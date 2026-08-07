Más de 600 conductores fueron sancionados por irrespetar la luz roja del semáforo durante el primer semestre en Costa Rica

614 conductores fueron sancionados durante el primer semestre de 2026 por irrespetar la luz roja del semáforo, informó la Policía de Tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ignorar la luz roja del semáforo o conducir bajo los efectos del alcohol continúan siendo de las principales conductas de riesgo en las carreteras de Costa Rica. Durante el primer semestre de 2026, la Policía de Tránsito sancionó a 614 conductores por irrespetar la señal roja de los semáforos y, además, detectó a 1,046 personas manejando con presencia de alcohol en su organismo, de las cuales 897 fueron remitidas al Ministerio Público por presentar niveles que constituyen un presunto delito.

Las cifras fueron dadas a conocer por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que aprovechó para desmentir una creencia frecuente entre algunos conductores: el hecho de que los peatones ya hayan terminado de cruzar una intersección no autoriza a avanzar cuando el semáforo continúa en rojo.

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Las autoridades insistieron en que la Ley de Tránsito no contempla ninguna excepción que permita ignorar la luz roja bajo ese argumento. De igual manera, aclararon que tampoco existe una disposición que permita girar a la izquierda en rojo porque “no viene ningún vehículo”.

Según la normativa vigente, el giro a la izquierda o continuar de frente tras realizar un alto completo únicamente está permitido entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley. En cambio, el giro a la derecha en rojo sí está permitido durante las 24 horas del día, siempre que no exista una señal que lo prohíba y que el conductor ceda el paso a peatones, ciclistas y demás vehículos que tengan prioridad.

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La Ley de Tránsito no permite avanzar con el semáforo en rojo, aunque los peatones ya hayan terminado de cruzar la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Tránsito enfatizó que inventar reglas distintas a las establecidas en la legislación incrementa el riesgo de accidentes y genera confusión entre los usuarios de las vías.

Como consecuencia de irrespetar la luz roja del semáforo, 614 conductores recibieron durante los primeros seis meses del año una multa de ¢245,000 (USD 544) y la acumulación de cuatro puntos en la licencia de conducir, sanción prevista en la legislación costarricense para este tipo de infracción.

Las autoridades consideran que este comportamiento representa uno de los factores que más comprometen la seguridad vial, debido a que aumenta el riesgo de colisiones en intersecciones y de atropellos, especialmente en zonas con alta circulación de peatones y ciclistas.

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El llamado de atención también estuvo acompañado por un balance sobre los efectos del alcohol en las carreteras. Entre enero y junio de este año, 15 personas fallecieron en accidentes de tránsito relacionados con conductores que manejaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Durante ese mismo período, los oficiales realizaron 8,592 pruebas de alcoholemia en carretera como parte de los operativos preventivos desarrollados en distintos puntos del país.

Entre enero y junio, 15 personas murieron en accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol al volante.

De ese total, 897 conductores obtuvieron resultados tan elevados que fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía, al tratarse de niveles que podrían configurar el delito de conducción temeraria.

Adicionalmente, 149 personas registraron niveles inferiores, pero suficientes para recibir una sanción administrativa. Estos conductores fueron multados con ¢363,000 (USD 807) y acumularon seis puntos en la licencia de conducir.

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Las autoridades recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol no solo expone al conductor a fuertes sanciones económicas y judiciales, sino que pone en peligro la vida de pasajeros, peatones y otros usuarios de las carreteras.

Ante estas cifras, el MOPT reiteró el llamado a respetar todas las normas de circulación, especialmente las relacionadas con el uso de los semáforos y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol. La institución insistió en que ninguna interpretación personal sustituye lo establecido por la Ley de Tránsito, por lo que pidió a los conductores informarse adecuadamente y actuar con responsabilidad para reducir los accidentes y las víctimas en las vías del país.

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