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Paraguay anunció un plan de inclusión financiera que pone el foco en elevar el ahorro y el acceso al crédito

La iniciativa busca fomentar la bancarización de los sectores vulnerables y promover el financiamiento formal para adultos mayores, microempresas y el ámbito educativo

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)
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El Gobierno de Paraguay presentó el nuevo plan de inclusión financiera 2026-2031, que actualiza el programa desarrollado entre 2014 y 2018. La prioridad es ampliar el ahorro y el acceso al crédito para los sectores más vulnerables y los adultos mayores.

El plan, llamado Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031 (ENIF), tiene como objetivo que los paraguayos en situación de pobreza monetaria —un 16% de la población en 2025, es decir, aproximadamente 985.126 personas según el Instituto Nacional de Estadística (INE)— accedan a educación financiera, puedan ahorrar y consigan financiamiento formal.

La iniciativa también está dirigida a más de 780.000 adultos mayores de 60 años (el 8,8% de la población), grupo vulnerable a fraudes por desconocer los sistemas bancarios digitales, según el Comité Nacional de Inclusión Financiera, responsable del diseño e implementación del plan.

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Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción (EFE/Noelia Aceituno)
Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción (EFE/Noelia Aceituno)

La ENIF incluye la promoción de créditos para Mipymes, sector que emplea al 70% de la fuerza laboral y donde solo el 56% tiene acceso a financiación, así como para la comunidad educativa.

Esta actualización responde a los avances registrados en el acceso a servicios financieros, que en 2013 alcanzaba al 29% de la población mayor de 15 años y subió al 79% en 2025, según un informe de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).

El Comité Nacional de Inclusión Financiera no publicó una meta mínima de inclusión en esta actualización, pero sí presentó 39 “acciones priorizadas” agrupadas en cuatro objetivos estratégicos: ahorro, financiación, educación financiera e inversiones.

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