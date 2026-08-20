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Luck Ra desmintió las versiones de La Joaqui sobre la separación: “No se crean lo del viaje romántico”

En diálogo con Ángel de Brito, el cantante rechazó los motivos de la ruptura que brindó su ex en el confesionario de Rosalía

En medio de su escandalosa separación de La Joaqui, Luck Ra dio su versión de los hechos (LAM. América)
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Cuando parecía apagarse la llama del escándalo en la separación de Luck Ra y La Joaqui, la novela volvió al centro de la escena. Primero fueron las imágenes del cordobés con Tuli Acosta, apuntada como tercera en discordia, aunque desmentido por ambas partes. Y luego, por declaraciones del intérprete de “La Morocha”, quien se refirió a los ya célebres dichos de su ex en el confesionario de Rosalía.

Fue Ángel de Brito quien reveló al aire que Luck Ra le escribió en privado para cuestionar de manera directa una de las versiones más comentadas de la ruptura. “Espero que vos no te creas lo de los siete outfits para los siete días ni que fue un viaje romántico”, leyó el conductor, al compartir el mensaje que le habría enviado el cantante.

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La frase aludía al relato que La Joaqui había hecho días antes durante su participación en el confesionario de Rosalía, en uno de los shows de la artista española en Buenos Aires. En ese intercambio, la cantante habló de una relación en la que, según dijo, había proyectado un futuro juntos y hasta imaginado una propuesta de casamiento.

“Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente”, contó en escena. Más adelante, sostuvo que ese “príncipe azul” “se desencantó” de ella y avanzó con la anécdota del viaje que después se viralizó en redes.

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La Joaqui le confesó a Rosalía cómo Luck Ra decidió terminar su relación

Según su versión, se trató de una escapada de siete días para la que había preparado “siete outfits de sorpresas románticas”, convencida de que iba a llegar una propuesta especial. “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”, lanzó, en la frase que más repercusión tuvo de toda la charla con Rosalía.

Tras esa reconstrucción, De Brito retomó el contenido de los mensajes que, según dijo, recibió del cordobés. “Joaqui, mentís”, resumió el periodista sobre el planteo de Luck Ra, en una desmentida frontal del episodio tal como lo había narrado su expareja.

El conductor también aseguró que el cantante expresó fastidio por el modo en que creció la polémica alrededor de la separación y por las derivaciones que tuvo sobre Tuli Acosta. “Las bolas se me están hinchando porque al principio no sabía quién había empezado todo esto y ahora sí”, leyó De Brito. En esa misma línea, agregó que el artista le habría dicho que, aunque hablaran mal de él, su vida seguía igual, pero la preocupaba su amiga: “Tuli la está pasando para el orto”, resumió sin vueltas.

Luck Ra respondió las criticas por su video con Tuli Acosta
Luck Ra respondió las criticas por su video con Tuli Acosta (TikTok)

Siempre según la lectura del conductor, Luck Ra también apuntó contra personas de su entorno. De Brito mencionó que el cantante habló de “amigos en común” a los que alguna vez les abrió “las puertas de casa” y que ahora estarían “inventando cosas” sobre él.

El nombre de Tuli Acosta ya había vuelto al centro de la escena en los últimos días, después de la difusión de un video en el que se la vio junto a Luck Ra en un hotel. Las imágenes alimentaron otra vez las especulaciones sobre un vínculo sentimental entre ambos, en medio de las versiones cruzadas tras la ruptura con La Joaqui.

Frente a esa ola de comentarios, el cantante respondió desde TikTok con un mensaje breve y directo. “Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien”, escribió, en rechazo a las críticas por haber aparecido con Acosta. Esa reacción pública quedó ahora enlazada con el mensaje privado que, de acuerdo con De Brito, también usó para desmentir la historia de los “siete outfits” y cuestionar cómo se instaló la versión de su ex.

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