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Se confirmaron las fechas y horarios de los los cuartos de final de la Copa Sudamericana: cuándo jugará Boca

El equipo de Arruabarrena abrirá la serie en la Bombonera y definirá en el Morumbí de Brasil

Boca va por otro paso en la Copa Sudamericana
Boca va por otro paso en la Copa Sudamericana
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Boca Juniors afrontará su llave más compleja hasta ahora en la Copa Sudamericana con una de las potencias del continente que siguen vivas en la competición: San Pablo. Por estas horas, se confirmó el itinerario de la serie de cuartos de final que sin lugar a dudas será una de las más atractivas de dicha instancia. Por ser uno de los equipos que provino desde la Libertadores, a diferencia de los paulistas, que fueron líderes de su zona de Sudamericana, el Xeneize definirá fuera de casa.

La ida de los cuartos se disputará el martes 8 de septiembre, desde las 21:30, en el estadio Alberto J. Armando. Hay que mencionar que la directiva de Boca tomó la decisión de disputar tres partidos fuera de la Bombonera, debido al mal estado de un sector del campo de juego, que incluyó la ida de octavos de Copa contra Recoleta de Paraguay (más los duelos ante Estudiantes de La Plata y Vélez por el Clausura). El esperado regreso de los hinchas a su templo será mañana, cuando el elenco dirigido por el Vasco Arruabarrena reciba a Lanús.

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copa sudamericana fixture
El fixture de la Copa Sudamericana

La revancha contra San Pablo será el martes 15 de septiembre, también desde las 21:30, en el emblemático Morumbí. Los conducidos por Dorival Junior vienen de eliminar a Bolívar de Bolivia, luego de clasificarse primeros en la zona que también tuvo a O’Higgins (al que Boca eliminó en los playoffs de 16avos de final), Millonarios de Bogotá y Boston River de Uruguay. Vale recordar que el ganador de esta fase se las verá en semifinales con quien avance en el cruce que enfrentará a Santa Fe de Colombia, que anoche dio el batacazo y eliminó a River por penales en el Monumental, y Vasco da Gama. Del otro lado del cuadro los cruces serán Atlético Mineiro-Santos y Montevideo City Torque-Cienciano.

Hay que recordar que los de la Ribera ingresaron a las fases de mata-mata de la Sudamericana luego de quedar terceros en su zona de Libertadores, por detrás de la línea de Cruzeiro y Universidad Católica (solo arriba de Barcelona de Guayaquil). Más allá del interés que genera la competencia internacional, los boquenses no pueden descuidar el plano doméstico ya que necesitan puntos para meterse en zona de ingreso a los octavos de final del Clausura, ya que hoy marchan undécimos y registran el mismo puntaje que su próximo rival, Lanús. Además, el miércoles 2 de septiembre Boca chocará contra Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, otra de las vías de clasificación rumbo a la Libertadores 2027.

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El campeón de 2015 ahora se medirá ante el Vasco da Gama de los colombianos Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Carlos Gómez y Johan Rojas-crédito @Sudamericana/X

En las últimas horas, Arruabarrena recibió una pésima noticia: la baja por lesión de peroné de su figura Tomás Aranda, que no volverá a jugar hasta el año próximo. Por su parte, San Pablo aguarda por la recuperación de Jonathan Calleri, quien padeció una lesión de tobillo en la última derrota ante Chapecoense y quedó en duda para afrontar la serie contra su ex equipo.

Boca es uno de los cuatro equipos que quedan vivos en la Sudamericana que ganó alguna vez este trofeo (y el único de ellos que lo consiguió en dos oportunidades, las ediciones 2004 y 2005). Además, Cienciano lo levantó en 2003, San Pablo lo obtuvo en 2012 y Santa Fe en 2015.

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