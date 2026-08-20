Angelita Torres confesó su amor por Marcos Giles en vivo: “Me enamoré de todo de él”

Angelita Torres habló sobre su noviazgo junto a Marcos Giles

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La conversación entre Angelita Torres y Marcos Giles en el adelanto del programa de Grego Rossello, dejó al descubierto una intimidad pocas veces compartida fuera del escenario. La grabación arranca con ambos reconociendo algo inusual: “Nunca hicimos una nota juntos hablando de nosotros”, admite Angelita, lo que arranca las primeras risas y marca el tono de complicidad que atraviesa el diálogo.Angelita confiesa: “Es la primera vez, me siento como en terapia de pareja. Yo me siento como así en un momento de-- muy privilegiado.”

La cantante remarca que está “muy contenta” y que la llegada de Marcos a su vida trajo “muchas cosas muy lindas, tanto en lo personal como en lo que me está pasando en mi carrera y demás”. Así, de entrada, el espectador accede a una de las claves del encuentro: la relación entre ambos no solo transforma el plano íntimo, sino que potencia la dimensión profesional y artística de Angelita.

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Marcos Giles reconoció que la exposición mediática le daba vergüenza y que encontró en Angelita Torres un sostén para animarse

Sin rodeos, Angelita revela que el vínculo con Marcos cambió su cotidianeidad. “Yo me enamoré de todo de él, la verdad. Sí me sentí siempre como muy en confianza con él”, dice. La frase funciona como síntesis de un recorrido emocional que se despliega en el resto del diálogo.

Por su parte, Marcos no oculta cierto pudor frente a la exposición mediática: “A mí me daba vergüenza ir a la luz o la exposición, estar en ese programa y como que todos los pasos que daba los daba porque encontraba en ella como la respuesta mía.” La declaración no solo evidencia el peso que tiene Angelita en su proceso, sino que instala la idea de un apoyo mutuo donde uno se convierte en espejo y sostén del otro. En este adelanto, la pareja comparte cómo se construyó la confianza desde el inicio. Angelita resalta que la confianza fue inmediata, mientras que Marcos admite que la mirada del otro le permitió animarse a situaciones inéditas para él.

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El adelanto del programa de Grego Rossello presentó a Angelita Torres y Marcos Giles en un vínculo donde el amor y la carrera se potencian

En medio del diálogo, Marcos recuerda una anécdota significativa. “Me acuerdo que bajé y uno de los amigos dijo: ‘Este es un evento canónico, porque es la última vez que la vamos a ver a Ángela en un teatro así. Lo próximo es como: ‘Uf’”. La escena, que mezcla humor y presagio, deja ver que quienes rodean a la pareja perciben el crecimiento artístico de Angelita como algo inevitable.

El comentario de su amigo funciona como un presagio: pronto, Angelita dejará los escenarios íntimos y pequeños para pasar a una escala mayor. Marcos, entre risas, lo reconoce: “Yo dije: ‘Ah, es picante’, ¿viste? La noticia. Digo: ‘Bueno, ojalá’”.

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La charla entre Angelita Torres y Marcos Giles mostró que la confianza se construyó desde el comienzo con apoyo mutuo

En ese momento, la conversación toma un giro hacia la proyección y el deseo. Marcos compara la situación con el clásico sueño del futbolista, y se pregunta en voz alta sobre los mecanismos mentales que lo llevan a “disociarse” en ciertas circunstancias, como si pudiera hablar con figuras relevantes con la misma naturalidad de una charla entre amigos.

Angelita aporta un cierre revelador a esa parte del intercambio: “De alguna manera siempre me convencí de que si no la pegaba con la música, igual iba a cantar toda la vida, ¿entendés? Como que si no me iba bien, igual iba a cantar en un barcito para treinta personas y ahí iba a encontrar la felicidad”.

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La cantante afirmó que se enamoró de Marcos Giles y que desde el inicio sintió confianza en la relación

La frase sintetiza la postura vital de la cantante: la música no es solo un proyecto profesional sino una forma de vida, independiente del éxito o la masividad. Esa convicción de autenticidad y disfrute atraviesa toda la charla y es, sin duda, uno de los motores de su relación con Marcos.

En este adelanto del programa del programa de Grego, Angelita Torres y Marcos abren una ventana a su intimidad, mostrando un equilibrio donde el amor y la carrera no compiten, sino que se potencian. El diálogo permite entender que, más allá de los escenarios y la exposición, la verdadera apuesta es seguir encontrando la felicidad en lo cotidiano, en la confianza y en la música, sea para miles o para treinta personas.

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