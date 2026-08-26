Un comercio de Córdoba sufrió tres robos en menos de dos semanas

Los clips, con fechas y marcas de tiempo, muestran el interior de una tienda ubicada en Banda Norte, Río Cuarto. Durante la secuencia, una persona es observada en el local mientras objetos son desplazados o dañados

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El mes de agosto se transformó en una verdadera pesadilla para los dueños de un comercio ubicado sobre la avenida Francisco Muñiz al 900 en la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

En menos de dos semanas, el local fue blanco de tres ataques perpetrados por delincuentes que emplearon el mismo método: romper el vidrio de la puerta de ingreso para acceder al interior y sustraer diferentes objetos.

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Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron cada uno de los hechos, cuyas imágenes fueron difundidas por los propios propietarios con el objetivo de alertar a la comunidad y reclamar acciones concretas a las autoridades.

La secuencia delictiva se inició el 11 de agosto, cuando desconocidos forzaron el acceso principal del comercio durante la madrugada, aprovechando la escasa circulación en la zona. A pesar de la alarma, los atacantes lograron escapar con una suma de dinero y cuatro cervezas antes de que llegaran los primeros patrulleros al lugar.

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Apenas ocho días más tarde, el 19 de agosto, el local volvió a ser vulnerado en circunstancias similares. En esa oportunidad, además de dinero en efectivo, los delincuentes se llevaron un Posnet y varias bebidas alcohólicas. El tercer episodio se produjo el 24 de agosto, repitiendo el patrón: rotura del vidrio de la puerta y huida rápida con lo que pudieron tomar a mano.

El material audiovisual obtenido por las cámaras de seguridad del comercio resultó clave para reconstruir el accionar de los responsables. Los registros muestran a los individuos actuando de modo expeditivo, rompiendo el vidrio de la puerta para ingresar al local y desplazándose con rapidez entre las góndolas y el sector de cajas.

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En los tres episodios, los delincuentes actuaron durante la madrugada, en períodos de baja circulación vehicular y peatonal sobre la avenida Francisco Muñiz. El análisis de las imágenes permitió advertir que, aunque no puede confirmarse si se trata siempre de las mismas personas, el método empleado y la franja horaria elegida presentan notables coincidencias.

Según informó el portal Puntal, las autoridades policiales tomaron conocimiento de los hechos tras la primera denuncia radicada el 11 de agosto y reforzaron el patrullaje en la zona, aunque la seguidilla de robos expuso la necesidad de revisar los esquemas de prevención.

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El comercio gastronómico Todo Casero, ubicado en la ciudad de Río Cuarto, registró tres robos durante el mes de agosto (Google Maps)

Delincuentes vaciaron la caja registradora de un local en menos de un minuto

A pocos minutos del cierre, dos motochorros armados asaltaron un pet shop de Los Hornos y obligaron a la dueña a tirarse al piso para robarle el dinero de la caja. El episodio ocurrió en un comercio de La Plata y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El robo se produjo en un negocio ubicado sobre la calle 143, donde los delincuentes llegaron en motocicleta, entraron por separado al comercio, redujeron a la comerciante y uno de ellos abrió la caja registradora para sacar el efectivo.

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Los asaltantes no se limitaron a robar el dinero y siguieron recorriendo el lugar en busca de otros objetos de valor. Ese momento fue aprovechado por la dueña del pet shop, que se levantó y corrió hacia la parte trasera del local para escapar.

Uno de los ladrones intentó alcanzarla, pero la mujer logró salir y pedir ayuda a los gritos. “¡Ayuda, me están robando!”, exclamó ya en el exterior. Ese pedido de auxilio aceleró la fuga de los delincuentes, que escaparon en la misma moto en la que habían llegado

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Ambos sospechosos permanecen prófugos y son buscados por la Policía, que trabaja por identificarlos. Tras el asalto, los dueños del comercio tomaron la decisión de dejar de atender en el local físico y continuar las ventas bajo la modalidad online.