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La calidad de los vínculos sociales podría marcar la diferencia en el bienestar

Investigaciones recientes exploran cómo las relaciones cotidianas se asocian con la satisfacción vital, la salud mental y hasta ciertos procesos biológicos en el organismo

Tres jóvenes ríen mientras comparten mate en un parque de Córdoba. El hombre vierte agua de un termo en el mate, con árboles y edificios de fondo.
Las personas con al menos un vínculo cercano reportaron una satisfacción con la vida 16% superior frente a quienes carecen de relaciones estrechas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La relación entre bienestar y vida social dejó de leerse solo en términos de compañía o apoyo general. Un estudio publicado en 2022 en la revista Mental Health, basado en datos del UC Berkeley Social Network Study en Estados Unidos, encontró que distintas dimensiones de la conexión humana se asocian de manera independiente con el bienestar subjetivo. Entre sus resultados, el trabajo observó que las personas con más vínculos positivos reportaban niveles más altos de satisfacción con la vida, mientras que quienes acumulaban más relaciones difíciles tendían a mostrar niveles más bajos.

Ese mismo estudio agregó un punto central: no todos los lazos pesan igual ni de la misma manera. El análisis distinguió entre pareja, familia, vínculos no familiares, pertenencia a grupos, relaciones demandantes y percepciones subjetivas del entorno social. La asociación más marcada con el bienestar no apareció solo en la cantidad de contactos, sino también en cómo se evalúan esos vínculos y en la percepción de soledad o apoyo que dejan.

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Esa evidencia refuerza una idea que gana lugar en la investigación reciente sobre salud mental y calidad de vida: para el bienestar importa con quién se interactúa, con qué frecuencia y bajo qué clima emocional. La cantidad de relaciones cuenta, pero el efecto parece depender en gran medida de si esos intercambios ofrecen cercanía, contención o malestar. Sobre esa base se ordena hoy una parte de la discusión científica, a la que luego se sumó otra línea más exploratoria vinculada con el microbioma.

La calidad del vínculo pesa más que la cantidad de contactos

Plano medio de tres personas, dos hombres y una mujer, riendo alegremente con un brazo sobre el hombro del otro en un ambiente exterior.
El estudio en 22 países advirtió un crecimiento de la desconexión social entre jóvenes y reabrió el debate sobre la salud mental y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese patrón también apareció en el World Happiness Report 2025, un informe coordinado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford. En su capítulo sobre conexión social y felicidad en adultos jóvenes, el reporte analizó datos de 22 países y territorios donde concluyó que tanto la cantidad como la calidad de la conexión social se asocian con mayores niveles de satisfacción con la vida.

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Uno de los datos más citados de ese capítulo indicó que los jóvenes que dijeron tener al menos una persona cercana mostraron una satisfacción con la vida 16% más alta que quienes afirmaron no contar con vínculos estrechos. El informe también señaló que en 2023 el 19% de los adultos jóvenes reportó no tener a nadie en quien apoyarse socialmente, una suba de 39% frente a 2006.

Una línea similar surgió en un estudio publicado en 2022 en The Journals of Gerontology: Series B por Ruixue Zhaoyang, Karra D. Harrington, Stacey B. Scott, Jennifer E. Graham-Engeland y Martin J. Sliwinski, investigadores de universidades de Estados Unidos. El trabajo siguió a 317 adultos mayores de entre 70 y 90 años, que informaron cinco veces por día, durante dos semanas, cómo habían sido sus interacciones sociales y qué nivel de soledad sentían en ese momento.

Los autores encontraron que las interacciones más frecuentes, agradables y presenciales se asociaron con menores niveles de soledad pocas horas después. También registraron el movimiento inverso: cuando aumentaba la soledad momentánea, descendía la probabilidad de buscar nuevos contactos en las horas siguientes.

El microbioma abrió otra hipótesis sobre cómo actúa el entorno social

Una pantalla transparente muestra un gráfico de red social con nodos de personas, líneas de colores que representan conexiones y texto.
Representación de las conexiones sociales entre los habitantes de una comunidad rural, uno de los factores analizados en la investigación - Imagen Ilustrativa Infobae

La discusión sumó además una línea de trabajo enfocada en mecanismos biológicos. El microbioma, que es el conjunto de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que habitan en el cuerpo humano, sobre todo en el intestino, empezó a ganar espacio en esta conversación por su posible vínculo con procesos ligados a la regulación emocional.

En noviembre de 2024, la revista Nature publicó el estudio, encabezado por Francesco Beghini, Jackson Pullman y otros investigadores de Yale University, además de instituciones asociadas. El trabajo analizó a 1.787 adultos de 18 aldeas aisladas de Honduras y comparó la estructura de sus redes sociales con datos detallados sobre microbioma intestinal.

Los investigadores encontraron que el intercambio de cepas microbianas no se limitaba a personas que convivían o tenían lazos familiares directos. También detectaron similitudes mayores entre amigos, vecinos y otras personas conectadas dentro de la red social de cada comunidad. El estudio observó además que esa coincidencia podía extenderse hasta dos grados de separación, una categoría que incluye a amigos de amigos.

Ese hallazgo no demuestra que las relaciones sociales determinen de forma directa la personalidad, las decisiones o el bienestar emocional. Lo que sí muestra es que el entorno relacional podría tener efectos biológicos medibles.

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