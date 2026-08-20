El ministro de Defensa israelí acusó a Erdogan de “arrastrar a Turquía a aventuras peligrosas” en Siria

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien acusó a Erdogan de "arrastrar a Turquía a aventuras peligrosas" en Siria (Ministro de Defensa de Israel en X)

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, acusó este jueves al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de “arrastrar a Turquía a aventuras peligrosas en Siria”, después de que Israel reconociera tácitamente un ataque contra una base aérea en el norte de ese país a comienzos de esta semana.

“Israel no permitirá que ninguna entidad amenace su seguridad”, escribió Katz en la red social X, en hebreo y en turco. “Es preferible que Erdogan continúe pronunciando discursos vacíos y delirantes contra Israel en el Parlamento turco, en lugar de poner a prueba la determinación de Israel para defenderse”, agregó.

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Un ataque cerca de la frontera turca

La base de Abu al-Duhur, en el norte de Siria, tras el ataque israelí que Netanyahu justificó por una supuesta presencia militar turca en la zona (REUTERS/Stringer)

El martes, aviones de guerra israelíes bombardearon una base en el norte de Siria, a poca distancia de la frontera con Turquía. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Turquía buscaba establecer una presencia militar en esa zona y que, después de que Ankara ignorara las advertencias de Israel, “nos aseguramos de que lo entendieran más claramente”.

Imagen satelital muestra los cráteres en las pistas de la base aérea de Abu al-Duhur, cerca de Alepo, tras el ataque israelí que profundizó la tensión con Turquía (Pleiades Neo/Airbus DS/REUTERS)

El episodio se da mientras Netanyahu, que enfrenta una difícil pelea por su reelección de cara a los comicios del 27 de octubre, dirige su atención hacia otro “villano” percibido, tras más de dos años ordenando ataques contra enemigos de Israel en todo Medio Oriente. La campaña de Netanyahu incluso instaló carteles con imágenes de varios líderes, entre ellos Erdogan, con la leyenda: “Quieren que Netanyahu pierda”.

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Un vínculo deteriorado desde el 7 de octubre

Vista aérea de un cartel de campaña del Likud con las imágenes de Khamenei, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, Erdogan y el líder de Hezbollah, con el texto "Quieren que Netanyahu pierda, no dejes que ganen" (REUTERS/Amir Cohen)

Erdogan fue un crítico feroz de la ofensiva israelí en Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. La relación bilateral se deterioró aún más por la interceptación israelí de flotillas de activistas turcos que buscaban forzar el ingreso de ayuda a Gaza. A diferencia de otros países atacados por Netanyahu, como Irán, Turquía cuenta con aliados poderosos: es miembro de la OTAN y Erdogan mantiene una relación cordial con el presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo embajador en Ankara condenó a Israel por los ataques.

El vínculo entre ambos países, sin embargo, no está exento de matices: Turquía fue el primer país de mayoría musulmana en reconocer a Israel, y ambas naciones mantuvieron en el pasado un intenso comercio bilateral, aunque Ankara anunció durante la guerra en Gaza que suspendería todos los negocios con Israel.

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Críticas dentro de la propia oposición israelí

Yair Golan, líder de la oposición centroizquierdista israelí, calificó de "provocador y peligroso" el ataque contra Siria y advirtió que acerca a Israel a una confrontación con Turquía (Europa Press)

Yair Golan, líder de la oposición centroizquierdista israelí Demócratas, calificó el ataque en Siria como “provocador y peligroso”, y advirtió que “nos acerca a una confrontación con Turquía y profundiza la brecha con nuestros aliados, principalmente Estados Unidos”. “Una vez más, se está empleando la fuerza militar por consideraciones políticas, y una vez más Israel paga el precio en seguridad”, afirmó Golan.

Erdogan, que permitió que líderes de Hamas residan en Turquía, también tiene numerosos críticos israelíes fuera del entorno de Netanyahu. El ex centroderechista Naftali Bennett, ex premier, había acusado a Netanyahu a comienzos de este año de ignorar “una nueva amenaza turca” al concentrarse únicamente en Irán.

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Siria, en el medio de la disputa

Recep Tayyip Erdogan se reúne con el presidente sirio Ahmed al Sharaa, a quien Turquía respaldó tras la caída de Bashar al Asad, en una cumbre en Doha (Murat Kula/Presidencia turca/REUTERS)

Los intereses de Turquía en Siria estuvieron históricamente centrados en evitar el desborde de combatientes kurdos hacia su territorio. Hoy, su prioridad es reactivar la economía siria para permitir el regreso de refugiados y fortalecer un aliado regional, en momentos en que Grecia, Chipre e Israel le hacen contrapeso en el Mediterráneo oriental.

Ankara respaldó al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, un ex yihadista suní cuyos rebeldes derrocaron a fines de 2024 al gobernante de larga data Bashar al Assad, poniendo fin a una brutal guerra civil.