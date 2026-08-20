El efecto de las emociones en el cerebro: cómo pueden modificar la percepción y toma de decisiones

Ralph Adolphs afirmó que las emociones actúan como filtros que modifican la percepción, la toma de decisiones y la interpretación del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vida diaria está atravesada por estímulos constantes, pero no todos reciben la misma atención. Un reciente análisis del especialista en neurociencia Ralph Adolphs permite comprender el papel de las emociones como mecanismos de filtrado que influyen en la percepción, la toma de decisiones y la interpretación de situaciones de la vida cotidiana.

Según detalló el experto en el Huberman Lab Podcast, las emociones no solo influyen en el ánimo, sino que cumplen un rol determinante en la forma en que las personas reaccionan ante el entorno.

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“Las emociones son estados funcionales que toman el control del comportamiento ante ciertos desafíos ambientales”, explicó el profesor de psicología y neurociencia.

La actividad emocional interviene en procesos cotidianos como la atención y la toma de decisiones (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

Esta afirmación establece el eje de un fenómeno que va mucho más allá de la experiencia subjetiva y plantea un interrogante central para la ciencia ¿Hasta qué punto las emociones deciden por cada individuo?

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La prioridad emocional y la captura de la atención

Uno de los puntos destacados por Adolphs fue la capacidad de las emociones para interrumpir y redirigir la atención, a veces de manera automática. “Tienen prioridad porque pueden tomar el control de tu conducta. Si te sorprende un oso, no puedes evitar correr o protegerte”, señaló.

Este mecanismo, conocido como prioridad emocional, asegura que ciertos estímulos se vuelvan imposibles de ignorar, desplazando cualquier otra tarea o pensamiento en curso.

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La prioridad emocional permite que ciertos estímulos capten la atención y tomen el control de la conducta ante desafíos ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención selectiva que generan las emociones se observa en situaciones cotidianas, como el enojo al volante. El propio Adolphs compartió una experiencia personal: tras habituarse a la exposición al frío extremo, su respuesta automática de enojo ante el claxon de otro conductor se redujo de forma notable.

Decisiones bajo el dominio de las emociones

La influencia de las emociones no se limita al plano atencional. Según el experto, los estados emocionales actúan como un filtro que afecta la evaluación de alternativas y la toma de decisiones.

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“Si no tienes emociones, como muestran ciertos estudios en pacientes con lesiones frontales, no puedes decidir ni organizar tu vida”, expuso, en referencia a los trabajos de Antonio Damasio.

Las emociones, en este sentido, otorgan valor a las opciones disponibles y permiten seleccionar el camino más adaptativo en contextos de incertidumbre.

La neurociencia sostiene que las emociones otorgan valor a las opciones y resultan claves para la toma de decisiones en contextos de incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad de una emoción puede modificar el modo en que se perciben los riesgos y beneficios de una situación. El miedo, por ejemplo, tiende a focalizar la atención en amenazas, mientras que el entusiasmo amplía el rango de alternativas evaluadas.

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Interpretación del entorno: el color de la emoción

El estado emocional no solo determina el foco de la atención o las decisiones, también influye en la interpretación de los hechos. Según Adolphs, existe una dimensión conocida como “valencia”, que clasifica a las emociones según su tono agradable o desagradable.

“Algunas emociones agrupan conductas similares, como la ira, el asco y el miedo, mientras que otras, como la felicidad, se ubican en el extremo opuesto”, explicó en la entrevista con Andrew Huberman.

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La valencia emocional influye en la interpretación de situaciones ambiguas y puede volverlas amenazantes o favorables según el estado emocional (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

Este filtro emocional puede llevar a sobreinterpretar situaciones ambiguas como amenazantes o favorables, según el estado de ánimo predominante. El fenómeno no es exclusivo de los seres humanos y, de acuerdo con el experto, muchos animales cumplen con los criterios funcionales para experimentar emociones que afectan su percepción.

La regulación emocional y sus estrategias

El control de las emociones es uno de los campos que más interés genera en la actualidad. “La capacidad de monitorizar y regular las propias emociones es probablemente única en los humanos”, señaló Adolphs.

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Esta habilidad permite elegir cuándo y cómo expresar una emoción, lo que resulta clave en contextos laborales, familiares y sociales. El investigador citó el concepto de “granularidad emocional”, desarrollado por Lisa Feldman Barrett, como la capacidad de distinguir matices emocionales de forma precisa.

Adolphs destacó que la regulación emocional y la granularidad emocional permiten monitorear y expresar las emociones con mayor precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto también recibió respaldo empírico reciente en Estados Unidos. Un estudio en Nature Neuroscience, identificó cuatro sistemas cerebrales vinculados con la reevaluación cognitiva de emociones negativas a partir de dos investigaciones independientes con resonancia magnética funcional.

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El trabajo distinguió redes asociadas a la generación de la emoción y otras ligadas a su regulación, y además halló vínculos entre esos patrones y las diferencias individuales en la eficacia para regular estados emocionales.

El cuerpo como escenario de la emoción

Las emociones no solo se viven en la mente. Adolphs repasó estudios que muestran cómo diferentes emociones se asocian a sensaciones físicas en distintas partes del cuerpo.

“Hay mapas corporales subjetivos de la emoción, aunque todavía falta evidencia concluyente sobre si corresponden a cambios fisiológicos específicos”, apuntó el especialista.

La investigación en neurociencia analiza cómo el cuerpo y el cerebro, con la ínsula como región clave, participan en la experiencia de las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas investigaciones han recurrido a imágenes de resonancia magnética funcional para identificar patrones de activación cerebral y corporal durante experiencias emocionales intensas.

La relación entre las respuestas físicas y la experiencia consciente de la emoción sigue siendo objeto de estudio. El experto destacó el papel de la ínsula, una región del cerebro que integra señales del cuerpo y contribuye a la percepción de los estados emocionales.

“El vínculo entre el cerebro y el cuerpo es muy estrecho. Es razonable suponer que existen firmas fisiológicas complejas para cada emoción, aunque aún se requieren más estudios para confirmarlo”, afirmó.

La investigación sobre emociones continúa ampliando el conocimiento sobre la influencia que ejercen en la vida cotidiana. Las aportaciones de Adolphs y de otros referentes en el campo permiten comprender mejor el delicado equilibrio entre mente, cuerpo y entorno en la experiencia emocional humana.