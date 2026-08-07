Los 5 alimentos que aportan más fibra por porción que el pan integral

La fibra alimentaria de origen vegetal se vincula con el tránsito intestinal, la saciedad y distintos procesos metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fibra alimentaria es un componente de los alimentos de origen vegetal que el organismo no digiere por completo y que cumple funciones asociadas con el tránsito intestinal, la saciedad y el equilibrio de distintos procesos metabólicos. Especialistas aseguran que su consumo adecuado forma parte de una alimentación de calidad.

De acuerdo con la Mayo Clinic, puede ayudar a mantener las heces en movimiento en el intestino grueso, prolongar la sensación de saciedad y asociarse con un menor riesgo de enfermedad cardíaca. La Cleveland Clinic añade que este nutriente también se vincula con el control del apetito, el mantenimiento de niveles saludables de colesterol y una respuesta más estable de la glucosa en sangre. Ese conjunto de efectos explica por qué aparece de forma recurrente en las recomendaciones alimentarias.

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5 alimentos que aportan más fibra que el pan integral

Un pedazo de pan integral aporta alrededor de 2 gramos de fibra, de acuerdo con EatingWell y Mayo Clinic. A partir de ese punto de comparación, varios alimentos de consumo habitual ofrecen cantidades mayores en porciones accesibles y pueden ampliar el aporte diario sin modificar por completo la estructura de las comidas.

1- Semillas de chía

Encabezan la lista por densidad de fibra. EatingWell indicó que una porción de 28 gramos, equivalente a 2 cucharadas, contiene 10 gramos de fibra. La Mayo Clinic respalda esa cifra en su tabla de alimentos, mientras que la Cleveland Clinic también las ubica entre las fuentes más concentradas de este nutriente.

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Además de fibra, aportan proteínas, ácido alfa-linolénico, calcio, hierro, magnesio y zinc. Algunos estudios las asociaron con propiedades antiinflamatorias y con posibles mejoras en el colesterol LDL y la presión arterial. Por su capacidad para absorber agua, suelen utilizarse en varias recetas.

Las semillas de chía aportan 10 gramos de fibra por 28 gramos y se ubican entre las fuentes más concentradas de este nutriente (Imagen Ilustrativa Infobae).

2- Palta

Aparece entre los alimentos con mayor aporte de fibra en una porción habitual. EatingWell señaló que una entera contiene alrededor de 10 gramos de fibra, mientras que la Cleveland Clinic detalló que un tercio de una unidad mediana aporta 3,35 gramos. Esa diferencia responde al tamaño de la porción considerada, aunque coinciden en su valor nutricional.

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Es conocido por sus grasas saludables, aunque también aporta fibra de tipo prebiótico. Ese término refiere a compuestos que sirven de alimento para bacterias intestinales beneficiosas. Expertos asociaron su consumo diario con una mayor diversidad de la microbiota intestinal y con una reducción de partículas de LDL vinculadas con el colesterol en sangre.

La palta contiene más fibra que el pan integral y también aporta compuestos prebióticos asociados con la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- Porotos negros

Superan con amplitud el contenido de fibra del pan integral. EatingWell indicó que media taza aporta 9 gramos de fibra, mientras que la Cleveland Clinic estimó 8,5 gramos para una porción similar y la Mayo Clinic consignó 15 gramos por taza. Más allá de la variación entre presentaciones y medidas, las tres referencias ubican a esta legumbre entre las principales fuentes de fibra.

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Además, aportan fibra soluble e insoluble. La primera se asocia con la formación de una sustancia viscosa en el tracto digestivo, mientras que la segunda contribuye al volumen de las heces y al tránsito intestinal.

Los porotos negros aportan entre 8,5 y 9 gramos de fibra por media taza y se destacan entre las legumbres con más fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

4- Alcachofas

EatingWell señaló que una entera, fresca y cocida al vapor, aporta unos 7 gramos de fibra, y que media taza de corazones de alcachofa en conserva ronda los 4 gramos, mientras que la Cleveland Clinic indicó 3,5 gramos.

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La revista de alimentación remarcó que contienen inulina, una fibra prebiótica soluble vinculada con beneficios para la salud intestinal y con alivio del estreñimiento. WebMD también las incluyó entre las verduras ricas en fibra. Su presencia en ensaladas, pastas, rellenos o guarniciones explica por qué pueden incorporarse sin demasiada dificultad en comidas cotidianas.

Las alcachofas y las frambuesas figuran entre las verduras y frutas con más fibra y suman compuestos vinculados con la salud intestinal y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

5- Frambuesas

Figuran entre las frutas con mayor contenido de fibra. EatingWell indicó que media taza aporta 4 gramos de fibra. La Mayo Clinic y la Cleveland Clinic detallaron 8 gramos por taza, una equivalencia consistente con el dato anterior. WebMD también las mencionó entre las frutas frescas con más fibra.

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Su color rojo intenso refleja la presencia de antocianinas, compuestos vegetales asociados en distintas investigaciones con beneficios cardiovasculares y con una menor inflamación. La Cleveland Clinic también destacó su contenido de antioxidantes. Ese perfil las vuelve una opción que combina fibra con otros componentes de interés nutricional.

Las frambuesas aportan 4 gramos de fibra por media taza y figuran entre las frutas con mayor contenido de este nutriente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros alimentos que también aportan fibra

Además de esos seis productos, los expertos mencionan otros alimentos que pueden contribuir al consumo diario de fibra y que forman parte de preparaciones habituales en Argentina:

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Lentejas , con 15,5 gramos por taza hervida según la Mayo Clinic y 8 gramos por media taza según la Cleveland Clinic .

Avena , con 4 gramos por taza en su versión instantánea cocida según las clínicas estadounidenses.

Pera con cáscara , Mayo Clinic señala que contienen 5,5 gramos por unidad mediana.

Manzana con cáscara , con 4,5 gramos por unidad mediana según ambas instituciones.

Quinua cocida , con 5 gramos por taza según la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic .

Brócoli , con 5 gramos por taza hervida según la Mayo Clinic .

Arroz integral , con 3,5 gramos por taza cocida según la Mayo Clinic , dentro del grupo de cereales integrales que WebMD recomienda priorizar.

Almendras, con 3,5 gramos por onza según la Mayo Clinic, WebMD y la Cleveland Clinic.

Las cantidades pueden variar de acuerdo con la porción, el método de cocción y la presentación del alimento. Aun así, especialistas coinciden en que diversificar legumbres, frutas, verduras, granos enteros, frutos secos y semillas permite aumentar el aporte de fibra con alimentos conocidos y de uso frecuente.