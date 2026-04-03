El “mapa emocional” del cerebro: así se organizan los sentimientos, según un estudio

El estudio de la Universidad de Emory demuestra que el cerebro humano organiza las emociones en un mapa emocional estructurado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente ha demostrado que el cerebro humano organiza las emociones en un “mapa emocional” estructurado en regiones específicas, según detalló Muy Interesante. Investigadores de la Universidad de Emory han identificado que distintas zonas cerebrales agrupan sentimientos concretos siguiendo una lógica espacial, lo que supone un cambio fundamental en la comprensión científica de las emociones y su relación con la salud mental.

El hallazgo revela que las emociones humanas no se distribuyen de manera abstracta, sino que se agrupan en áreas precisas del cerebro. Esta cartografía emocional permite explicar por qué ciertos sentimientos se presentan juntos y favorece la búsqueda de nuevas terapias para trastornos como la ansiedad y la depresión.

Durante décadas, la ciencia consideró los sentimientos como estados internos difusos y difíciles de localizar. Sin embargo, la investigación difundida por Muy Interesante indica que el cerebro utiliza los mismos circuitos de navegación espacial para clasificar las emociones que emplea al orientarse en el espacio físico.

El equipo de Yumeng Ma y Philip A. Kragel ha demostrado que el hipocampo organiza los sentimientos mediante un sistema jerárquico de coordenadas internas. De este modo, las experiencias afectivas complejas se comprimen y se ubican en regiones cerebrales bien delimitadas, lo que facilita los cambios entre diferentes estados emocionales.

El cerebro como cartógrafo de las emociones

La resonancia magnética funcional permite a los científicos de Emory mapear cómo se agrupan los sentimientos en el cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos de la Universidad de Emory emplearon resonancia magnética funcional de alta resolución para observar cómo se agrupan los sentimientos en el hipocampo y en la corteza prefrontal ventromedial. Se descubrió que emociones como la culpa, la ira y el asco se ubican en zonas cerebrales cercanas, mientras que la felicidad y el orgullo residen en áreas opuestas del mapa neuronal.

El hipocampo asigna la ubicación de cada sentimiento, y la corteza prefrontal ventromedial rastrea la trayectoria personal de los estados emocionales. Así, el cerebro monitoriza los cambios entre la calma, el estrés, la tristeza y la esperanza, permitiendo predecir cómo evolucionarán los estados de ánimo.

Este sistema de mapeo resulta fundamental para mantener la estabilidad mental. Según los investigadores, en trastornos como la depresión o la ansiedad, el mapa emocional puede presentar distorsiones que dificultan la transición hacia estados más positivos, lo que impacta directamente en el bienestar del individuo.

De la resonancia magnética a la inteligencia artificial

La combinación de resonancia magnética funcional y modelos computacionales ofrece una visión inédita del cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visualización actual de este mapa cerebral ha sido posible gracias al empleo de resonancia magnética funcional y a modelos computacionales avanzados. Estas herramientas han permitido identificar nuevos patrones de agrupamiento afectivo anteriormente invisibles para los expertos.

La inteligencia artificial aplicada por el equipo de Emory ha descifrado cómo las emociones se organizan, no como listas independientes, sino como redes de puntos, distancias y direcciones en un espacio mental definido.

Este avance traslada la neurociencia desde interpretaciones filosóficas hacia una aproximación geométrica y predecible del comportamiento. De acuerdo con Muy Interesante, se ha logrado una precisión inédita para anticipar reacciones ante estímulos emocionales.

Por qué las emociones se agrupan en el cerebro

Las emociones negativas, como la ira, preparan respuestas cercanas en la misma región cerebral según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agrupación de las emociones responde a un criterio evolutivo. El cerebro sitúa juntos aquellos sentimientos con valencia y activación similares para reaccionar con rapidez y reducir el gasto energético. Cuando una persona experimenta una emoción negativa, como la ira, otras respuestas cercanas ya están “preparadas” en la misma región cerebral.

Los mapas emocionales fueron consistentes entre voluntarios de distintas culturas e idiomas. Así, la investigación muestra que el cerebro comparte una base biológica para organizar los sentimientos, lo que permite una empatía más profunda al emplear un lenguaje geométrico común para comprender emociones como el dolor o la alegría.

Hacia una psiquiatría de precisión basada en mapas emocionales

Este avance allana el camino hacia una psiquiatría de precisión. Si es posible visualizar el mapa emocional de cada paciente, médicos y terapeutas podrían identificar qué conexiones se encuentran dañadas y diseñar tratamientos adaptados a cada caso, especialmente frente al estrés o el trauma.

La existencia de un mapa emocional abre posibilidades para mejorar el bienestar personal a través de la autoobservación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sostiene que la mente emplea los mismos circuitos para orientarse tanto en el espacio físico como en el mundo emocional. Esta economía de recursos evidencia la eficiencia con la que el cerebro humano afronta la gestión de razones y sentimientos, según concluyen los autores y resalta Muy Interesante.

Aprender a usar nuestro propio GPS emocional

Más allá de sus aplicaciones clínicas, la existencia de un mapa emocional ofrece nuevas posibilidades para el autoconocimiento. Comprender cómo se agrupan y distribuyen los sentimientos permite a cada persona identificar patrones automáticos y facilitar el acceso a estados de mayor bienestar. Aprender a descifrar nuestro “GPS emocional” sería el primer paso para aclarar la vida afectiva y tomar mejores decisiones en el día a día.

El descubrimiento obliga a repensar la percepción tradicional de los sentimientos, marcando una nueva etapa en el abordaje neurocientífico de la mente. Ahora, el reto es aprender a interpretar las señales que cada cerebro emite y explorar ese territorio interno con mayor precisión y lucidez.