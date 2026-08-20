Una ingeniera argentina destacó el potencial nuclear del país y alertó por la fuga de profesionales: “Se está perdiendo la cadena de valor”

Julieta Romero destacó ante Diputados que la Argentina genera expertise nuclear de nivel mundial y pidió inversión estatal en formación científica y tecnológica

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“Argentina demuestra todos los días que se puede generar expertise nuclear de nivel mundial. Lo que tenemos que defender ahora es poder seguir haciéndolo.” Así lo afirmó la ingeniera nuclear Julieta Romero ante la Comisión de Economía de Diputados, al sostener la necesidad de que el Estado invierta en formación científica y tecnológica.

“Hace quince años que trabajo en el sector nuclear y diez de esos los pasé en Nucleoeléctrica Argentina trabajando para nuestras centrales”, contó Romero a Infobae en Vivo. La profesional, quien reside actualmente en París y trabaja en la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, realizó sus estudios en el Instituto Balseiro, una institución pública ubicada en Bariloche: “En el Balseiro, todos los estudiantes son becados y mi beca la pagó la Comisión Nacional de Energía Atómica”, detalló.

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La ingeniera relató que para ingresar al Balseiro es necesario cursar los dos primeros años de la carrera en otra universidad y luego rendir un examen de ingreso. “Entrás a un campus que es un sueño realmente. Dormís ahí, hay departamentos para los estudiantes, los profesores muchas veces viven en el predio, hay laboratorios, centros de investigación y un reactor nuclear para aprender”, describió.

La ingeniera nuclear Julieta Romero advirtió que la falta de inversión y los atrasos salariales impulsan la fuga de profesionales del sector nuclear argentino (U238)

Romero destacó la relevancia de la educación pública y de los modelos a seguir. “Yo conocí a una persona que era doctora en Física, Karen Halberg, que trabajaba en el Balseiro como profesora y eso me motivó a estudiar esa carrera. Mi mamá es maestra jardinera, mi papá es vendedor, ninguno es del área de la ingeniería. Yo me aboco a esta área porque me genera curiosidad la física y al conocer gente que trabaja ahí, me decidí”, contó.

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Dificultades, fuga de talentos y situación del sector nuclear

En continuidad, advirtió sobre el impacto de la falta de inversión y los atrasos salariales en el sector científico y tecnológico. “Se está perdiendo toda esa cadena de valor porque la gente se está yendo, porque todos esos profesionales que forman parte del Balseiro, de Nucleoeléctrica, de CONEA y de todas las industrias nacionales que tienen que ver con algo tan estratégico como la energía nuclear, se está desgastando”, alertó.

La ingeniera mencionó una carta de docentes del Balseiro que denuncia la desvalorización salarial y la alta tasa de egreso de profesionales. “Me la pasaron a mí, me la confiaron a mí, y también se la pasé a la diputada Julia Estrada. No me siento en nombre de hablar en nombre de ellos porque yo no estoy ahí, me parece que hay gente mucho más idónea para hablar de esto, pero aprovecho mi voz y mi historia para remarcar que esas personas están ahí y están sosteniendo el fuerte”, indicó Romero.

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Romero señaló que la salida de trabajadores del Instituto Balseiro, Nucleoeléctrica y la CNEA pone en riesgo la cadena de valor de la energía nuclear en Argentina - Instituto Balseiro

De forma continua insistió en el tiempo que demanda formar expertos y el riesgo de perder capacidades estratégicas. “Son años de gente que está formando y que de repente pasa a no poder liderar un proyecto, a no poder estar en posiciones clave que después van a ser necesarias para el nacimiento y para la cadena”, señaló.

Liderazgo argentino y generación de conocimiento

Romero subrayó que Argentina fue pionera en la región con la creación de reactores de investigación y potencia, y que el país diseñó el CAREM, un reactor modular pequeño. “Argentina maneja la cadena del ciclo de combustible. Puede construir el combustible que va adentro del reactor y eso muy pocos países lo tienen hecho”, remarcó.

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La ingeniera explicó el valor de conservar el conocimiento en el país: “Si nosotros no hubiésemos tenido toda esta base de entender lo que pasa con la radiación, de cómo hacer una cámara que soporte toda esa radiación, de hacer esos brazos mecánicos largos, de tener toda la cadena de industria que pueda fabricar esas piezas, no habríamos podido resolver el incidente de Atucha II. Todo ese expertise se queda en el país para cuando pase de nuevo, y también para exportar ese conocimiento”.

Energía nuclear, medioambiente y futuro

Romero defendió la energía nuclear como alternativa limpia. “La energía nuclear no genera gases de efecto invernadero cuando la estás generando, porque no quemás uranio. Lo que sí genera es residuo radiactivo, pero nosotros estamos acostumbrados a tratar el residuo radiactivo. Somos una de las únicas industrias que se encarga de sus residuos”, afirmó.

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La ingeniera concluyó que la continuidad del modelo científico y tecnológico argentino depende de la inversión estatal. “Eso es la traducción económica de invertir en formación científica y tecnológica. Lo que tenemos que defender ahora es poder seguir haciéndolo”, reiteró Romero.

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