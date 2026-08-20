El “detox” capilar bajo la lupa: qué dice la ciencia sobre la tendencia que suma adeptos

El mercado del detox capilar crece con promesas de desintoxicar el cuero cabelludo, pero la evidencia científica solo respalda beneficios puntuales de limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado del detox capilar crece con productos que prometen desintoxicar el cuero cabelludo, pero especialistas y estudios recientes citados por The Guardian advierten que el término exagera lo que realmente hacen. La evidencia disponible sugiere beneficios puntuales de limpieza, no una eliminación de toxinas en sentido estricto.

En los últimos años, una oleada de productos para el cuero cabelludo —desde exfoliantes y ácidos hasta shampoo de limpieza profunda— promete “desintoxicar” la cabeza y garantiza resultados que van desde un cabello más brillante hasta un crecimiento acelerado.

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Según advirtió The Guardian, la evidencia científica es más modesta de lo que sugieren las etiquetas, y los especialistas llaman a separar el fenómeno de marketing de lo que realmente ocurre en la piel que cubre el cráneo.

La acumulación de productos capilares puede obstruir los folículos pilosos e interferir con un crecimiento óptimo del cabello, según Tobin (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor de ciencia dermatológica Desmond Tobin de la University College Dublin (UCD) en Irlanda, describió el fenómeno como la “skinificación” del cuero cabelludo: la extensión al cuero cabelludo de la misma atención que los consumidores llevan décadas prestando a la piel del rostro.

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“Obviamente, es una oportunidad de negocio”, señaló Tobin en declaraciones recogidas por The Guardian. “Si las marcas tienen algo que funciona en la piel, pueden trasladarlo fácilmente a otra línea de productos rápida y barata”.

El académico fue tajante respecto al término de moda: nunca usaría la palabra “detox” para describir lo que estos productos hacen, ya que el proceso no elimina ninguna sustancia tóxica en sentido estricto. La aclaración no es menor, pues el vocablo implica una peligrosidad que, según el especialista, sencillamente no existe en este contexto.

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Sobre ese problema semántico, Tobin reconoció que una limpieza profunda ocasional del cuero cabelludo sí puede resultar útil para ciertos perfiles de personas. “Algunos usan tantos productos en el cabello que es probable que parte de ellos se acumule, no solo en el pelo, sino también en el cuero cabelludo. Esto podría obstruir las aberturas de los folículos pilosos e interferir con un crecimiento óptimo”, advirtió el científico en el reporte de The Guardian.

Un estudio sobre el microbioma del cuero cabelludo vinculó la reducción del ácido propiónico con un aumento de Malassezia, hongo asociado a la caspa y la dermatitis seborreica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo se agrava en zonas de agua dura, donde los minerales disueltos reaccionan con los productos capilares y generan un residuo de difícil remoción, y también en áreas urbanas con alta contaminación, donde pueden acumularse sustancias químicas del tráfico vehicular sobre el cuero cabelludo.

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Tobin subrayó que no es necesario recurrir a productos costosos para lograr una limpieza efectiva. Según detalló The Guardian, el especialista del UCD aconseja a quienes habitan zonas de agua dura utilizar “un champú sin sulfatos de alta espuma o realizar un doble lavado” para descomponer la acumulación de minerales y residuos de productos.

Qué revela el microbioma del cuero cabelludo

La cuestión de qué ocurre exactamente en el cuero cabelludo cuando se descuida su higiene va más allá de la estética. Un estudio en bioRxiv por investigadores de universidades europeas y centros de ciencia dermatológica analizó el microbioma del cuero cabelludo y su vínculo con la salud capilar.

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El trabajo analizó muestras de cuero cabelludo y folículos pilosos de 65 voluntarios humanos —33 sanos y 32 con caspa o dermatitis seborreica— y determinó que el microbioma que habita dentro de los folículos actúa como un reservorio del microbioma superficial, integrando ambas estructuras en una sola unidad funcional.

La evidencia reciente indica que una rutina regular con champú convencional suele ser suficiente y que el detox capilar no resulta necesario para la mayoría de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo fue el papel del ácido propiónico, producido por la bacteria Cutibacterium acnes, en el mantenimiento del equilibrio microbiano. Según los investigadores, una reducción de esta sustancia se asocia con un aumento del hongo Malassezia, el principal implicado en la caspa y la dermatitis seborreica.

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Una formulación basada en ácido propiónico logró reducir a la mitad la puntuación de caspa en los participantes respecto al grupo control, según el ensayo clínico incluido en el mismo trabajo. Los autores concluyeron que el ácido propiónico puede emplearse como postbiótico para mantener un microbioma capilar saludable.

Estos datos respaldan, de forma indirecta, la lógica detrás de una limpieza periódica del cuero cabelludo: la acumulación de residuos podría alterar el entorno en el que prospera ese ecosistema microbiano, con consecuencias visibles para el cabello. Pero también subrayan que la solución no pasa necesariamente por los productos “detox” de moda.

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Para la mayoría de las personas que no viven en zonas de agua dura ni usan cantidades excesivas de productos de peinado, una rutina de lavado regular con un champú convencional podría ser suficiente para mantener el cuero cabelludo en buen estado, según se desprende de la lectura conjunta de los expertos consultados por The Guardian.