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River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El zaguero de 35 años formaba parte del grupo que trabajaba apartado del plantel. Surgido de las Inferiores, ganó cinco títulos

River - Pezzella
El posteo de Pezzella y los comentarios de sus compañeros
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Los caminos de River Plate y Germán Pezzella se separaron formalmente. El club confirmó con un posteo en las redes sociales la ruptura del lazo con el defensor de 35 años, surgido de la cantera y multicampeón con el Millonario (ganó cinco títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018 tras vencer a Boca Juniors en la final).

“El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la selección argentina”, comunicó la entidad en X (antes Twitter).

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“River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”, concluyó el escrito, que estuvo acompañado por imágenes del zaguero de sus distintas etapas en la institución.

Pezzella optó por un mensaje tan sentido como breve. Junto a una foto en la que se besa el escudo de la camiseta, escribió en su cuenta de Instagram: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”.

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River - Pezzella
El comunicado de River en X (antes Twitter)

Varios de sus ex compañeros comentaron en su posteo. Uno fue Marcos Acuña, quien rubricó: “Grande, amigo”. Otro, Giuliano Galoppo: “Un ejemplo, siempre lo mejor, amigo”. También surgió Fabricio Bustos: “Sos un fenómeno, amigo. Te merecés todo lo mejor”.

Pezzella era uno de los seis apartados de la plantilla que conduce Eduardo Coudet y todavía buscaban un destino. Resta resolverse el futuro de los mencionados Bustos y Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kendry Páez y Matías Viña.

El defensor regresó a River a mediados de 2024 luego de que el Millonario le pagara al Betis 4 millones de dólares por la cláusula de salida. Sin embargo, el campeón del mundo con Argentina no consiguió mostrar su mejor nivel. En el medio, el 9 de agosto de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

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