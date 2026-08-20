América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Escapada del trabajo para ir a actos escolares: el nuevo derecho para padres aprobado por el Senado de Uruguay

La reforma legal le da el derecho a los padres a ausentarse del trabajo durante ocho horas por año para asistir a talleres, eventos o actividades en centros educativos

Alumnos de una escuela pública en Uruguay (Presidencia)
Alumnos de una escuela pública en Uruguay (Presidencia)
Guardar

Cuando llega fin de año hay un pedido que se reitera en los lugares de trabajo: los de aquellos empleados que buscan hacerse un lugar en la rutina para ir a ver una actuación de su hijo en la escuela o el liceo. Muchos no quieren perderse de una instancia única y, según algunos estudios, la presencia tiene un impacto positivo en el desarrollo de los pequeños. Esta ausencia del trabajo por unas horas está cerca de estar habilitada por ley en Uruguay.

Esto porque la Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que establece el derecho a ausentarse del lugar de trabajo a padres, madres y responsables a talleres educativos, eventos o actividades en centros educativos.

PUBLICIDAD

El derecho está redactado así: “Todo trabajador o trabajadores, de la actividad pública o privada, cualquiera sea la naturaleza jurídica de su relación laboral o funcional, padre, madre o responsable de niños, niñas o adolescentes educandos de nivel de educación inicial, primaria y media básica, tendrá derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta por 8 (ocho) horas anuales a efectos de asistir a talleres educativos, eventos y requerimientos de la Dirección en los Centros Educativos de educación formal, sin perjuicio económico”.

Una sesión del Senado en Uruguay (Parlamento)
Una sesión del Senado en Uruguay (Parlamento)

El proyecto de ley fue redactado por el senador socialista Gustavo González, integrante de la coalición oficialista Frente Amplio. Al exponer en el plenario del Senado, el legislador dijo que las fiestas escolares son “interesantes” y “sentidas”: “¿A quién no le gustó bailar el pericón? ¿Que su papá y su mamá les diga: ¡Qué bien que actuaste!? Y ver además del papá y la mamá a los abuelos y tías. Esto es altamente saludable”.

PUBLICIDAD

El texto también establece algunos requisitos. En caso que la Cámara de Diputados convierta en ley este proyecto, los trabajadores deberán avisar a su empleador con al menos dos días de anticipación a la realización de la actividad, salvo algunas excepciones. Realizada en tiempo y forma, la solicitud no podrá ser negada “por ninguna circunstancia”.

Para acceder al beneficio, además, la persona beneficiaria deberá justificar su participación en el acto escolar ante el empleador con un certificado emitido por el centro educativo en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado desde el día en el que ocurrió.

Acto de escuela pública en Uruguay (Presidencia)
Acto de escuela pública en Uruguay (Presidencia)

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el legislador argumenta que “el involucramiento, la interacción y la participación” en actividades “es un hecho o circunstancia necesaria, pero a la vez reconfortante y siempre anhelada”.

“Esa corresponsabilidad de actuación, en concordancia también con los principios antes transcritos, redunda evidentemente de manera positiva en el sentir y desarrollo emocional de la familia y también genera mayor y mejor conocimiento y relacionamiento en la comunidad educativa en su conjunto, dentro de los componentes de la familia individual, entre las distintas familias entre sí y en relación al personal docente y no docente de los centros educativos”, agrega la argumentación del proyecto de ley.

González presentó esta propuesta con la intención de “evitar o paliar” que la participación de los padres en estos actos escolares se vea imposibilitada por estar trabajando.

Alumnos de la educación pública uruguaya (Presidencia)
Alumnos de la educación pública uruguaya (Presidencia)

Las familias que se contactan con la escuela logran mejorar los logros de sus hijos”, argumentó el senador socialista al exponer en el Parlamento.

El proyecto de ley fue destacado por legisladores de la oposición. Robert Silva, senador del Partido Colorado y ex titular de la máxima autoridad educativa de Uruguay, destacó el componente “social y educativo” de la propuesta. “Esto no es un privilegio sino es un fortalecimiento del vínculo entre los niños, adolescentes y su familia”, destacó.

Esto va enraizado con las mejores tradiciones del Uruguay, del Uruguay de la justicia social, del Uruguay que genera condiciones de vida para todas las personas”, agregó.

Temas Relacionados

SenadoUruguayactos escolaresderecho laboral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cierre de una fábrica de cerveza en Uruguay fue un “mazazo”: reclaman más acción al gobierno de Orsi

Fábricas Nacionales de Cerveza decidió cerrar su planta en el departamento de Lavalleja, que ya enfrentaba problemas de empleo. El Presidente dijo que la decisión estaba tomada desde 2024 e informó que se busca “la mejor salida”

El cierre de una fábrica de cerveza en Uruguay fue un “mazazo”: reclaman más acción al gobierno de Orsi

El Salvador: Voraz incendio consume con 42 puestos en el mercado municipal de Armenia, Sonsonate

Un siniestro que inició en la noche y se extendió hasta la madrugada afectó gravemente el corazón comercial de Armenia, donde las autoridades reportaron solo daños materiales y la investigación sobre el origen del fuego continúa

El Salvador: Voraz incendio consume con 42 puestos en el mercado municipal de Armenia, Sonsonate

Alianza, primer equipo salvadoreño clasificado a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

Tras la victoria por 1-0 ante el Marathón en San Pedro Sula, el conjunto elefante avanzó a la siguiente ronda del certamen regional

Alianza, primer equipo salvadoreño clasificado a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

La apuesta de la presidencia para que Ferrocarriles de Guatemala comande el proyecto del Metroriel

La iniciativa que otorga a la entidad ferroviaria la planificación y la supervisión del sistema busca acelerar decisiones y blindar la ejecución, pero también concentra responsabilidades en un ente cuyo desempeño quedará bajo escrutinio legislativo

La apuesta de la presidencia para que Ferrocarriles de Guatemala comande el proyecto del Metroriel

Pandillero salvadoreño que cometió varios homicidios recibe 111 años de cárcel

José Isaac González Gómez fue hallado culpable de agrupaciones ilícitas, tres homicidios agravados y dos tentativas, por hechos cometidos entre 2014 y 2016

Pandillero salvadoreño que cometió varios homicidios recibe 111 años de cárcel
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El eclipse lunar de agosto 2026: cuándo, dónde y cómo ver la “Luna de Sangre”

El eclipse lunar de agosto 2026: cuándo, dónde y cómo ver la “Luna de Sangre”

Sebastián Villalobos tuvo un accidente en ‘MasterChef Celebrity’ y preocupó a sus compañeros: así fue el duro golpe

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 20 de agosto

Asesinan a comisario ejidal de Chimalpa en Edomex, se opuso a tiraderos clandestinos de basura en bosques

Gustavo Petro propuso revivir su reforma tributaria para conseguir recursos para las víctimas del terremoto del 10 de agosto: “Si fuera racional el gobierno de Abelardo”

DEPORTES

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los dos corredores con más riesgo de perder su asiento

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los dos corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

Thiago Tirante enfrentará a Arthur Fils en busca de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

ENTRETENIMIENTO

“La vi salir en una camilla”: una vecina de Hayden Panettiere llamó al 911 varias veces por altercados con su exnovio

“La vi salir en una camilla”: una vecina de Hayden Panettiere llamó al 911 varias veces por altercados con su exnovio

Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, queda en la lista de buscados de Rusia por combatir en Ucrania

La caída de la ballena llega a los cines con nuevo tráiler y estreno en octubre

Moria en cifras, el detrás de escena de la serie que impulsa Netflix

Uno de los actores de Marvel revela un importante diálogo de ‘Vengadores: Doomsday’: “Es Tony Stark”