Agua y creatina: cuánta hay que tomar en cada etapa de suplementación, según una nutricionista

La creatina abrió una duda sobre cuánta agua conviene tomar durante la suplementación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La creatina se consolidó como uno de los suplementos más usados en rutinas de fuerza y alto rendimiento, pero ese avance también dejó una duda práctica en primer plano: cuánta agua conviene tomar cuando se incorpora creatina.

La pregunta ganó espacio entre quienes atraviesan una fase de carga, quienes sostienen una dosis diaria y quienes buscan evitar molestias digestivas o desajustes en la hidratación.

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Esa inquietud no se explica solo por el crecimiento del consumo. También responde a la circulación de pautas muy distintas sobre el agua necesaria para acompañar el suplemento.

La guía de Kristen Carli distingue la hidratación para creatina entre la fase de carga y la fase de mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario, una de las recomendaciones más precisas surgió en una publicación de Naked Nutrition firmada por Kristen Carli, dietista registrada y nutricionista especializada en bienestar y alimentación.

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La guía que presenta Carli ordena una discusión que suele aparecer fragmentada entre consejos sueltos y fórmulas generales. Su propuesta distingue entre fase de carga y fase de mantenimiento, fija rangos concretos de fluidos diarios y suma criterios de ajuste según peso corporal, entrenamiento, calor y sudoración.

Ese enfoque convierte una duda frecuente en una referencia más clara para quienes usan el suplemento de forma cotidiana.

La fase de carga de creatina suele incluir 20 gramos diarios en cuatro tomas durante cinco a siete días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre carga y mantenimiento

Uno de los puntos centrales que plantea es que la hidratación no se organiza igual en todas las etapas de uso de la creatina. La fase de carga suele contemplar 20 gramos diarios repartidos en cuatro tomas durante cinco a siete días, mientras que la fase de mantenimiento se mueve en un rango de 3 a 5 gramos por día.

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A partir de esa diferencia, Carli propone también dos metas distintas para la ingesta total de fluidos. Durante la carga, la recomendación se ubica entre 3 y 4 litros por día. En mantenimiento, el rango baja a 2 o 3 litros diarios.

La profesional plantea esa distinción como una forma de acompañar el momento en que el suplemento se incorpora con mayor intensidad y el período posterior, cuando la dosis se estabiliza.

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Durante la fase de carga, la recomendación de agua para creatina se ubica entre 3 y 4 litros por día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora también suma una pauta puntual para cada toma. De acuerdo con lo que indica en la publicación, cada dosis debería mezclarse con al menos 240 mililitros de agua. Esa referencia aplica al momento de consumir el suplemento y no reemplaza el volumen total de líquidos del resto del día.

Qué variables pueden mover esa cifra

La pauta que difunde Carli no se presenta como un número idéntico para toda la población. La profesional sostiene que la exigencia física y la frecuencia del entrenamiento pueden desplazar la necesidad de agua hacia la parte más alta del rango.

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Una persona con más masa corporal o con sesiones más intensas puede requerir un volumen mayor que alguien con menor demanda física.

En la fase de mantenimiento, la creatina se mueve entre 3 y 5 gramos diarios y el agua recomendada baja a 2 o 3 litros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima también altera ese cálculo. Según señala Carli, el calor y la sudoración elevan la pérdida de líquidos y pueden obligar a ampliar la ingesta diaria. Por eso, el rango de 2 a 4 litros funciona como una base orientativa y no como una cifra fija para cualquier contexto.

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La profesional añade otro criterio de uso que apunta a la distribución. En lugar de concentrar grandes cantidades en un solo momento, sugiere repartir el consumo de agua durante la jornada. Esa organización busca sostener una hidratación más pareja y acompañar mejor tanto el entrenamiento como la toma del suplemento.

Cómo seguir la hidratación en la práctica

Además de los litros por día, la profesional incorpora señales simples para monitorear si la hidratación resulta suficiente. Una de ellas es el color de la orina. Según detalla, los tonos claros funcionan como una referencia orientativa, mientras que los colores más oscuros pueden sugerir una necesidad mayor de líquidos.

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El peso corporal, la intensidad del entrenamiento, el calor y la sudoración pueden elevar la necesidad de agua al usar creatina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora también menciona otros signos asociados a una ingesta insuficiente, como boca seca, fatiga o calambres. Asimismo, resalta que no se trata solo de cumplir una cifra, sino de revisar cómo responde el cuerpo frente al uso de la creatina y al nivel de actividad física.

Carli advierte que aumentar el agua por encima de lo necesario no ofrece un beneficio automático. La propuesta que desarrolla en su artículo apunta a una hidratación suficiente y sostenida, ajustada a la fase de suplementación y a las condiciones de cada caso.

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