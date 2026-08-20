Presidente de Honduras ordena cumplir acuerdos con el Colegio Médico y anuncia pago de salarios atrasados

El Gobierno confirma el pago de siete meses de sueldos pendientes a médicos interinos.

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El Gobierno y el Colegio Médico de Honduras retomaron el seguimiento de los acuerdos alcanzados para resolver las principales demandas laborales de los profesionales que trabajan en el sistema público de salud. Entre los avances, confirmaron el pago de siete meses de salarios adeudados a médicos interinos y contratados.

Uno de los principales resultados de la jornada fue la confirmación del pago de siete meses de salarios adeudados a médicos que laboran bajo modalidades de interinato y contratación.

Según lo acordado, el listado de los profesionales a quienes se les adeudan estos recursos quedará listo este jueves, con el objetivo de avanzar en el proceso administrativo para efectuar los pagos correspondientes.

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El encuentro se desarrolló como parte del seguimiento a los compromisos asumidos anteriormente entre el Gobierno y el gremio médico.

En junio, ambas partes habían alcanzado acuerdos relacionados con salarios pendientes, condiciones laborales y la aplicación de una base salarial uniforme para los profesionales de la medicina que prestan servicios en instituciones públicas.

Base salarial de 36 mil lempiras

Otro de los temas centrales fue el cumplimiento de la base salarial de 36 mil lempiras para los médicos generales.

Santos explicó que, pese a los acuerdos alcanzados, existen profesionales que continúan percibiendo remuneraciones inferiores a ese monto, incluso de 9.500 y 19.000 lempiras.

El dirigente señaló que el presidente Asfura ordenó que se respete la base salarial establecida y anunció que Luis Castro sostendrá reuniones con instituciones que cuentan con personal médico, entre ellas la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y el Hospital Militar.

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El objetivo será revisar las condiciones bajo las cuales están contratados los profesionales y procurar que la remuneración corresponda con lo establecido para el sector.

El Colegio Médico de Honduras reclamó el cumplimiento de una base salarial uniforme para los médicos del sector público.

La base salarial de 36 mil lempiras para médicos generales y de 44 mil para especialistas había sido incluida entre los compromisos alcanzados previamente entre el Gobierno y el Colegio Médico.

Diferencias salariales y reclamos

La situación salarial ha sido uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno y el gremio médico durante los últimos meses.

El Colegio Médico ha cuestionado que profesionales que desempeñan funciones similares reciban remuneraciones diferentes según la institución pública en la que laboran.

La mesa de trabajo con el Colegio Médico de Honduras retomó el seguimiento a los compromisos laborales y definió que el listado de beneficiarios quedará listo este jueves para iniciar los trámites administrativos

La estandarización salarial busca reducir esas diferencias y garantizar que los médicos contratados por el Estado reciban la remuneración correspondiente a su categoría.

Los reclamos se suman a las dificultades generadas por los retrasos en el pago de salarios a médicos interinos y contratados, algunos de los cuales han continuado prestando sus servicios pese a acumular varios meses sin recibir sus remuneraciones.

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Durante la reunión también se abordó la situación de los médicos que fueron despedidos del Sistema Nacional de Emergencias 911.

El Gobierno y el Colegio Médico acordaron revisar estos casos para determinar si corresponde alguna acción relacionada con la reincorporación de los profesionales.

Este punto ya formaba parte de los compromisos alcanzados anteriormente, cuando se estableció que una comisión técnica analizaría los despidos registrados dentro del 911 antes de determinar posibles reintegros.

Centralización de médicos

Otro de los asuntos incluidos en la agenda fue la situación de los médicos que actualmente prestan servicios en instituciones del sector descentralizado.

Durante la reunión se planteó la posibilidad de avanzar en la centralización de estos profesionales, un proceso que requerirá revisar las condiciones laborales y administrativas bajo las cuales se encuentran contratados.

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Este tema forma parte de una discusión sobre la organización del personal médico dentro de las distintas instituciones estatales y la necesidad de establecer criterios uniformes para su contratación y remuneración.

La participación de funcionarios de Finanzas y Servicio Civil permitió abordar estos aspectos desde el punto de vista presupuestario y administrativo.

Posición del Colegio Médico

Al finalizar la reunión, Samuel Santos buscó bajar el tono de las diferencias que se han registrado entre el gremio y las autoridades.

El presidente del CMH sostuvo que no existe una confrontación permanente entre ambas partes, sino un proceso de negociación en el que los médicos reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales y el Gobierno tiene la responsabilidad de atender esas demandas.

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Santos defendió el diálogo como mecanismo para resolver los desacuerdos y evitar que los conflictos laborales terminen afectando la atención que reciben los pacientes en hospitales y centros de salud públicos.

“Los médicos reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales y el Gobierno tiene la responsabilidad de atender esas demandas.”

Las partes han mantenido varias jornadas de negociación durante los últimos meses, luego de que el gremio médico realizara asambleas informativas para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con salarios, contratos y condiciones laborales.

La reunión fue encabezada por el secretario privado del presidente Nasry Asfura, Luis Castro, junto con el presidente del CMH, Samuel Santos, y funcionarios de las áreas de Salud, Finanzas, Servicio Civil y del Sistema Nacional de Emergencias 911.

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Entre los participantes estuvieron el viceministro de Salud, José Miguel Castillo; la titular de la Administración Nacional de Servicio Civil, María Jimena Casasola; la directora general de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Jenny Canales; y el ministro director del Sistema Nacional de Emergencias 911, José Leonardo Mejía Espinal.