos y cambios regulatorios

El flujo de gasolina hacia Cuba responde a una coyuntura política específica. El 29 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impuso aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministraran petróleo a Cuba. Sin embargo, esos aranceles fueron levantados el 20 de febrero, aunque se mantuvieron otras restricciones.

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Posteriormente, el Departamento de Comercio estadounidense precisó que ciertas exportaciones y reexportaciones de productos petrolíferos a privados cubanos podían acogerse a la excepción de licencia “Support for the Cuban People”, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó que estas operaciones no requerían permisos adicionales, facilitando el comercio para las mipymes cubanas.

Parte de la gasolina que circula en Holguín proviene de Estados Unidos, pero gran parte sale del circuito formal y afecta la calidad del combustible. (REUTERS/Norlys Perez)

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la intención era “situar al sector privado y a los cubanos particulares —no vinculados al Gobierno ni al Ejército— en una posición privilegiada”.

Entre enero y junio de 2026, Estados Unidos exportó combustibles y aceites a Cuba por un valor de 95.7 millones de USD, según cifras del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, Inc. En mayo, las exportaciones alcanzaron los 24 millones de USD, y en junio casi se duplicaron respecto al mes anterior.

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Reacción y adaptación en el mercado local

En la capital cubana, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, confirmó que las mipymes con recursos podrían importar combustibles. “Estamos facilitando y autorizando que cualquier empresa que tenga posibilidad de adquirir combustible lo compre”, señaló en el programa Mesa Redonda.

En Holguín, la cadena de reventa se ha consolidado en respuesta a la falta de alternativas estatales y a las dificultades para acceder al combustible a través de canales oficiales. Los consumidores prefieren pagar en efectivo, evitando los complejos trámites y los riesgos que implica operar con tarjetas y divisas extranjeras en el sistema estatal.

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El resultado es un mercado donde cada intermediario agrega su margen, provocando que el precio final supere ampliamente el costo original de importación, mientras la calidad del combustible se degrada y los consumidores cargan con las consecuencias económicas y mecánicas.