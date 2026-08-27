Gobierno de Cuba concede 15 becas a jóvenes vietnamitas para estudios de medicina, en un contexto de crisis nacional

Una doctora sostiene un portapapeles mientras una paciente se sienta en el consultorio para una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La entrega de 15 becas universitarias para estudiantes de Vietnam por parte del Gobierno de Cuba marca un nuevo capítulo en la cooperación académica entre ambos países. El anuncio, realizado en la capital asiática Hanói, se da en un contexto donde la isla enfrenta una crisis económica profunda y un sistema educativo sometido a severas limitaciones estructurales.

De acuerdo con información publicada por Diario de Cuba, la iniciativa surge de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Educación y Capacitación de Vietnam y el Ministerio de Educación Superior de Cuba.

El convenio contempla el otorgamiento anual de 15 becas de pregrado y posgrado para estudiantes de ambos países. La edición más reciente se centra en el área de Ciencias Médicas, una de las ramas más emblemáticas del sistema universitario cubano.

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El embajador cubano en Vietnam, Rogelio Polanco, destacó que la relación académica entre La Habana y Hanói tiene una trayectoria de 65 años y ha permitido la formación de numerosos profesionales vietnamitas en diversas disciplinas.

El diplomático subrayó que estas becas representan una extensión de la alianza política e ideológica entre los dos Estados.

Cuba entregó 15 becas universitarias a estudiantes de Vietnam en Hanói como parte de la cooperación académica entre ambos países. (Foto cortesía Embajada de Cuba en Vietnam/Facebook)

No obstante, la entrega de becas universitarias a estudiantes extranjeros ocurre en un momento particularmente adverso para la sociedad cubana.

La isla atraviesa una crisis sistémica caracterizada por la escasez de combustibles, cortes de energía y limitaciones de transporte público, condiciones que afectan directamente a la comunidad universitaria.

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El inicio del ciclo académico 2026-2027 está previsto para el 1 de septiembre con un modelo de formación mixto, que alterna clases presenciales y virtuales.

Esta dinámica responde a la consolidación de un modelo territorial descentralizado, aplicado por el Gobierno para enfrentar la falta de recursos.

Testimonios previos recabados previamente revelan que las universidades han operado con centros cerrados durante semanas y clases reducidas a encuentros ocasionales. La entrega de tareas y materiales de estudio suele realizarse mediante aplicaciones de mensajería, una alternativa condicionada por las dificultades de conectividad y el costo elevado de los datos móviles.

En algunas carreras, los estudiantes han debido permanecer en sus territorios de origen y sumarse a actividades laborales o de servicios, situación especialmente visible en el área de Medicina, donde varios alumnos fueron asignados a hospitales y centros de salud ante la reducción de las actividades académicas regulares.

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El sistema educativo cubano, que históricamente se ha presentado como un modelo regional, enfrenta hoy una creciente presión interna. Las limitaciones en la infraestructura y la disponibilidad de recursos impactan la calidad de la formación universitaria. El contexto actual también está marcado por la presencia de mecanismos de control y represión que restringen la vida universitaria y la expresión de la comunidad estudiantil.

Rogelio Polanco afirmó que la relación académica entre La Habana y Hanói lleva 65 años y forma parte de la alianza política e ideológica entre los dos Estados. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

Pese a este panorama, la entrega de becas a jóvenes vietnamitas representa una oportunidad concreta para acceder a la formación médica en la isla. Los beneficiarios podrán incorporarse a programas académicos que, a pesar de las restricciones, mantienen un enfoque en la formación clínica y el vínculo con el sistema nacional de salud. Esta experiencia permitirá a los estudiantes asiáticos acceder a prácticas en hospitales y centros médicos, además de participar en actividades extracurriculares vinculadas a la vida universitaria cubana.

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La cooperación educativa entre Vietnam y Cuba se enmarca en una relación bilateral que incluye también la asistencia financiera. Recientemente, la Cruz Roja de Vietnam entregó un cheque equivalente a 3.8 millones de dólares como muestra de solidaridad ante la crisis que enfrenta la isla. Esta ayuda forma parte de los compromisos asumidos por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, quien expresó el respaldo de Hanói a La Habana dentro de sus posibilidades.

La cooperación entre Vietnam y Cuba también incluye ayuda financiera, como el aporte de 3.8 millones de dólares de la Cruz Roja de Vietnam respaldado por To Lam. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

La llegada de estudiantes vietnamitas a las aulas de medicina cubanas coincide con un escenario de creciente incertidumbre social, económica y política. La apuesta del Gobierno cubano por fortalecer la diplomacia académica busca mantener abiertos los canales de colaboración internacional, mientras la población local continúa enfrentando las dificultades derivadas de la crisis actual.

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