República Dominicana

La minería de República Dominicana cae 15.9% en julio y reduce el crecimiento acumulado del sector a 6.6%

La contracción en la extracción de oro y plata moderó la expansión de la explotación de minas y canteras, que entre enero y junio avanzaba 11.3%, según el Banco Central de República Dominicana

La minería en República Dominicana cayó 15.9% en julio y redujo su aporte al crecimiento del sector y a los ingresos fiscales. (REUTERS/Ricardo Rojas/ARCHIVO)
La minería en República Dominicana cayó 15.9% en julio y redujo su aporte al crecimiento del sector y a los ingresos fiscales. (REUTERS/Ricardo Rojas/ARCHIVO)
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La minería en República Dominicana experimentó una caída de 15.9% en julio, lo que repercutió tanto en el crecimiento acumulado del sector como en los ingresos fiscales.

Durante ese mes, una menor extracción de oro impactó en las exportaciones y en la recaudación pública, aunque la economía nacional mantuvo una expansión de 4.5% en los primeros siete meses de 2026.

El efecto negativo se manifestó en distintos frentes. Las exportaciones de oro disminuyeron 17.2% respecto al año anterior, con envíos que alcanzaron USD 200.6 millones en julio, es decir, USD 41.7 millones menos que en el mismo mes de 2025, según la Dirección General de Aduanas. Por su parte, los ingresos tributarios relacionados con la minería descendieron 15.7%, lo que supuso 1,189.8 millones de pesos (aproximadamente USD 20.3 millones) menos para el erario en ese periodo, de acuerdo con datos publicados por Diario Libre.

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En contraste, la exportación de plata registró un aumento interanual de 1,604.5%, con envíos superiores a USD 230,000.

El crecimiento acumulado de la explotación de minas y canteras, que entre enero y junio era de 11.3%, bajó a 6.6% al cierre de julio, reflejando el impacto de la contracción mensual. El Banco Central de la República Dominicana asoció esta variación negativa a la disminución en los volúmenes de extracción de oro y plata.

A pesar del retroceso en julio, la minería continuó como la cuarta actividad con mayor crecimiento acumulado en lo que va de 2026, solo superada por servicios financieros (7.6%), enseñanza (7.3%) y construcción (6.9%), según información recogida por Diario Libre.

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Las exportaciones de oro en República Dominicana bajaron 17.2% interanual y sumaron USD 200.6 millones en julio, según la Dirección General de Aduanas. (REUTERS/Francis Kokoroko)
Las exportaciones de oro en República Dominicana bajaron 17.2% interanual y sumaron USD 200.6 millones en julio, según la Dirección General de Aduanas. (REUTERS/Francis Kokoroko)

En materia fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos reportó una baja en los ingresos provenientes de los cuatro tributos aplicados a la minería: impuesto sobre la renta, impuesto mínimo anual, participación en utilidades netas y retorno neto de fundición. La menor extracción de oro fue el factor principal de esta disminución, ya que implicó menores exportaciones y, en consecuencia, menos recursos para el Estado.

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana señaló que la evaluación del sector no debe limitarse a los resultados de un solo mes. Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de la entidad, indicó que “los datos del Banco Central deben leerse en su contexto. Una variación mensual puede reflejar cambios en los volúmenes de producción sin que ello implique necesariamente un cambio estructural en la capacidad de aporte de la minería. Lo importante es observar la trayectoria del sector y su contribución al conjunto de la economía”.

Valerio Jiminián añadió que la minería debe medirse no solo por los minerales extraídos en un mes, sino también por la inversión que moviliza, las divisas que genera, los encadenamientos productivos que desarrolla y la confianza que el país construye para operar, explorar y ampliar proyectos responsables.

Según la información disponible, el desempeño de julio no eliminó el avance acumulado del sector en 2026, pero sí moderó de forma considerable la expansión que hasta junio era de dos dígitos, reduciendo su aporte inmediato tanto al crecimiento productivo como a la recaudación pública.

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