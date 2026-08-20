Informe médico confirma los disparos a Nadia Beller, la abogada que acusa del ataque a Fernando Cerimedo

Imágenes de seguridad grabaron el momento del ataque contra Nadia Beller.

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El informe médico de la abogada Nadia Beller confirma que recibió disparos que le causaron múltiples lesiones y que fue sometida a una intervención de emergencia para retirar los proyectiles. El parte médico descarta la versión del “autoatentado” que había planteado la defensa de Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, acusado por la víctima como el autor intelectual del ataque.

El informe de la Clínica de las Américas firmado por el médico Paul Cardozo Gil indica que sufrió “heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego” que le provocaron lesiones en el tórax, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo y la colocación de una placa

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Debido a las características de la fractura en el brazo, se realizó una reducción de urgencia, con la colocación de una placa grande y clavos provisionales.

Esta información, difundida el miércoles por la noche, contradice las recientes declaraciones de la defensa de Cerimedo que horas antes había asegurado que Beller cometió un “autoatentado”.“Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia se habló de dos: uno en el hombro derecho y otro en el izquierdo. Ella no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”, afirmó en contacto con medios locales la abogada Margarita Arce.

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La clínica también confirmó que la mujer de 33 años fue evaluada de manera “multidisciplinaria” por los servicios de Ginecología, Cirugía de Tórax y Traumatología, y se constató que tiene un embarazo de cuatro a seis semanas. Finalmente, el centro médico señala que prevé su alta médica en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Beller, abogada y operadora política de varios gobiernos, fue atacada el lunes por la noche en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra donde dos sicarios, vestidos como repartidores de comida, dispararon en su contra, le robaron el celular y la cartera y luego huyeron. Hasta ahora, la Policía no tiene rastros de los atacantes.

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En la ambulancia, Beller acusó a Fernando Cerimedo, el consultor argentino exasesor de Javier Milei que actualmente trabaja en el despacho del presidente Rodrigo Paz, de haber ordenado el ataque con el objetivo de silenciarla y evitar la filtración de supuestos hechos de corrupción en el Gobierno que salpican incluso a la familia del primer mandatario.

Esta acusación provocó la detención de Cerimedo la madrugada del martes en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Buenos Aires. Está aprehendido desde entonces en celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde espera que se realice la audiencia de medidas cautelares prevista para este jueves a las 14:30 hora local.

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El asesor del presidente fue imputado por el delito de tentativa de feminicidio y en paralelo enfrenta una investigación de oficio por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de las declaraciones de Beller, con quien mantuvo un vínculo sentimental.

Fernando Cerimedo, asesor de Rodrigo Paz, observa al presidente durante una entrevista en Panamá en enero de 2026.

Mientras se desarrollan las investigaciones judiciales, algunos legisladores han planteado conformar una comisión legislativa para indagar la presencia del consultor argentino en el país y determinar cuál es su rol en el Gobierno.

“Estamos hablando de temas sumamente importantes, de posible injerencia de personal extranjero (...) en el movimiento de las políticas públicas, en hechos de seguridad interna”, señaló la diputada de oposición Adriana Jiménez.

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Esta iniciativa surge a raíz de las acusaciones de Beller, quien señaló que Cerimedo maneja la gestión gubernamental, dirige al gabinete y tiene un grupo de élite policial que responde a sus órdenes. “Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo”, afirmó desde la clínica.

El Gobierno ha respondido con cautela: garantizó una investigación imparcial, le ofreció seguridad policial a Beller y minimizó la influencia del asesor político en el Gobierno. Sobre las múltiples acusaciones de corrupción, el vocero presidencial José Luis Gálvez admitió que “no van a tolerar acusaciones infundadas” y que todas las declaraciones tendrán que ser investigadas por la justicia.

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