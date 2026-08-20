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El inesperado reproche de Brian Sarmiento a Andrea del Boca durante su casamiento con Danielik en Gran Hermano

En una noche marcada por las celebraciones, el exfutbolista enfrentó a la actriz por su actitud durante la ceremonia

El reproche de Brian Sarmiento hacia Andrea Del Boca durante las celebraciones nupciales
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La noche del miércoles 19 de agosto en Gran Hermano Generación Dorada quedó marcada por un cruce inesperado durante los casamientos que se celebraron dentro de la casa. En el centro de la escena estuvieron Brian Sarmiento, Andrea del Boca y Danelik, quienes protagonizaron un intercambio que rompió con la armonía habitual de este tipo de celebraciones televisadas.

El evento, transmitido por Telefe, había generado expectativa entre los seguidores del ciclo por la presencia de la actriz de telenovelas como oficiante de las ceremonias. La intérprete fue la encargada de dirigir las uniones simbólicas entre los participantes, dedicando palabras personalizadas a cada pareja. Sin embargo, la dinámica cambió cuando llegó el turno de Sarmiento y Danelik.

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Mientras Andrea pronunciaba discursos emotivos para algunos participantes, Brian percibió una diferencia en el trato hacia su pareja. El exfutbolista advirtió que la actriz no había sido tan expresiva con él y Danelik como con otros, lo que lo llevó a interrumpir la ceremonia.

Sarmiento, conocido por su estilo directo, expresó: “Lo bueno es que a mí me dedicaste unas palabras re largas y re lindas. Te agradezco”, utilizando un tono irónico que evidenció su malestar. La escena generó sorpresa entre quienes presenciaban la ceremonia, tanto dentro como fuera de la casa.

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Brian Sarmiento y Danelik nunca escondieorn su amor dentro de la casa
Brian Sarmiento y Danelik nunca escondieorn su amor dentro de la casa

Andrea del Boca no esquivó el comentario y respondió de inmediato al planteo del exparticipante. La actriz le recordó: “Te dije que están unidos y viviendo juntos”, en referencia a las palabras que había pronunciado durante la unión simbólica.

Este breve pero tenso intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, mostrando cómo las emociones pueden aflorar incluso en celebraciones diseñadas para la alegría y el compañerismo. La reacción de Sarmiento y la respuesta de Del Boca reflejan cómo las dinámicas personales pueden influir en eventos públicos y televisados, generando situaciones imprevisibles que capturan la atención de la audiencia.

La jornada de casamientos en la casa de Gran Hermano Generación Dorada fue uno de los eventos más esperados por los participantes y el público. La producción organizó una serie de ceremonias simbólicas en las que las parejas formadas dentro del reality se unieron bajo la mirada de sus compañeros y la conducción especial de del Boca.

Una pareja se besa en el centro de una ceremonia de bodas con otra pareja, varios invitados sentados, y arreglos florales
La casa de Gran Hermano acoge la celebración en vivo de múltiples casamientos con los participantes y sus invitados presentes.

Exparticipante de esta edición, Andrea fue seleccionada como la figura encargada de oficiar los casamientos, aportando su presencia y experiencia como referente del espectáculo. La actriz ofreció palabras emotivas y personalizadas a las parejas, buscando resaltar los lazos formados dentro del programa.

Entre las uniones celebradas, se destacó la de Zunino y Nenu, quienes recibieron un discurso particularmente cálido y extenso por parte de del Boca. Este gesto fue notado por los presentes y marcó el tono de la ceremonia, generando expectativas entre las parejas que aguardaban su turno.

La organización del evento incluyó detalles como vestimenta formal, decoración especial y la participación activa de todos los integrantes de la casa, quienes acompañaron a los novios en una jornada de celebración y emociones.

En una reciente charla con Infobae, al momento de referirse a su presente sentimental, Brian habló de su presente sentimental: “Cuando estaba adentro de la casa me gustaba mucho Danelik, compartir, verla, y nunca me puse a pensar: ‘Ay, no, es una chica trans. Fue hombre y ahora es mujer’. Nunca se me pasó por la cabeza porque fue genuino. Nos gustábamos y sucedió”, destacó el exfutbolista.

“Me gustaría que no duden más de mi amor hacia una persona. A mí no me interesa lo que me digan o lo que no me digan. Yo voy a morir con la mía y si se alejan de mí por esa situación, es problema de ellos. Si opinan así no se merecen estar al lado mío y no tengo ningún problema en que se alejen”, agregó, para dejar en claro sus sentimientos.

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Brian SarmientoAndrea del BocaDanelikGran Hermano Generación Dorada

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