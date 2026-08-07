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EEUU desmanteló una red financiera con empresas fantasma que Irán utilizaba para mover cientos de millones de dólares

La Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció su octava acción del año contra el sistema bancario que actúa en las sombras para proveer al régimen de Teherán de recursos petroleros sancionados

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desmanteló una red de casas de cambio y empresas fantasma que permitió a Irán mover cientos de millones de dólares a través del sistema financiero internacional en violación de las sanciones vigentes. La acción, anunciada por el portavoz del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, forma parte de la estrategia de presión máxima de la administración Trump contra el régimen de Teherán.

Según el comunicado del Departamento de Estado, las redes desarticuladas sirvieron de conducto para que Irán accediera a ingresos petroleros y eludiera las restricciones financieras impuestas por Washington. Los fondos circulaban a través de intermediarios que operaban como fachada, lo que permitía al régimen blanquear y repatriar divisas sin dejar rastros directos en el sistema bancario formal.

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La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro y se enmarca en el Decreto Ejecutivo 13902, que autoriza sanciones contra personas que operen en los sectores financiero y petrolero de Irán.

Aquellos que ayuden a Irán a evadir sanciones enfrentarán consecuencias graves”, advirtió el portavoz en el comunicado oficial.

Se trata de la octava acción de la OFAC en 2026 contra el aparato bancario en la sombra de Irán. Las medidas anteriores apuntaron a bancos iraníes y sus empresas rahbar de cobertura, casas de cambio y sus directivos, grandes financiadores, y a los importadores y exportadores iraníes que dependen de estas redes para lavar y repatriar ingresos al país.

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Una pancarta con la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una pancarta con la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

La acción también avanza el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2 (NSPM-2), que ordena al gobierno de Estados Unidos imponer presión máxima sobre Irán y negarle al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) el acceso a los recursos que sostienen sus actividades desestabilizadoras.

El patrón de acción de la OFAC se ha intensificado a lo largo de este año. Entre las medidas adoptadas en los últimos meses, figuran la congelación de aproximadamente 474 millones de dólares en criptoactivos vinculados al Banco Central de Irán a través de la red TRON, la designación de cuatro exchanges de activos digitales iraníes —entre ellos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex—, y sanciones contra empresas navieras que operan en el estrecho de Ormuz y aceptan pagos en bitcoin.

El Departamento de Estado subrayó que “la mala gestión económica y la corrupción del régimen se vuelven cada vez más evidentes para el pueblo iraní” y que acciones como la de este viernes profundizan el aislamiento de Teherán del sistema financiero internacional.

Washington reiteró su compromiso de trabajar con socios regionales e internacionales para cerrar todas las vías que Irán utiliza para financiar sus actividades, incluido el apoyo al terrorismo y el desarrollo de capacidades militares.

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