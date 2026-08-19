Salud
Agregar Infobae enGoogle

Agua y creatina: cuánta hay que tomar en cada etapa de suplementación, según una nutricionista

Kristen Carli distinguió entre la fase de carga y la de mantenimiento, y explicó qué factores personales pueden modificar esa referencia

Un hombre bebe de una botella de agua. Bote blanco de creatina y cuchara con polvo blanco sobre un banco de gimnasio.
La creatina abrió una duda sobre cuánta agua conviene tomar durante la suplementación (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La creatina se consolidó como uno de los suplementos más usados en rutinas de fuerza y alto rendimiento, pero ese avance también dejó una duda práctica en primer plano: cuánta agua conviene tomar cuando se incorpora creatina.

La pregunta ganó espacio entre quienes atraviesan una fase de carga, quienes sostienen una dosis diaria y quienes buscan evitar molestias digestivas o desajustes en la hidratación.

PUBLICIDAD

Esa inquietud no se explica solo por el crecimiento del consumo. También responde a la circulación de pautas muy distintas sobre el agua necesaria para acompañar el suplemento.

Hombre guarda una botella de creatina negra en una bolsa deportiva negra con una botella de agua y auriculares, en un vestuario con taquillas al fondo.
La guía de Kristen Carli distingue la hidratación para creatina entre la fase de carga y la fase de mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario, una de las recomendaciones más precisas surgió en una publicación de Naked Nutrition firmada por Kristen Carli, dietista registrada y nutricionista especializada en bienestar y alimentación.

PUBLICIDAD

La guía que presenta Carli ordena una discusión que suele aparecer fragmentada entre consejos sueltos y fórmulas generales. Su propuesta distingue entre fase de carga y fase de mantenimiento, fija rangos concretos de fluidos diarios y suma criterios de ajuste según peso corporal, entrenamiento, calor y sudoración.

Ese enfoque convierte una duda frecuente en una referencia más clara para quienes usan el suplemento de forma cotidiana.

Botella transparente con agua y creatina sobre pista, con persona haciendo deporte al fondo bajo el sol
La fase de carga de creatina suele incluir 20 gramos diarios en cuatro tomas durante cinco a siete días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre carga y mantenimiento

Uno de los puntos centrales que plantea es que la hidratación no se organiza igual en todas las etapas de uso de la creatina. La fase de carga suele contemplar 20 gramos diarios repartidos en cuatro tomas durante cinco a siete días, mientras que la fase de mantenimiento se mueve en un rango de 3 a 5 gramos por día.

A partir de esa diferencia, Carli propone también dos metas distintas para la ingesta total de fluidos. Durante la carga, la recomendación se ubica entre 3 y 4 litros por día. En mantenimiento, el rango baja a 2 o 3 litros diarios.

La profesional plantea esa distinción como una forma de acompañar el momento en que el suplemento se incorpora con mayor intensidad y el período posterior, cuando la dosis se estabiliza.

Polvo de creatina blanco en una cuchara medidora plateada, esparcido sobre una superficie negra, con un bote de creatina azul y blanco al lado derecho.
Durante la fase de carga, la recomendación de agua para creatina se ubica entre 3 y 4 litros por día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora también suma una pauta puntual para cada toma. De acuerdo con lo que indica en la publicación, cada dosis debería mezclarse con al menos 240 mililitros de agua. Esa referencia aplica al momento de consumir el suplemento y no reemplaza el volumen total de líquidos del resto del día.

Qué variables pueden mover esa cifra

La pauta que difunde Carli no se presenta como un número idéntico para toda la población. La profesional sostiene que la exigencia física y la frecuencia del entrenamiento pueden desplazar la necesidad de agua hacia la parte más alta del rango.

Una persona con más masa corporal o con sesiones más intensas puede requerir un volumen mayor que alguien con menor demanda física.

Hombre sudoroso con camiseta gris sentado en un banco de gimnasio, bebiendo de una botella de metal. Otros deportistas y máquinas de ejercicio al fondo.
En la fase de mantenimiento, la creatina se mueve entre 3 y 5 gramos diarios y el agua recomendada baja a 2 o 3 litros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima también altera ese cálculo. Según señala Carli, el calor y la sudoración elevan la pérdida de líquidos y pueden obligar a ampliar la ingesta diaria. Por eso, el rango de 2 a 4 litros funciona como una base orientativa y no como una cifra fija para cualquier contexto.

La profesional añade otro criterio de uso que apunta a la distribución. En lugar de concentrar grandes cantidades en un solo momento, sugiere repartir el consumo de agua durante la jornada. Esa organización busca sostener una hidratación más pareja y acompañar mejor tanto el entrenamiento como la toma del suplemento.

Cómo seguir la hidratación en la práctica

Además de los litros por día, la profesional incorpora señales simples para monitorear si la hidratación resulta suficiente. Una de ellas es el color de la orina. Según detalla, los tonos claros funcionan como una referencia orientativa, mientras que los colores más oscuros pueden sugerir una necesidad mayor de líquidos.

Un hombre y una mujer, visiblemente sudorosos, beben agua de botellas de plástico en un gimnasio. El hombre lleva una toalla blanca al cuello.
El peso corporal, la intensidad del entrenamiento, el calor y la sudoración pueden elevar la necesidad de agua al usar creatina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora también menciona otros signos asociados a una ingesta insuficiente, como boca seca, fatiga o calambres. Asimismo, resalta que no se trata solo de cumplir una cifra, sino de revisar cómo responde el cuerpo frente al uso de la creatina y al nivel de actividad física.

Carli advierte que aumentar el agua por encima de lo necesario no ofrece un beneficio automático. La propuesta que desarrolla en su artículo apunta a una hidratación suficiente y sostenida, ajustada a la fase de suplementación y a las condiciones de cada caso.

Temas Relacionados

CreatinaHidrataciónSuplementosNutriciónNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

3 estrategias para reducir la grasa visceral y mejorar la salud metabólica

Un especialista consultado por ZOE podcast abordó los riesgos asociados a este tejido que rodea los órganos internos y explicó por qué las mediciones habituales pueden no mostrar su presencia y analizó los factores que influyen en su acumulación

3 estrategias para reducir la grasa visceral y mejorar la salud metabólica

10 ejercicios aeróbicos que mejoran la salud física y potencian la función cardiovascular

Además de los ya conocidos efectos en el bienestar general, la ciencia halló que este tipo de entrenamiento rítmico repercute en la condición cognitiva

10 ejercicios aeróbicos que mejoran la salud física y potencian la función cardiovascular

Ejercicio, ayuno y sueño: los factores que estudió la ciencia en un hombre que redujo su edad biológica en 15 años

El director del proyecto DELTA en la Universidad Nacional de Singapur, Dean Ho de 47 años, fue seguido durante ocho meses con dispositivos portátiles, mediciones continuas e inteligencia artificial. El estudio analizó cómo distintos hábitos modificaron sus indicadores fisiológicos

Ejercicio, ayuno y sueño: los factores que estudió la ciencia en un hombre que redujo su edad biológica en 15 años

Por qué la presión arterial sube por la mañana, según dos cardiólogos

Dentro de los ciclos del organismo, la tensión arterial también se maneja con precisión. Cuándo la suba es esperable y en qué momento se convierte en una señal de alarma

Por qué la presión arterial sube por la mañana, según dos cardiólogos

Más allá de la avena: cuál es el desayuno que recomiendan los expertos para cuidar el azúcar en sangre

La evidencia sobre fibra, carbohidratos complejos y grasas saludables respalda combinaciones que aportan mayor saciedad y una absorción más gradual de la glucosa

Más allá de la avena: cuál es el desayuno que recomiendan los expertos para cuidar el azúcar en sangre

DEPORTES

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

TELESHOW

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

INFOBAE AMÉRICA

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo para que no suministren asistencia militar a Estados Unidos

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Bolivia repatrió dos ciudadanos que fueron reclutados por Rusia para combatir en la invasión contra Ucrania